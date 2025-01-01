DocumentazioneSezioni
MathCumulativeSum 

MathCumulativeSum

Genera un array con somme cumulative.  

Versione con output dei risultati in un nuovo array:                                          

bool  MathCumulativeSum(
   const double&  array[],   // array di valori
   double&        result[]   // array di risultati
  );

Versione con output dei risultati nell'array originale:                                          

bool  MathCumulativeSum(
   double&        array[]    // array di valori
  );

Parametri

array[]

[in] Array di valori. 

array[]

[out] Array di valori di uscita.

result[]

[out] Array di valori di uscita. 

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.