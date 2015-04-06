Добрый день. Рынок форекс он иррационален иначе бы на нем бы зарабатывали 95 % трейдеров. Но статистика говорит об обратном 95 % рейдеров сливают свои депозиты. Это факт. И нет ни одного индикатора, который бы предсказывал движение рынка немного заглядываю в будущее. Как только вам показалось, что вот он граальный индикатор или советник - ваш депозит начинает таять. Рынок обязательно накажет и вы потеряете если не весь свой депозит, но значительную его часть точно. Раз рынок форекс иррационален может и торговать нужно иррационально - нужно брать любые движения рынка в профит, как в бай так и в селл. Брать импульсные движения на рынке в максимальный профит. Так вот друзья я предлагаю советник, который берет любые движения рынка в профит и на баевском движении и на селловском, а также ловит импульсные движения на рынке. Это советник не будет приносить вам 1000 % в месяц в год. Как правило тех, кто гонится за такой доходность рискуют и теряют все. Мой советник в данный момент стоит на центовом счете и в зависимости от волотильности на рынке приносит от 0,3 до 1 % за торговую сессию. В долгосрок это минимум от 70% в год. Депозит в банке сейчас 4-5 %. Можно делать 70% в год, но стабильно, чем пару раз поймать удачу за хвост сделать 300 % за неделю и потом все слить за три дня, как правило так это и происходит. Мой советник сеточник я его сделал максимально безопасным, просто максимально. При интересе в личке, я более подробно расскажу, что было реализовано и при каких обстоятельствах просто невозможно слить свой депозит, а каждую торговую сессию откусывать от рынка маленький кусочек профита. Курочка по зернышку клюет, а зобик полненький. Каждый день по чуть чуть и вы посмотрите на результат через год , если конечно не будете лезть руками. Рекомендую начинать с центового счета. Советник торгует круглые сутки поэтому должен стоять на ВПС. Если у кого проблемы с ВПС сервером или брокером я все расскажу и помогу все установить и настроить. Поэтому не гонитесь за бешенными процентами - это однозначно ни к чему хорошему не приведет, а планомерная торговля советника каждый торговую сессию будет приносить небольшой, но стабильный профит. В советнике реализована информационная панель, через которую можно получать информацию о текущей работе советника и доходности. Это пока пожалуй все. При заинтересованности пишите на почту v-xofman@yandex.ru Скайп v-xofman