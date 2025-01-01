文档部分
MQL5参考标准程序库图形对象Objects ArrowsCChartObjectArrow 

CChartObjectArrow

CChartObjectArrow 类用于简便地访问 "箭头" 图形对象属性。

描述

CChartObjectArrow 类为其子类提供访问 "箭头" 对象的常规属性。

声明

   class CChartObjectArrow : public CChartObject

标称库文件

   #include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>

继承体系

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectArrow

直接分支

CChartObjectArrowCheck, CChartObjectArrowDown, CChartObjectArrowLeftPrice, CChartObjectArrowRightPrice, CChartObjectArrowStop, CChartObjectArrowThumbDown, CChartObjectArrowThumbUp, CChartObjectArrowUp

类方法

创建

 

创建

创建图形对象 "箭头"

属性

 

ArrowCode

获取/设置 "箭头代码" 属性

Anchor

获取/设置 "锚点" 属性

输入/输出

 

virtual Save

写文件的虚方法

virtual Load

从文件读取的虚方法

virtual Type

标识的虚方法

参阅

对象类型, 对象绑定方法, 图形对象