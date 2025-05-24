AI SpectraCore Genesis EA MT5

SpectraCore Genesis

Diseñado para el oro. Preciso en cada movimiento. Actúa cuando los demás dudan.

SpectraCore Genesis no es solo otro asesor experto más.

Es un sistema de trading de nivel profesional, desarrollado exclusivamente para operar con XAU/USD (oro).

Sin plantillas genéricas. Sin atajos. Solo estructura, control y lógica algorítmica.

Este sistema no se lanza al mercado por impulso. Espera.

Y entra cuando el mercado revela una oportunidad real.

Una señal de trading en vivo con datos en tiempo real y el historial completo de operaciones está disponible para revisión en el siguiente enlace:

https://www.mql5.com/es/signals/2311320

¿Qué hay detrás?

Lógica basada en retrocesos y patrones de reversión (swing trading)

Niveles fijos de Stop Loss y Take Profit — sin martingala, sin grid, sin promediar

Filtrado de señales en múltiples capas — combina indicadores personalizados como RSI, Bandas de Bollinger, Medias Móviles y módulos de análisis de volatilidad

Todas las decisiones están respaldadas por datos y estructura, no por suposiciones

¿Por qué oro?

XAU/USD es uno de los instrumentos más volátiles y potentes del mercado.

Requiere precisión, disciplina y ejecución estratégica.

SpectraCore Genesis ha sido creado específicamente para eso — no es un EA universal, es una herramienta quirúrgica diseñada para el comportamiento del oro.

Opera en el marco de tiempo H1, analizando el ritmo del precio y su estructura para detectar oportunidades reales.

Especificaciones técnicas

Activo: XAU/USD (oro)

Temporalidad: H1

Depósito recomendado: desde $300

Apalancamiento: de 1:30 a 1:1000

Tipo de estrategia: direccional, sin grid ni promedios

Compatible con cualquier bróker con ejecución de mercado

¿Para quién es?

Para traders que ya han probado EAs agresivos y buscan estabilidad

Para quienes valoran una lógica clara, controlada y comprobable

Para operadores centrados en el oro y que exigen un enfoque profesional

Para aquellos que no quieren cuentos, sino resultados estructurados

Hoja de ruta

Soporte para H4 (trading más posicional)

Panel de control visual con análisis gráfico en el gráfico

Modo de riesgo avanzado opcional para estilos más agresivos

Monitoreo en vivo y licencia Consulta la señal de trading en tiempo real con estadísticas completas y operaciones abiertas:

https://www.mql5.com/en/signals/2311320 Se encuentra disponible un número limitado de licencias al precio inicial de 349 USD.

Una vez alcanzado el límite, el precio aumentará para proteger la estrategia y evitar una saturación del mercado. ¡Hola! ¿Quieres reclamar tu regalo? ¡Envíame un mensaje privado!

Conclusión

SpectraCore Genesis no es una ilusión, ni un experimento.

Es un sistema serio, preciso, diseñado para una única tarea: dominar el mercado del oro con lógica y control.

No dispara al azar. Apunta y ejecuta con intención.

Y si tú también crees que el verdadero trading se basa en estrategia y no en suerte,

bienvenido a Genesis.

Aviso: El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Las condiciones del mercado cambian constantemente. Sin embargo, los sistemas con fundamentos sólidos están diseñados para adaptarse, resistir y prevalecer.