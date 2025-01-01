ArrowCode (Método Get)
Obtiene el código del símbolo del objeto "Flecha".
|
char ArrowCode() const
Valor devuelto
Código del símbolo del objeto "Flecha", asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto asignado, devuelve 0.
ArrowCode (Método Set)
Establece el código del símbolo de "Flecha"
|
bool ArrowCode(
Parámetros
code
[in] nuevo valor del código "flecha" (Wingdings).
Valor devuelto
true — si se ejecuta correctamente, false — si el código no ha cambiado.
Ejemplo:
|
//--- ejemplo de CChartObjectArrow::ArrowCode