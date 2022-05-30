Camaleao Bands B3 Trader
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Renato TakahashiI´m an Automation Enginner and, since I´ve been presented to financial markets, get in love with expert advisors and with the great opportunity to help you make profit in Forex, mainly.
- Version: 1.1
- Updated: 30 May 2022
- Activations: 20
Camaleão Bands B3 Trader é o robô de negociação automatizado para a bolsa Brasileira B3, tanto para trade em miniínidice WIN, quanto para trade em minidólar WDO.
O robô usa as Bandas de Bollinger para análise de ordens de entradas, permitindo trades a favor ou contra a tendência, dependendo da volatilidade das bandas, afinal, quando as bandas estão estreitas, é mais provável que o mercado fique lateral, realizando mais trades contra a tendência. Porém, quando o mercado explode, as bandas se alargam e aí o trade na tendência é mais provável.
Ativos recomendados: WIN, WDO.
Timeframes recomendados: M5.
Lembrete: alterar o parâmetro BR1 para BR.