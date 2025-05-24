AI SpectraCore Genesis EA MT5

4.5

SpectraCore Genesis

Diseñado para el oro. Preciso en cada movimiento. Actúa cuando los demás dudan.

SpectraCore Genesis no es solo otro asesor experto más.
Es un sistema de trading de nivel profesional, desarrollado exclusivamente para operar con XAU/USD (oro).
Sin plantillas genéricas. Sin atajos. Solo estructura, control y lógica algorítmica.

Este sistema no se lanza al mercado por impulso. Espera.
Y entra cuando el mercado revela una oportunidad real.

Una señal de trading en vivo con datos en tiempo real y el historial completo de operaciones está disponible para revisión en el siguiente enlace:

https://www.mql5.com/es/signals/2311320

¿Qué hay detrás?

  • Lógica basada en retrocesos y patrones de reversión (swing trading)

  • Niveles fijos de Stop Loss y Take Profit — sin martingala, sin grid, sin promediar

  • Filtrado de señales en múltiples capas — combina indicadores personalizados como RSI, Bandas de Bollinger, Medias Móviles y módulos de análisis de volatilidad

  • Todas las decisiones están respaldadas por datos y estructura, no por suposiciones

¿Por qué oro?

XAU/USD es uno de los instrumentos más volátiles y potentes del mercado.
Requiere precisión, disciplina y ejecución estratégica.
SpectraCore Genesis ha sido creado específicamente para eso — no es un EA universal, es una herramienta quirúrgica diseñada para el comportamiento del oro.

Opera en el marco de tiempo H1, analizando el ritmo del precio y su estructura para detectar oportunidades reales.

Especificaciones técnicas

  • Activo: XAU/USD (oro)

  • Temporalidad: H1

  • Depósito recomendado: desde $300

  • Apalancamiento: de 1:30 a 1:1000

  • Tipo de estrategia: direccional, sin grid ni promedios

  • Compatible con cualquier bróker con ejecución de mercado

¿Para quién es?

  • Para traders que ya han probado EAs agresivos y buscan estabilidad

  • Para quienes valoran una lógica clara, controlada y comprobable

  • Para operadores centrados en el oro y que exigen un enfoque profesional

  • Para aquellos que no quieren cuentos, sino resultados estructurados

Hoja de ruta

  • Soporte para H4 (trading más posicional)

  • Panel de control visual con análisis gráfico en el gráfico

  • Modo de riesgo avanzado opcional para estilos más agresivos

Monitoreo en vivo y licencia

Consulta la señal de trading en tiempo real con estadísticas completas y operaciones abiertas:
https://www.mql5.com/en/signals/2311320

Se encuentra disponible un número limitado de licencias al precio inicial de 349 USD.
Una vez alcanzado el límite, el precio aumentará para proteger la estrategia y evitar una saturación del mercado.

¡Hola! ¿Quieres reclamar tu regalo? ¡Envíame un mensaje privado!

Conclusión

SpectraCore Genesis no es una ilusión, ni un experimento.
Es un sistema serio, preciso, diseñado para una única tarea: dominar el mercado del oro con lógica y control.

No dispara al azar. Apunta y ejecuta con intención.
Y si tú también crees que el verdadero trading se basa en estrategia y no en suerte,
bienvenido a Genesis.

Aviso: El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Las condiciones del mercado cambian constantemente. Sin embargo, los sistemas con fundamentos sólidos están diseñados para adaptarse, resistir y prevalecer.

Comentarios 4
Alex Quino
373
Alex Quino 2025.08.12 13:06 
 

This EA has a lot of potential, whatever settings you put on backtest still profitable. It doesn't trade always though, sometimes 1 week no orders. But the trade accuracy is good. The settings are also simple and customizable. Have high hopes on this one. Will update this review after few months.

liu000202
853
liu000202 2025.06.23 10:35 
 

he accuracy is good, but there are a few fewer orders

Ralphor
506
Ralphor 2025.06.17 18:28 
 

For over a week it's giving good results, trading a bit less than in backtest, but still it's looking promising ! The customer service is next to none, the author is very kind and helpful !!!

