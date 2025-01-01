DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMatemáticaEstatísticaFunções auxiliaresMathBeta 

MathBeta

Calcula o valor da função beta para os argumentos reais a e b.

double  MathBeta(
   const double  a,      // primeiro argumento da função
   const double  b       // segundo argumento da função
   )

Parâmetros

a

[in] Argumento da função a. 

b

[in] Argumento da função b. 

Valor de retorno

Valor da função.