WallGrid EA
- Asesores Expertos
- Sarvarbek Abduvoxobov
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
WallGrid EA — Sistema de Scalping Basado en Grid
WallGrid EA es un Asesor Experto de scalping basado en grid, diseñado para traders que prefieren una ejecución estructurada, una exposición controlada y una gestión disciplinada de las ganancias. El sistema está optimizado para condiciones de mercado en rango a corto plazo y se centra en cierres rápidos de operaciones utilizando micro movimientos de precio.
|Canal y guías de Code2Profit EA
https://www.mql5.com/en/messages/010572c40a78dc01
|Estilo de Trading
|Scalping con Grid
|Condición de Mercado
|Mercado en Rango / Lateral
|Lógica de Ejecución
|Gestión de posiciones mediante grid sin stop loss fijo
|Instrumentos Soportados
|Forex Mayores: EURUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD
Forex Menores y Cruces: EURGBP, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, NZDUSD
Metales: XAUUSD, XAGUSD
Índices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 (dependiente del bróker)
Cripto CFDs: BTCUSD, ETHUSD (dependiente del bróker)
Resumen de la Estrategia
WallGrid EA opera utilizando una lógica de grid estructurada, donde las posiciones se abren y gestionan dentro de un rango de precios definido. Las operaciones suelen cerrarse rápidamente, a menudo con pequeñas fluctuaciones de precio, lo que permite que el sistema se adapte dinámicamente al comportamiento del mercado a corto plazo.
El EA no utiliza niveles de stop loss fijos. En su lugar, las posiciones se gestionan mediante el espaciado del grid, la agregación de posiciones y el control de ganancias y pérdidas a nivel de sesión.
Comparación de Marcos Temporales
|Timeframe
|Nivel de Recomendación
|Nivel de Riesgo
|Notas
|M15
|Muy Alto
|Medio
|Mejor equilibrio entre estabilidad y actividad
|M5
|Moderado
|Alto
|Comportamiento más agresivo, requiere experiencia
|H1
|Alto
|Bajo
|Ejecución más tranquila con menos operaciones
|M1
|No Recomendado
|Muy Alto
|Alta sensibilidad al spread y a la ejecución
Información Importante sobre Backtesting
Debido a la naturaleza de las estrategias de scalping con grid — cierres rápidos, objetivos de precio pequeños y sensibilidad al spread y a la velocidad de ejecución — los resultados del probador de estrategias pueden parecer débiles o inconsistentes.
Este comportamiento es esperado y no refleja con precisión la ejecución en el mercado real, donde la liquidez, las condiciones del bróker y los datos de ticks en tiempo real desempeñan un papel clave.
|Comportamiento en Backtest
|Puede parecer inestable o limitado
|Ejecución en Mercado Real
|Diseñado para reaccionar al precio en vivo y a las condiciones de ejecución
Filosofía de Trading
WallGrid EA sigue una mentalidad de trading realista. No existe el trading sin riesgo. El sistema está diseñado para traders que entienden la exposición, la disciplina y la ejecución controlada, en lugar de la especulación agresiva.
|Enfoque de Riesgo
|Exposición controlada, sin stop loss fijo
|Tipo de Trader
|Traders conscientes del riesgo
|Lógica de Trading
|Grid estructurado con gestión por sesiones
Regla de Oro — Protección del Capital
|Una vez alcanzado un nivel de beneficio predefinido, se recomienda encarecidamente retirar las ganancias.
Mantener todos los fondos dentro de la cuenta de trading aumenta la exposición a la incertidumbre del mercado. La retirada regular de beneficios es una parte clave de la protección del capital a largo plazo en sistemas basados en grid.
Uso Recomendado
- Utilizar durante condiciones claras de mercado en rango
- Duración óptima del rango: 1–2 horas
- No forzar operaciones durante tendencias direccionales fuertes
- Es aceptable detener y reiniciar el EA varias veces dentro de una sesión
- Las sesiones cortas ayudan a reducir la exposición a comportamientos impredecibles del mercado
|Bróker Recomendado
|Exness
|Tipo de Cuenta
|Ilimitado
|Apalancamiento Recomendado
|1:500–1000 o Ilimitado
|Balance Mínimo
|$50
|Símbolos
|Todos los símbolos soportados (el comportamiento depende del bróker)
Notas Finales
WallGrid EA no es un sistema completamente pasivo ni garantizado. Es una herramienta de trading profesional destinada a usuarios que comprenden la estructura del mercado, el timing y la gestión del capital. El uso adecuado y un control disciplinado del riesgo son esenciales.