Productos recomendados
News Trading Ultimate Robot
FXRaid UK Ltd
Asesores Expertos
Presentamos lo último en robots de negociación de noticias para forex MetaTrader 5 - diseñado específicamente para los operadores que quieren beneficiarse de la volatilidad del mercado durante los eventos noticiosos. Con este robot, puede configurar fácilmente dos órdenes pendientes - buy stop y sell stop - sólo 10 minutos antes de la publicación de la noticia. Simplemente ajuste la hora en el robot 10 minutos antes de la hora de publicación de la noticia (por ejemplo, si la noticia está program
GOLD M1 Nonnoi for MT5
Phichak Anuma
Asesores Expertos
Nota: inversión mínima 1000 usd o (100 usd es Account Cent (10000 Cent)) Ejecutar a 0,01 lote de inicio. Operar con un Asesor Experto (EA) en el marco de tiempo M1 (gráfico de 1 minuto) puede ser bastante difícil debido a los rápidos movimientos de precios y el aumento de ruido en marcos de tiempo tan cortos. Sin embargo, no es imposible, y algunos operadores utilizan EAs en el gráfico M1 para estrategias específicas. He aquí algunas consideraciones para operar con un EA en el marco temporal M1:
Golden Osiris EA
Luis Corso
Asesores Expertos
¿Qué es Golden Osiris EA ? Golden Osiris EA es un Asesor Experto (robot de trading) de alto rendimiento , diseñado específicamente para operar XAUUSD (oro) en MetaTrader 5. Combina una poderosa estructura algorítmica con una lógica adaptativa para aprovechar al máximo los movimientos del mercado en el contexto actual. Desarrollado con base en los cambios algorítmicos más recientes, este EA analiza rupturas de niveles clave, acción del precio y señales provenientes de indicadores técnicos c
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Asesores Expertos
Bolic Eagle EA - Algoritmo avanzado de trading basado en el indicador Parabolic SAR Visión general Bolic Eagle EA es una sofisticada solución algorítmica de trading diseñada para operadores que buscan un sistema altamente adaptable y automatizado basado en el indicador Parabolic SAR. Este Asesor Experto (EA) está diseñado para identificar y sacar provecho de los retrocesos del mercado utilizando la precisión del SAR Parabólico, mejorado con herramientas opcionales de confirmación de tendencias
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Asesores Expertos
Round Lock es un asesor inteligente con bloqueo dinámico de posiciones. Es un asesor de trading avanzado que implementa una estrategia de bloqueo de órdenes bidireccional con crecimiento gradual de posiciones y adaptación dinámica al mercado . Ventajas de Round Lock: Control de riesgos mediante bloqueo de posiciones, Crecimiento dinámico de volúmenes en áreas de tendencia del mercado, Configuraciones de comportamiento flexibles según los límites, Adecuado para fases planas y de tendencia, optim
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Gr
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Asesores Expertos
FSilverTrend - Asesor Experto para operar con USD/JPY FSilverTrend es un Asesor Experto (EA) diseñado para operar USD/JPY, aprovechando las tendencias del mercado con precisión y eficiencia. Basado en un enfoque algorítmico avanzado, este EA identifica la dirección predominante del mercado y ejecuta operaciones optimizadas para capturar movimientos sostenibles. Características principales: Estrategia basada en tendencias: Utiliza indicadores y patrones de acción del precio para identificar la
Grid Machine MT5
Ivan Grachev
4.05 (44)
Asesores Expertos
El EA encuentra el mayor volumen del mercado y determina el nivel de entrada. Tras cruzar el nivel hacia la ruptura, se abre una orden de mercado. El EA construye una parrilla de órdenes de dos direcciones, adaptándose al mercado. Cada dirección de órdenes funciona por separado y tiene su propio take-profit. Por lo tanto, el asesor cubre toda la tendencia, a partir de su inicio, mientras que el asesor pasa perfectamente la condición de mercado plano, el comercio en ambas direcciones. Por favor,
FREE
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Asesores Expertos
Presentamos el Punisher Scalper MT5, EA para el par de divisas NZDUSD . Analiza los datos del mercado en tiempo real para identificar : Momento de entrada correcta . Inicio de tendencia , reversión, dirección y fuerza. Soporte y Resistencia. TP y SL auto-optimizados . Para ello Punisher Scalper utiliza : Datos de varios marcos de tiempo al mismo tiempo . Más de 10 funciones de código únicas. 44 patrones de acción del precio. 8 indicadores. Otras propiedades : La relación TP
