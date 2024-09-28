The Infinity EA MT5

3.75

Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD, XAUUSD y AUDCAD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en inteligencia artificial de análisis de datos proporcionada por la última versión de ChatGPT para que su experiencia de trading general sea excepcional.

Características

  • Infinity EA aprovecha una estrategia de scalping impulsada por IA.
  • El EA está integrado con ChatGPT-4 Turbo para el análisis de datos en tiempo real.
  • Infinity EA aprende continuamente de los datos del mercado mediante el aprendizaje automático.
  • La gestión de riesgos es la base de Infinity EA, con funciones como configuraciones fijas de Stop Loss y Take Profit que protegen el capital y fijan las ganancias.
  • El EA también realiza un análisis avanzado de velas para identificar entradas comerciales de alta calidad.
  • Infinity EA es totalmente compatible con empresas de propiedad.

Precio promocional: $599 hasta 5 compras | Próximo precio: $799 | Precio final: $2999

Recomendaciones

  • Capital inicial: $700.
  • Marco de tiempo: Cualquiera.
  • Pares de divisas recomendados: XAUUSD (oro), GBPUSD y AUDCAD.
  • Brokers: Brokers recomendados con spreads bajos como Tickmill, ICMarkets, RoboForex, FPMarkets, etc.
  • VPS: Para operar sin interrupciones, se recomienda utilizar un VPS.
  • Configuración: Pre-optimizada para facilitar su uso, no requiere configuración adicional. Simplemente conéctela y úsela.

Acerca del desarrollador

Con más de una década de experiencia en el trading de divisas y oro, he dedicado mi carrera al desarrollo de asesores expertos que automatizan el proceso de trading para traders de todos los niveles. Mi objetivo es crear soluciones de trading que sean eficientes, seguras y rentables de manera constante.

Advertencia de riesgo: operar en el mercado de divisas implica un riesgo significativo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado de Infinity EA no es indicativo de resultados futuros. Asegúrese de comprender completamente los riesgos involucrados y opere solo con dinero que pueda permitirse perder.

Comentarios 62
Martin Prokeš
201
Martin Prokeš 2025.11.26 10:22 
 

I am really surprised by the success rate of the trades. I am currently working with the developer to increase the position size, but it seems that after two weeks of operation on gold there are only successful trades, both long and short, which is fascinating to me. The great thing is that TP/SL are always set. So it seems that the EA really only starts when there is a very high probability of a short-term trend continuing. It doesn't start often, it takes patience. But if you persevere, the results come.

Yanto Saputra
59
Yanto Saputra 2025.11.14 01:31 
 

This EA is............AWESOME.. Till now this is the best EA that I ever used...

chinmaythakur
19
chinmaythakur 2025.11.02 20:58 
 

Have been using this EA for some time now and it has shown good consistency and takes good trades after analyzing the market. if the conditions are not good it will also consider that to avoid any losses due to low probability as well. so far so good, excited to see how it goes in the long term.

Respuesta al comentario