Anchor (Método Get)
Obtiene el tipo de anclaje del objeto "Flecha"
|
ENUM_ARROW_ANCHOR Anchor() const
Valor devuelto
Tipo de anclaje del objeto "Flecha", asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto asignado, devuelve WRONG_VALUE.
Anchor (Método Set)
Establece el tipo de anclaje del objeto "Arrow"
|
bool Anchor(
Parámetros
anchor
[in] Nuevo tipo de anclaje
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false si el tipo de anclaje no ha cambiado
Ejemplo:
|
//--- ejemplo de CChartObject::Anchor