SuperHybridEA
Tichaona Mahuni
Asesores Expertos
SuperHybridEA: Solución avanzada para operar en Forex SuperHybridEA es un sofisticado Asesor Experto diseñado para los operadores que desean navegar por el mercado de divisas con un enfoque equilibrado. Optimizado para cuentas de cobertura en EURUSD (H1) y XAUUSD (D1), integra estrategias de seguimiento de tendencias y de negociación de rangos con una sólida gestión del riesgo. Construido para la adaptabilidad, utiliza múltiples indicadores técnicos para responder a las diversas condiciones del
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Asesores Expertos
FDow – Simplicidad Algorítmica con Robustez Profesional FDow es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para operar el Dow Jones (US30) mediante una metodología minimalista pero extraordinariamente efectiva. Basado únicamente en dos de los indicadores más confiables del análisis técnico — SMA (Simple Moving Average) y ATR (Average True Range) — este sistema ofrece señales limpias, directas y fáciles de interpretar. A diferencia de estrategias complejas y sobreoptimizadas, FDow se apoya e
Nusantara MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/117011 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Ruptura inteligente con precisión en órdenes pendientes "Nusantara" es un Asesor Experto (EA) basado en una estrategia de caja de ruptura, mejorado con la ejecución de órdenes pendientes a distancia y equipado con un sistema de gestión de riesgos. Diseñado para operadores serios que buscan una estrategia automatizada, segura y flexible ante las características ca
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Asesores Expertos
GER40 NovaAI - La IA que comercia más allá de las emociones humanas . Se eliminan la "Duda", el "Miedo" y la "Avaricia". Comienza una nueva era regida por la lógica pura y la precisión. GER40 NovaAI es una IA de trading totalmente autónoma construida exclusivamente para el DAX40 (GER40). Tras miles de horas de optimización, filtra el ruido del mercado y se centra únicamente en el núcleo de la rentabilidad. Deja que la IA tome las decisiones y haz crecer tu capital con la razón, no con la emoc
DUO Gold BitCoin ict optimal
Damiem Marchand De Campos
Asesores Expertos
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso. Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo GOLD or BITCOIN, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5. Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años. El EA trabaja como un cazador, un francotirador, an
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Asesores Expertos
Presentamos GridWeaverFX - Un EA Grid/Martingale para XAUUSD | ¡Descarga gratuita! ¡Hola, compañeros traders de la comunidad MQL5! Estoy muy emocionado de compartir un Asesor Experto (EA) que he desarrollado y refinado, y lo estoy poniendo a disposición de todos para su uso y construcción. Se llama GridWeaverFX , y lo más importante, ¡es completamente GRATIS! Este EA fue diseñado para gestionar las condiciones volátiles del mercado utilizando una estrategia bien conocida, pero con característic
FREE
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
Investopedia FIVE EA se basa en este artículo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDICIONES COMERCIALES - Busque el comercio de pares de divisas por debajo de la EMA y el MACD del período X para estar en territorio negativo. - Espere a que el precio cruce por encima de la EMA del período X, luego asegúrese de que el MACD esté en proceso de cruzar de negativo a positivo o haya cruzado a territorio positivo dentro de cinco barras. - Vaya largo X pips por en
The Daily Retracement Scout
Raza Khan
Asesores Expertos
Este Asesor Experto es un robot de negociación intradía que se centra exclusivamente en los retrocesos a niveles de precios clave. Funciona identificando el máximo y el mínimo diarios y, a continuación, ejecuta operaciones cuando el precio retrocede a uno de los dos niveles predefinidos. El bot ofrece un tamaño de lote fijo y dinámico , que calcula el tamaño de la posición en función del saldo de la cuenta para una gestión precisa del riesgo. También cuenta con un trailing stop para bloquear los
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4   es un asesor experto único que puede intercambiar las señales   MT5 del Matrix Arrow Indicator   con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática.   Matrix Arrow Indicator MT5   determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Diverg
