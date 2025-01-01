Objects Arrows
Grupo de objetos gráficos "Flechas".
Esta sección contiene los detalles técnicos para trabajar con el grupo de clases de objetos gráficos llamado "Flechas", así como una descripción de los componentes relevantes de la biblioteca estándar de MQL5. En esencia, la flecha es un icono que se muestra al usuario y que se corresponde con un código determinado. Hay dos tipos de objetos gráficos "Flecha" que muestran iconos en los gráficos:
- El objeto "Flecha", que permite especificar el código del icono mostrado.
- Objetos de grupo que muestran ciertos tipos de iconos (y el correspondiente código fijo).
La clase de la flecha muestra iconos de código arbitrario.
|
Nombre de la clase
|
Nombre del objeto flecha
|
Arrow
Clases para el código fijo del icono de la flecha.
|
Nombre de la clase
|
Nombre del objeto flecha
|
Comprobar
|
Flecha hacia arriba
|
Flecha hacia abajo
|
Símbolo Stop
|
Pulgar hacia arriba
|
Pulgar hacia abajo
|
Etiqueta del precio izquierda
|
Etiqueta del precio derecha
Ver también
