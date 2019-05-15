Optimus Trades

LaboratoryMoney EURCAD Dmitrii Survila 1 (1) Experts

Laboratory.Money EUR/CAD M30 Автоматическая Торговая Система из серии Energy Drive EUR/CAD M30 Вся активность эксперта проявляется только на реальной торговле. Его нет толку проверять в тестере стратегий. Запрещается бонус от брокера к вашему депозиту. Эксперт торгует с теми деньгами которые могут уйти в просадок, бонус в просадке не участвует, это приведёт к потере всего вашего депозита. Данный эксперт очень подходит для программы "Rebate" от вашего брокера. Все изменения в на