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Asesores Expertos
Grid Averaging Pro es una combinación de Grid Trading y Cost Averaging con un sofisticado algoritmo y cobertura integrada para proteger la caída de su cuenta. Una vez que su operación inicial se mueve en territorio negativo, el mecanismo de recuperación se pondrá en marcha y colocará órdenes de mercado consecutivas en la misma dirección, todas las cuales se cerrarán con un beneficio combinado o aproximadamente un punto de equilibrio. Enlaces del producto Descripción completa en inglés : [USER G
Tech EA
Heiko Kendziorra
Asesores Expertos
Comprar la caída - vender la subida del US Tech 100 Index Sin martingala, sin rejilla, siempre una sola orden abierta con StopLoss.  Señal en vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2196371 El precio de salida es sólo para los primeros compradores, siguiente precio USD 399 y cada semana que termina con ganancias, se incrementa en otros 100. La configuración por defecto es para el gráfico US 100 Tech(Cash) CFD M15, los lotes por defecto son para una cuenta de USD 10000.   El saldo mínimo de l
Marksman MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/138644 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/138645 Marksman EA: Entrada de Precisión. Ejecución Limpia. Marksman es un Asesor Experto (EA) automatizado basado en una estrategia de un solo golpe, diseñado para operar con precisión en el mercado con un solo golpe, utilizando Take Profit y Stop Loss en cada posición. Inspirado en las habilidades de un verdadero tirador, este EA utiliza una combinación de OsMA, Oscilador Estocásti
Rice Martingale
Quang Dang Tong
Asesores Expertos
Rice Martingale es un EA, que utiliza el algoritmo de Martingala con una baja tasa de DD (no para XAUUSD, no TimeFrame M1) Rice Martingale puede abrir dos lados: comprar y vender al mismo tiempo. Podemos establecer el número máximo de órdenes, el número de Martingala, y el número de las primeras órdenes . Especialmente, si el número de órdenes de llegar al punto de que los usuarios quieren iniciar los parámetros de riesgo, Rice Martingale puede gestionar los riesgos. Se cortará la pérdida en el
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Asesores Expertos
Este robot de comercio es estrictamente hecho para 10K Capital Trading Account y EURUSD H1. NO lo utilice en cuentas más pequeñas, ya que tiene un límite mínimo de margen libre, es decir, Margen Libre > 500 (¡este valor es en "dinero real" no en "porcentaje"!) Este es un Sistema de Trading de Cuadrícula Simple que funciona con la volatilidad del indicador ADX y con una Alta Tasa de Ganancias. IMPORTANTE: Los ajustes de entrada por defecto son los ajustes mínimos (no ideales) en su lugar utilice
DOW King
Anton Kondratev
4.25 (8)
Asesores Expertos
DOW KING EA   Es   un       Sistema accesible totalmente automático   con todos los parámetros de optimización abiertos y un   mecanismo de recuperación. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 245$  Next Price 999 $   GUÍA DOW King Señales Reembolso del corredor de comisiones Actualizaciones Mi blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        US30 M15 Cada puesto siempre tiene un    
KingKong MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 El Asesor Experto (EA) "KingKong" es un sofisticado algoritmo comercial diseñado para el mercado Forex, que aprovecha una estrategia de ruptura que se activa durante períodos de mayor liquidez del mercado. Este EA está diseñado para capitalizar los movimientos de precios significativos que ocurren cuando aumenta el volumen de operaciones, asegurando que las operaciones se eje
Blue Chip Investing MT5
Najlaa Alsalih
5 (1)
Asesores Expertos
Presentamos Blue Chip Investing , un robot de Forex revolucionario diseñado para maximizar beneficios sin esfuerzo. Especializado en Trading de Volatilidad y de Breakout, es la herramienta definitiva para los traders que buscan ganancias consistentes. Para un rendimiento óptimo, utiliza Blue Chip Investing exclusivamente con el par EURCHF y en el marco de tiempo horario ( H1 ). Características clave: Potenciado por tecnología de AI avanzada, Blue Chip Investing analiza datos del mercado en tiemp
SuperMax MT5
Paranchai Tensit
5 (1)
Asesores Expertos
SuperMax MT5 es un asesor experto inteligente totalmente automatizado con mecanismos avanzados, que utiliza un sistema dinámico para medir la volatilidad del mercado para ser coherente con el momento de entrada y salida del mercado. El mecanismo de este sistema se basa en el principio de reversión a la media y el impulso del precio de mercado. Confiar en scalping y estrategias de recuperación con la frecuencia de negociación óptima y todavía puede funcionar bien en todas las condiciones del mer
