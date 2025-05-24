AI SpectraCore Genesis EA MT5
- Asesores Expertos
- Dolores Martin Munoz
- Versión: 1.2
- Actualizado: 24 diciembre 2025
- Activaciones: 12
SpectraCore Genesis
Diseñado para el oro. Preciso en cada movimiento. Actúa cuando los demás dudan.
SpectraCore Genesis no es solo otro asesor experto más.
Es un sistema de trading de nivel profesional, desarrollado exclusivamente para operar con XAU/USD (oro).
Sin plantillas genéricas. Sin atajos. Solo estructura, control y lógica algorítmica.
Este sistema no se lanza al mercado por impulso. Espera.
Y entra cuando el mercado revela una oportunidad real.
Una señal de trading en vivo con datos en tiempo real y el historial completo de operaciones está disponible para revisión en el siguiente enlace:
¿Qué hay detrás?
-
Lógica basada en retrocesos y patrones de reversión (swing trading)
-
Niveles fijos de Stop Loss y Take Profit — sin martingala, sin grid, sin promediar
-
Filtrado de señales en múltiples capas — combina indicadores personalizados como RSI, Bandas de Bollinger, Medias Móviles y módulos de análisis de volatilidad
-
Todas las decisiones están respaldadas por datos y estructura, no por suposiciones
¿Por qué oro?
XAU/USD es uno de los instrumentos más volátiles y potentes del mercado.
Requiere precisión, disciplina y ejecución estratégica.
SpectraCore Genesis ha sido creado específicamente para eso — no es un EA universal, es una herramienta quirúrgica diseñada para el comportamiento del oro.
Opera en el marco de tiempo H1, analizando el ritmo del precio y su estructura para detectar oportunidades reales.
Especificaciones técnicas
-
Activo: XAU/USD (oro)
-
Temporalidad: H1
-
Depósito recomendado: desde $300
-
Apalancamiento: de 1:30 a 1:1000
-
Tipo de estrategia: direccional, sin grid ni promedios
-
Compatible con cualquier bróker con ejecución de mercado
¿Para quién es?
-
Para traders que ya han probado EAs agresivos y buscan estabilidad
-
Para quienes valoran una lógica clara, controlada y comprobable
-
Para operadores centrados en el oro y que exigen un enfoque profesional
-
Para aquellos que no quieren cuentos, sino resultados estructurados
Hoja de ruta
-
Soporte para H4 (trading más posicional)
-
Panel de control visual con análisis gráfico en el gráfico
-
Modo de riesgo avanzado opcional para estilos más agresivos
Monitoreo en vivo y licencia
Consulta la señal de trading en tiempo real con estadísticas completas y operaciones abiertas:
https://www.mql5.com/en/signals/2311320
Se encuentra disponible un número limitado de licencias al precio inicial de 349 USD.
Una vez alcanzado el límite, el precio aumentará para proteger la estrategia y evitar una saturación del mercado.
Conclusión
SpectraCore Genesis no es una ilusión, ni un experimento.
Es un sistema serio, preciso, diseñado para una única tarea: dominar el mercado del oro con lógica y control.
No dispara al azar. Apunta y ejecuta con intención.
Y si tú también crees que el verdadero trading se basa en estrategia y no en suerte,
bienvenido a Genesis.
Aviso: El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Las condiciones del mercado cambian constantemente. Sin embargo, los sistemas con fundamentos sólidos están diseñados para adaptarse, resistir y prevalecer.
This EA has a lot of potential, whatever settings you put on backtest still profitable. It doesn't trade always though, sometimes 1 week no orders. But the trade accuracy is good. The settings are also simple and customizable. Have high hopes on this one. Will update this review after few months.