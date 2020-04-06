Vulkan
- Experts
- Dmitry Shutov
- Version: 1.0
- Activations: 15
Стратегия основана на точном математическом расчёте пробития уровней сопротивления и поддержки.
В советнике реализован алгоритм умного открытия сделок. Позволяет торговать с минимальным просадками.
Эксперт имеет простую настройку. Использует отложенные ордера.
Схема работы эксперта
При запуске эксперта он открывает 2 отложенных ордера на покупку и продажу. При каждом поступлении цены эксперт производит сложные математические вычисления. При необходимости модифицирует отложенные ордера.
Рекомендуемые настройки эксперта
- Lots - 0.01 (Объём открываемых ордеров)
- TakeProfit - 0.001 для котировок с 4 или 5 знаками после запятой. TakeProfit - 0.1 для котировок с 2 или 3 знаками после запятой (Уровень TakeProfit в пунктах графика)
- StopLoss - 0.001 для котировок с 4 или 5 знаками после запятой. StopLoss - 0.1 для котировок с 2 или 3 знаками после запятой (Уровень StopLoss в пунктах графика)
- level - 0.0012 для котировок с 4 или 5 знаками после запятой. level - 0.12 для котировок с 2 или 3 знаками после запятой (Это внутри экспертная настройка. Её лучше оставлять рекомендованную)
- Magic_buy - 1 (Значение магического номера ордеров на покупку)
- Magic_sell - 2 (Значение магического номера ордеров на продажу)
Рекомендации
- Перед использованием на реальном счете протестируйте советника на исторических данных;
- По возможности используйте VPS или сервер с минимальными сетевыми задержками к серверу брокера;
- Для максимального результата используйте кредитное плечо от 1:500;
По всем возникающим вопросам Вы конечно можете обращаться ко мне.
С уважением Ваш Дмитрий.