Gold Win Master Pro EA MT5
Sujit Kumar Patel
Asesores Expertos
Presentamos "Gold Win Master Pro EA MT5": su solución definitiva de ASESOR EXPERTO en comercio de oro para una CUENTA FINANCIADA EN VIVO DE PROP FIRM. Nuevo lanzamiento: Asesor Experto "Gold Win Master Pro EA" de la versión MT5. Descargue ahora el asesor experto MT5 “Gold Win Master Pro EA” y aproveche el LANZAMIENTO especial. El "Gold Win Master Pro EA" con excelentes características para ofrecer un mejor rendimiento. -Configuración predeterminada actualizada para XAUUSD M5. (También se p
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Asesores Expertos
La estrategia EA : se proporciona wirh indicador incorporado basado en velas japonesas arreglos con el fin de determinar las señales y tiene diferentes entradas para posiciones cortas y largas con el fin de mejorar su precisión; Usted debe comprar este EA porque : Ha sido probado durante mucho tiempo; su indicador fue profundamente mejorado y optimizado el programa está libre de errores; es seguro porque su eficiencia es de alrededor del 70% de la asertividad; cuenta con la tecnología Trailing
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Último Pulso Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 minutos. Cómo funciona El EA iden
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (4)
Asesores Expertos
META i9 – Motor Cuántico de Trading Adaptativo  -  Referencia Técnica META i9 es un Asesor Experto totalmente autónomo basado en una arquitectura de tres capas: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) ¡Con la compra de META i9, recibe META i7 totalmente gratis! (Oferta limitada por una semana) Mientras META i7 utiliza dos redes neuronales cooperativas, META i9 va un paso más allá: Sus arquitecturas neuronales han sido ampliadas y o
Otros productos de este autor
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Asesores Expertos
EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
AlphaFlow EA MT5
Dolores Martin Munoz
3.58 (12)
Asesores Expertos
Alpha Flow EA: Eleva tu Trading a Nuevas Alturas Presentamos Alpha Flow EA , un asesor experto de trading de última generación diseñado para transformar tu experiencia de trading mediante la precisión estratégica, la adaptabilidad y un análisis de mercado avanzado. Desarrollado con algoritmos de trading patentados y profundos conocimientos del mercado, Alpha Flow EA ofrece un rendimiento excepcional en diversos entornos comerciales, ayudándote a mantenerte siempre un paso adelante en las tendenc
AlphaFlow EA MT4
Dolores Martin Munoz
5 (1)
Asesores Expertos
Alpha Flow EA: Eleva tu Trading a Nuevas Alturas Presentamos   Alpha Flow EA , un asesor experto de trading de última generación diseñado para transformar tu experiencia de trading mediante la precisión estratégica, la adaptabilidad y un análisis de mercado avanzado. Desarrollado con algoritmos de trading patentados y profundos conocimientos del mercado,   Alpha Flow EA   ofrece un rendimiento excepcional en diversos entornos comerciales, ayudándote a mantenerte siempre un paso adelante en las t
EvoTrade EA MT5
Dolores Martin Munoz
4.04 (23)
Asesores Expertos
EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
Filtro:
Alex Quino
373
Alex Quino 2025.08.12 13:06 
 

This EA has a lot of potential, whatever settings you put on backtest still profitable. It doesn't trade always though, sometimes 1 week no orders. But the trade accuracy is good. The settings are also simple and customizable. Have high hopes on this one. Will update this review after few months.

liu000202
853
liu000202 2025.06.23 10:35 
 

he accuracy is good, but there are a few fewer orders

Ralphor
506
Ralphor 2025.06.17 18:28 
 

For over a week it's giving good results, trading a bit less than in backtest, but still it's looking promising ! The customer service is next to none, the author is very kind and helpful !!!

FX- Mindset
220
FX- Mindset 2025.06.15 15:32 
 

I give 5 Stars because the seller communicating is very good and the backtest results also perfect! I give an update after 1 month trading with this EA after a while testing the EA i go from 5 to 3 stars because there are very less trades sometimes i wait over 10 days for a trade and for that is the win rate to bad! plus minus 0 now after a month

Respuesta al comentario