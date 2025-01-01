문서화섹션
CChartObjectArrow는 "화살표" 그래픽 개체 속성에 대한 단순 액세스를 위한 클래스입니다.

Description

CChartObjectArrow 클래스는 모든 하위 항목에 대한 "화살표" 객체의 공통 속성에 대한 액세스를 제공합니다.

Declaration

   class CChartObjectArrow : public CChartObject

Title

   #include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>

상속 계층

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectArrow

직계 하위

CChartObjectArrowCheck, CChartObjectArrowDown, CChartObjectArrowLeftPrice, CChartObjectArrowRightPrice, CChartObjectArrowStop, CChartObjectArrowThumbDown, CChartObjectArrowThumbUp, CChartObjectArrowUp

그룹별 클래스 메서드

Create

 

Create

생성: "화살표" 그래픽 오브젝트

Properties

 

ArrowCode

"화살표 코드" 속성 가져오기/설정

Anchor

"고정" 속성 가져오기/설정

입/출력

 

virtual Save

파일에 쓰기 위한 가상 방법

virtual Load

파일에서 읽기 위한 가상 메서드

virtual Type

가상식별방법

