Стратегия основана на точном математическом расчёте пробития уровней сопротивления и поддержки.

В советнике реализован алгоритм умного открытия сделок. Позволяет торговать с минимальным просадками.

Эксперт имеет простую настройку. Использует отложенные ордера.





Схема работы эксперта

При запуске эксперта он открывает 2 отложенных ордера на покупку и продажу. При каждом поступлении цены эксперт производит сложные математические вычисления. При необходимости модифицирует отложенные ордера.





Рекомендуемые настройки эксперта

Lots - 0.01 (Объём открываемых ордеров) TakeProfit - 0.001 для котировок с 4 или 5 знаками после запятой. TakeProfit - 0.1 для котировок с 2 или 3 знаками после запятой (Уровень TakeProfit в пунктах графика) StopLoss - 0.001 для котировок с 4 или 5 знаками после запятой. StopLoss - 0.1 для котировок с 2 или 3 знаками после запятой (Уровень StopLoss в пунктах графика) level - 0.0012 для котировок с 4 или 5 знаками после запятой. level - 0.12 для котировок с 2 или 3 знаками после запятой (Это внутри экспертная настройка. Её лучше оставлять рекомендованную) Magic_buy - 1 (Значение магического номера ордеров на покупку) Magic_sell - 2 (Значение магического номера ордеров на продажу)





Рекомендации

Перед использованием на реальном счете протестируйте советника на исторических данных; По возможности используйте VPS или сервер с минимальными сетевыми задержками к серверу брокера; Для максимального результата используйте кредитное плечо от 1:500;

По всем возникающим вопросам Вы конечно можете обращаться ко мне.

С уважением Ваш Дмитрий.