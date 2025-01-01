DocumentaciónSecciones
Anchor (Método Get)

Obtiene el tipo de anclaje del objeto "Flecha"

ENUM_ARROW_ANCHOR  Anchor() const

Valor devuelto

Tipo de anclaje del objeto "Flecha", asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto asignado, devuelve WRONG_VALUE.

Anchor (Método Set)

Establece el tipo de anclaje del objeto "Arrow"

bool  Anchor(
   ENUM_ARROW_ANCHOR  anchor      // nuevo tipo de anclaje
   )

Parámetros

anchor

[in]  Nuevo tipo de anclaje

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si el tipo de anclaje no ha cambiado

Ejemplo:

//--- ejemplo de CChartObject::Anchor  
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObjectArrow arrow;  
   ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_BOTTOM;  
//--- establece los parámetros del objeto  
   double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);  
   if(!arrow.Create(0,"Flecha",0,TimeCurrent(),price,181))  
     {  
      //--- error en la creación de la flecha  
      printf("Error en la creación de la flecha: %d!",GetLastError());  
      //---  
      return;  
     }     
//--- obtiene el anclaje de la flecha  
   if(arrow.Anchor()!=anchor)  
     {  
     //--- establece el anclaje de la flecha  
     arrow.Anchor(anchor);  
     }  
//--- utiliza la flecha  
//--- . . .  
  }  