文档部分
MQL5参考标准程序库数学统计子函数MathBeta 

MathBeta

计算真实参数a和b的beta函数值。

double  MathBeta(
   const double  a,      // 函数的第一参数
   const double  b       // 函数的第二参数
   )

参数

a

[in] 函数的a参数。 

b

[in] 函数的b参数。 

返回值

函数值。