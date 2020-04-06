DaVinci
- Experts
- Dmitry Shutov
- Version: 1.0
- Activations: 5
Это прототип известнейшего торгового робота DaVinci заработавшего миллионы долларов его пользователям.
Это наш самый серьёзный проект экстра-класса ориентированный на максимальный успех и дальнейшее улучшение. Успейте купить торгового робота от 30 $. В дальнейшем будет однозначное увеличение стоимости.
Мы вам предлагаем:
- Стоимость эксперта от 30 $.
- Онлайн поддержку и последующее улучшение проекта.
- Стабильнейший алгоритм исключающий критические ошибки.
Технические аспекты робота.
Раскрывать всё мы не хотим и не будем.
Однозначно можем сказать что принцип работы основывается на сеточной торговле с принципами мартингейла.
Робот мультивалютный и желательно его использовать на 4-6 парах.
Эксперт автоматически настраивает Магические номера ордеров от 1 до 20.
Желательно использовать центовые счета (но не обязательно).
Настройка! (Обязательно к прочтению)
1) Торговля ведётся на тайм-фрейме H1.
2) Обязательно меняем значение параметра Price
- заходим на сайт брокера ищем "Калькулятор трейдера"
- в таблице напротив необходимой пары смотрим значение параметра "Стоимость пункта" за 1 стандартный лот или 100 центовых лотов.
- это значение вводим в параметр Price
если вы ничего не поняли пишите нам или используйте эти значения:
- EURUSD 10
- GBPUSD 10
- USDCHF 10.15
- USDJPY 9.24
- USDCAD 7.61
- AUDUSD 10
- NZDUSD 10
- EURAUD 6.9
- EURCHF 10.15
- EURGBP 12.94
- GBPJPY 9.24
- EURJPY 9.24
- CADCHF 10.15
3) Если вы торгуете на таких парах где есть символ JPY либо котировки имеют 2 или 3 знака после запятой. Увеличиваем значение параметра Profit и Step на 100. (Пример символ EURUSD Profit = 0.003, Step = 0.0035. Символ EURJPY Profit = 0.3, Step = 0.35)
Остальные параметры рекомендую оставить по умолчанию.
Наша команда хочет что бы вы по достоинству оценили нашего эксперта поэтому не поленитесь и задайте нам вопрос если он у вас появиться.