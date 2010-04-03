Megalodon EA MT5

🚀 Presentamos Megalodon EA – Una Nueva Era de Trading Automático Inteligente 🤖💼

Megalodon EA no es solo otro asesor experto — es un concepto revolucionario de trading algorítmico, diseñado para traders que buscan precisión, velocidad, control y resultados consistentes.

Desarrollado para MetaTrader 5, Megalodon EA combina:
✔ Lógica de scalping de alta precisión
✔ Sistemas independientes para compras y ventas
✔ Gestión de riesgo dinámica con ajuste automático de lote
✔ Filtros inteligentes por sesión, día de la semana y condiciones de mercado
✔ Opciones avanzadas como martingala y auto-compound

💡 Megalodon EA funciona en cualquier cuenta de Forex, y cuenta con un sistema inteligente que analiza múltiples pares, evitando correlaciones, detectando señales de tendencia y diversificando el portafolio, reduciendo así exposición y riesgo innecesario.

💥 Resultados reales, sin filtros!
Mi robot ya está operando en vivo y puedes ver cada operación, estadística y rendimiento en tiempo real.

señal en vivo

https://www.mql5.com/en/signals/2345937

👉 Únete al canal y míralo en directo:
https://www.mql5.com/es/channels/0267a53ad3bedb01

📌 Descargar ajustes:
https://c.mql5.com/31/1616/Megalodon_EA_MT5.set

🧩 Versión MT4:
https://www.mql5.com/es/market/product/155326/

Sé parte de la nueva ola de trading algorítmico.
Pruébalo, síguelo y descubre por qué Megalodon EA está dando de qué hablar en el mercado.

