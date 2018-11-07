Sur Ron
- Experts
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- Version: 2.0
- Updated: 7 November 2018
- Activations: 15
Общие сведения
- Для начала торговли достаточно небольшого депозита.
- Подходит для мульти-валютной торговли.
- Не зависим от качества соединения и торговых условий.
Мониторинг моих счетов: https://www.mql5.com/ru/signals/author/mizrael
Принцип работы
- Эксперт открывает ордера по встроенному индикатору.
- Если прибыль ордера больше значения параметра Profit в пунктах графика. Данный ордер закрывается и открывается новый в противоположном направлении объёмом Lot.
- Если прибыль ордера меньше значения параметра Profit в пунктах графика. Данный ордер закрывается и открывается новый в этом же направлении и объёмом в Martingale раз больше преведущего.
- Эксперт старается не превышать объём ордеров более чем в Multiplier раз от значения Lot .
Рекомендации
- Для получения наиболее сбалансированной прибыли и просадки рекомендую использовать эксперта одновременно на нескольких парах. Для этого перетащите эксперта в окно нужного инструмента и поменяйте значения параметров Magic_Namber_Buy и Magic_Namber_Sell на новые.
- Рекомендую начинать торговлю со значением параметра Martingale = 2. В этом случае после минусового ордера объём следующего ордера по данной валютной паре будет в 2 раза больше.
- В случае плохого соединения рекомендую значение параметра Capitalization установить равное 2 или больше.
Важно!
- Обязательно при торговле на символе имеющем 4 или 5 знаков после запятой устанавливать значение параметра Profit не менее 0.001. Пример: EURUSD, GBPUSD и так далее.
- Обязательно при торговле на символе имеющем 2 или 3 знаков после запятой устанавливать значение параметра Profit не менее 0.1. Пример: USDJPY, GBPJPY, CHFJPY и так далее.
Настройки
- Profit - значение прибыли ордера в пунктах графика. При достижения которого происходит его закрытие.
- Lot - начальный объем ордеров.
- Multiplier - параметр регулирующий увеличение начального объёма ордеров в Multiplier раз.
- Martingale - параметр увеличивающий объём последующих ордеров в Martingale раз.
- Capitalization - параметр стабилизирующий работу эксперта. В случае плохого соединения Capitalization = 2 или больше. В случае стабильного соединения Capitalization = 1.
- Magic_Namber_Buy - значение магического номера ордеров на покупку.
- Magic_Namber_Sell - значение магического номера ордеров на продажу.
Рекомендуемые входные параметры
- Profit = 0.004 для ордеров с 4 или 5 значными котировками (Пример: EURUSD, GBPUSD).
- Profit = 0.4 для ордеров с 2 или 3 значными котировками (Пример: USDJPY, EURJPY).
- Lot = 0.01.
- Multiplier = 32.
- Martingale = 2.
- Capitalization = 2.
- Magic_Namber_Buy = 1.
- Magic_Namber_Sell = 2.
Значение входных параметров не зависит от точности округления котировок. Пример: значение Profit = 0.004, равносильно 40 пунктам на четырехзначных котировках или 400 пунктам на пятизначных.
С уважением Дмитрий.