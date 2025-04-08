WallGrid EA — Sistema de Scalping Basado en Grid

WallGrid EA es un Asesor Experto de scalping basado en grid, diseñado para traders que prefieren una ejecución estructurada, una exposición controlada y una gestión disciplinada de las ganancias. El sistema está optimizado para condiciones de mercado en rango a corto plazo y se centra en cierres rápidos de operaciones utilizando micro movimientos de precio.

Estilo de Trading Scalping con Grid Condición de Mercado Mercado en Rango / Lateral Lógica de Ejecución Gestión de posiciones mediante grid sin stop loss fijo Instrumentos Soportados Forex Mayores: EURUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD

Forex Menores y Cruces: EURGBP, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, NZDUSD

Metales: XAUUSD, XAGUSD

Índices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 (dependiente del bróker)

Cripto CFDs: BTCUSD, ETHUSD (dependiente del bróker)

Resumen de la Estrategia

WallGrid EA opera utilizando una lógica de grid estructurada, donde las posiciones se abren y gestionan dentro de un rango de precios definido. Las operaciones suelen cerrarse rápidamente, a menudo con pequeñas fluctuaciones de precio, lo que permite que el sistema se adapte dinámicamente al comportamiento del mercado a corto plazo.

El EA no utiliza niveles de stop loss fijos. En su lugar, las posiciones se gestionan mediante el espaciado del grid, la agregación de posiciones y el control de ganancias y pérdidas a nivel de sesión.

Comparación de Marcos Temporales

Timeframe Nivel de Recomendación Nivel de Riesgo Notas M15 Muy Alto Medio Mejor equilibrio entre estabilidad y actividad M5 Moderado Alto Comportamiento más agresivo, requiere experiencia H1 Alto Bajo Ejecución más tranquila con menos operaciones M1 No Recomendado Muy Alto Alta sensibilidad al spread y a la ejecución

Información Importante sobre Backtesting

Debido a la naturaleza de las estrategias de scalping con grid — cierres rápidos, objetivos de precio pequeños y sensibilidad al spread y a la velocidad de ejecución — los resultados del probador de estrategias pueden parecer débiles o inconsistentes.

Este comportamiento es esperado y no refleja con precisión la ejecución en el mercado real, donde la liquidez, las condiciones del bróker y los datos de ticks en tiempo real desempeñan un papel clave.

Comportamiento en Backtest Puede parecer inestable o limitado Ejecución en Mercado Real Diseñado para reaccionar al precio en vivo y a las condiciones de ejecución

Filosofía de Trading

WallGrid EA sigue una mentalidad de trading realista. No existe el trading sin riesgo. El sistema está diseñado para traders que entienden la exposición, la disciplina y la ejecución controlada, en lugar de la especulación agresiva.

Enfoque de Riesgo Exposición controlada, sin stop loss fijo Tipo de Trader Traders conscientes del riesgo Lógica de Trading Grid estructurado con gestión por sesiones

Regla de Oro — Protección del Capital

Una vez alcanzado un nivel de beneficio predefinido, se recomienda encarecidamente retirar las ganancias.



Mantener todos los fondos dentro de la cuenta de trading aumenta la exposición a la incertidumbre del mercado. La retirada regular de beneficios es una parte clave de la protección del capital a largo plazo en sistemas basados en grid.

Uso Recomendado

Utilizar durante condiciones claras de mercado en rango

Duración óptima del rango: 1–2 horas

No forzar operaciones durante tendencias direccionales fuertes

Es aceptable detener y reiniciar el EA varias veces dentro de una sesión

Las sesiones cortas ayudan a reducir la exposición a comportamientos impredecibles del mercado

Bróker Recomendado Exness Tipo de Cuenta Ilimitado Apalancamiento Recomendado 1:500–1000 o Ilimitado Balance Mínimo $50 Símbolos Todos los símbolos soportados (el comportamiento depende del bróker)

Notas Finales

WallGrid EA no es un sistema completamente pasivo ni garantizado. Es una herramienta de trading profesional destinada a usuarios que comprenden la estructura del mercado, el timing y la gestión del capital. El uso adecuado y un control disciplinado del riesgo son esenciales.