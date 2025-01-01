Objects Arrows

Grupo de objetos gráficos "Flechas".

Esta sección contiene los detalles técnicos para trabajar con el grupo de clases de objetos gráficos llamado "Flechas", así como una descripción de los componentes relevantes de la biblioteca estándar de MQL5. En esencia, la flecha es un icono que se muestra al usuario y que se corresponde con un código determinado. Hay dos tipos de objetos gráficos "Flecha" que muestran iconos en los gráficos:

El objeto "Flecha", que permite especificar el código del icono mostrado.

Objetos de grupo que muestran ciertos tipos de iconos (y el correspondiente código fijo).

La clase de la flecha muestra iconos de código arbitrario.

Nombre de la clase Nombre del objeto flecha CChartObjectArrow Arrow

Clases para el código fijo del icono de la flecha.

Nombre de la clase Nombre del objeto flecha CChartObjectArrowCheck Comprobar CChartObjectArrowDown Flecha hacia arriba CChartObjectArrowUp Flecha hacia abajo CChartObjectArrowStop Símbolo Stop CChartObjectArrowThumbDown Pulgar hacia arriba CChartObjectArrowThumbUp Pulgar hacia abajo CChartObjectArrowLeftPrice Etiqueta del precio izquierda CChartObjectArrowRightPrice Etiqueta del precio derecha

