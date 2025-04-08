Auto sl tp settings MT5
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Kaijun WangCooperation contact QQ: 556024
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- Version: 1.1
- Activations: 5
⭐⭐⭐ 任何交易者的最佳伙伴！⭐⭐⭐
该EA加载后:
1.可以对无止损止盈的订单自动设置止盈和止损.
2.可以对盈利订单在盈利一定设置幅度后保护盈利
3.可以移动止盈止损
特性
1.可以对无止损止盈的订单自动设置止盈和止损.
2.可以对盈利订单在盈利一定设置幅度后保护盈利
3.可以移动止盈止损
自动止盈止损设置
- 自动设置止损止盈的开关
- 固定止损的点数设置
- 固定止盈的点数设置
- 自动使用波幅自动计算的TP设置
- 波幅自动计算的TP的风险系数设置
- 超过一定开仓时间的订单不再设置止盈止损.
止损保护设置
- 止损保护开关
- 止损保护启动点数设置
- 盈利保护点数设置
止损移动设置
- 移动止损开关
- 移动止损启动点数设置
- 移动止损回撤点数设置
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