Это прототип известнейшего торгового робота DaVinci заработавшего миллионы долларов его пользователям.

Это наш самый серьёзный проект экстра-класса ориентированный на максимальный успех и дальнейшее улучшение. Успейте купить торгового робота от 30 $. В дальнейшем будет однозначное увеличение стоимости.

Мы вам предлагаем:

Стоимость эксперта от 30 $. Онлайн поддержку и последующее улучшение проекта. Стабильнейший алгоритм исключающий критические ошибки.





Технические аспекты робота.



Раскрывать всё мы не хотим и не будем.

Однозначно можем сказать что принцип работы основывается на сеточной торговле с принципами мартингейла.

Робот мультивалютный и желательно его использовать на 4-6 парах.

Эксперт автоматически настраивает Магические номера ордеров от 1 до 20.

Желательно использовать центовые счета (но не обязательно).





Настройка! (Обязательно к прочтению)

1) Торговля ведётся на тайм-фрейме H1.

2) Обязательно меняем значение параметра Price

заходим на сайт брокера ищем "Калькулятор трейдера"

в таблице напротив необходимой пары смотрим значение параметра "Стоимость пункта" за 1 стандартный лот или 100 центовых лотов.

это значение вводим в параметр Price

если вы ничего не поняли пишите нам или используйте эти значения:

EURUSD 10

10 GBPUSD 10

10 USDCHF 10.15

10.15 USDJPY 9.24

9.24 USDCAD 7.61

7.61 AUDUSD 10

10 NZDUSD 10

10 EURAUD 6.9

6.9 EURCHF 10.15

10.15 EURGBP 12.94

12.94 GBPJPY 9.24

EURJPY 9.24

CADCHF 10.15

3) Если вы торгуете на таких парах где есть символ JPY либо котировки имеют 2 или 3 знака после запятой. Увеличиваем значение параметра Profit и Step на 100. (Пример символ EURUSD Profit = 0.003, Step = 0.0035. Символ EURJPY Profit = 0.3, Step = 0.35) Остальные параметры рекомендую оставить по умолчанию.

Наша команда хочет что бы вы по достоинству оценили нашего эксперта поэтому не поленитесь и задайте нам вопрос если он у вас появиться.







