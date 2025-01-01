DocumentaciónSecciones
Guarda los parámetros del objeto en un archivo.

virtual bool  Save(
   int  file_handle      // manejador del archivo
   )

Parámetros

file_handle

[in]  manejador del archivo previamente abierto con la función FileOpen(...) .

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CChartObjectArrow::Save  
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   int               file_handle;  
   CChartObjectArrow arrow;  
//--- establece los parámetros del objeto  
   double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);  
   if(!arrow.Create(0,"Flecha",0,TimeCurrent(),price,181))  
     {  
      //--- error en la creación de la flecha  
      printf("Error en la creación de la flecha: %d!",GetLastError());  
      //---  
      return;  
     }     
//--- abre el archivo  
   file_handle=FileOpen("MiArchivo.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI);  
   if(file_handle>=0)  
     {  
      if(!arrow.Save(file_handle))  
        {  
         //--- error al guardar el archivo  
         printf("Error al guardar el archivo: %d!",GetLastError());  
         FileClose(file_handle);  
         //---  
         return;  
        }  
      FileClose(file_handle);  
     }  
  }  