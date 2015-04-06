Red Alert
- Experts
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Общие сведения
- Для начала торговли достаточно небольшого депозита.
- Подходит для мульти-валютной торговли.
- Не зависим от качества соединения и торговых условий.
Принцип работы
- Эксперт открывает ордера по встроенному индикатору.
- Если прибыль ордера плюсовая. Данный ордер закрывается и открывается новый в противоположном направлении объёмом Lot.
- Если прибыль ордера минусовая. Данный ордер закрывается и открывается новый в этом же направлении и объёмом в Martingale раз больше преведущего.
Рекомендации
- Для получения наиболее сбалансированной прибыли и просадки рекомендую использовать эксперта одновременно на нескольких парах. Для этого перетащите эксперта в окно нужного инструмента и поменяйте значения параметров Order_Magic_Buy и Order_Magic_Sellна новые.
- Рекомендую начинать торговлю со значением параметра Martingale = 2. В этом случае после минусового ордера объём следующего ордера по данной валютной паре будет в 2 раза больше.
Важно!
- Используйте эксперта на таймфрейме M1.
Настройки
- Lot - начальный объем ордеров.
- Max_Lots - максимально рекомендуемый объём ордера
- Martingale - параметр увеличивающий объём последующих ордеров в Martingale раз.
- Order_Magic_Buy - значение магического номера ордеров на покупку.
- Order_Magic_Sell - значение магического номера ордеров на продажу.
Рекомендуемые входные параметры
- Lot = 0.01.
- Max_Lots = 0.08.
- Martingale = 2.
- Order_Magic_Buy = 111.
- Order_Magic_Sell = 222.
С уважением Дмитрий.