Zebra
- Experts
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- Version: 1.0
- Activations: 10
Общие сведения
- Для начала торговли достаточно небольшого депозита.
- Подходит для мульти-валютной торговли.
Мониторинг реальной работы можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/signals/294440
Принцип работы
- Эксперт открывает ордера по встроенному индикатору.
- Каждый тик эксперт определяет ордер с самой отрицательной прибылью.
- Далее эксперт определяет суммарную прибыль ордеров на Buy и Sell по каждой валютной паре.
- Если общая прибыль ордеров на Buy или на Sell по каждой валютной паре плюс сумма ордера с самой отрицательной прибылью превышает значение параметра Profit. Эксперт закрывает данные ордера.
Рекомендации
- Для получения наиболее сбалансированной прибыли и просадки рекомендую использовать эксперта одновременно на нескольких парах. Для этого перетащите эксперта в окно нужного инструмента и поменяв магический номер.
- Рекомендую начинать торговлю со значением параметра Martingale = 1.5. В этом случае объём каждого последующего ордера будет в 1.5 раза больше предыдущего.
- При просадке более 40% от общего депозита рекомендую установить параметр Martingale = 2. В этом случае объём каждого последующего ордера будет в 2 раза больше предыдущего.
Настройки
- Profit - значение общей прибыли ордеров с одинаковым магическим номером по данной валютной паре и ордера с самой отрицательной прибылью. При достижении которого происходит закрытие данных ордеров.
- Step - минимальное расстояние между ордерами с одинаковым магическим номером по данной валютной паре.
- Breakthrough - параметр регулирующий частоту открытия сделок.
- Lot - объем ордеров.
- Martingale - параметр увеличивающий объём последующих ордеров в Martingale раз.
Рекомендуемые входные параметры
- Profit = 11.
- Step = 0.002 для пар с 4 или 5 знаками после запятой; Step = 0.2 для пар с 2 или 3 знаками после запятой.
- Breakthrough = 0.002 для пар с 4 или 5 знаками после запятой; Breakthrough = 0.2 для пар с 2 или 3 знаками после запятой.
- Lot = 0.1.
- Martingale = 1.5.
Значение входных параметров не зависит от точности округления котировок. Пример: значение Step = 0.001, равносильно 10 пунктам на четырехзначных котировках или 100 пунктам на пятизначных.
С уважением Дмитрий.