DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheStatisticheSubfunzioniMathBeta 

MathBeta

Calcola il valore della funzione beta per gli argomenti reali a e b.

double  MathBeta(
   const double  a,      // il primo argomento della funzione
   const double  b       // il secondo argomento della funzione
  );

Parametri

a

[in] L' argomento a della funzione. 

b

[in] L' argomento b della funzione. 

Valore di ritorno

Valore della funzione.