MathBeta

실수 인수 a 및 b에 대한 베타 함수의 값을 계산합니다.

double  MathBeta(
   const double  a,      // 함수의 첫 번째 인수
   const double  b       // 함수의 두 번째 인수
   )

매개변수

a

[in] 함수의 인수. 

b

[in] 함수의 b 인수. 

값 반환

함수의 값.