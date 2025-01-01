DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosObjects ArrowsCChartObjectArrowArrowCode 

ArrowCode (Método Get)

Obtiene el código del símbolo del objeto "Flecha".

char  ArrowCode() const

Valor devuelto

Código del símbolo del objeto "Flecha", asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto asignado, devuelve 0.

ArrowCode (Método Set)

Establece el código del símbolo de "Flecha"

bool  ArrowCode(
   char  code      // Valor del código
   )

Parámetros

code

[in]  nuevo valor del código "flecha" (Wingdings).

Valor devuelto

true — si se ejecuta correctamente, false — si el código no ha cambiado.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CChartObjectArrow::ArrowCode  
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObjectArrow arrow;  
   char              code=181;  
//--- establece los parámetros del objeto  
   double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);  
   if(!arrow.Create(0,"Flecha",0,TimeCurrent(),price,code))  
     {  
      //--- error en la creación de la flecha  
      printf("Error en la creación de la flecha: %d!",GetLastError());  
      //---  
      return;  
     }     
//--- utiliza la flecha  
//--- . . .  
//--- obtiene el código de la flecha  
   if(arrow.ArrowCode()!=code)  
     {  
     //--- establece el código de la flecha  
     arrow.ArrowCode(code);  
     }  
//--- utiliza la flecha  
//--- . . .  
  }  