NewIlan2

Добрый день. Рынок форекс он иррационален иначе бы на нем бы зарабатывали 95 % трейдеров. Но статистика говорит об обратном 95 % рейдеров сливают свои депозиты. Это факт. И нет  ни одного индикатора, который бы предсказывал движение рынка немного заглядываю в будущее. Как только вам показалось, что вот он граальный индикатор или советник - ваш депозит начинает таять. Рынок обязательно накажет  и вы потеряете если не  весь свой депозит, но значительную его часть точно. Раз рынок форекс иррационален может и торговать нужно иррационально - нужно брать любые движения рынка в профит, как в бай так и в селл. Брать импульсные движения на рынке в максимальный профит. Так вот друзья я предлагаю советник, который берет любые движения рынка в профит и на баевском движении и на селловском, а также ловит импульсные движения на рынке. Это советник не будет приносить вам 1000 %  в месяц в год. Как правило тех, кто гонится за такой доходность рискуют и теряют все. Мой советник в данный момент стоит на центовом счете и в зависимости от волотильности на рынке приносит  от 0,3 до 1 % за  торговую сессию. В долгосрок это минимум от 70% в год. Депозит в банке сейчас 4-5 %.   Можно делать 70% в год, но стабильно, чем пару раз поймать удачу за хвост сделать 300 % за неделю и потом все слить за три дня, как правило так это и происходит. Мой советник сеточник я его сделал максимально безопасным, просто максимально. При интересе в личке,  я более подробно  расскажу,  что было реализовано  и при каких обстоятельствах просто невозможно слить свой депозит, а каждую торговую сессию откусывать от рынка маленький кусочек профита.  Курочка по зернышку клюет, а зобик полненький. Каждый день по чуть чуть и вы посмотрите на результат через год , если конечно не будете лезть руками. Рекомендую начинать с центового счета. Советник торгует круглые сутки поэтому должен стоять на ВПС. Если у кого проблемы с ВПС сервером или брокером  я все расскажу и помогу все установить и настроить.  Поэтому не гонитесь за бешенными процентами - это однозначно ни к чему хорошему не приведет, а планомерная торговля советника каждый торговую сессию будет приносить небольшой, но стабильный профит. В советнике реализована информационная панель, через которую можно получать информацию  о текущей работе советника и доходности. Это пока пожалуй все. При заинтересованности пишите на почту v-xofman@yandex.ru Скайп  v-xofman
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Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
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Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Experts
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Experts
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
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Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
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Valeriia Mishchenko
4.25 (48)
Experts
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
Gold Zilla AI MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (2)
Experts
Generate controlled returns with an  AI-assisted , risk-diversified and Gold-optimized EA . GoldZILLA AI is a multi-strategy algorithm detecting market regimes to dynamically select from five distinct strategies, optimizing returns while minimizing drawdown on XAUUSD. [ Live Signal ] - [  Dedicated group | Version MT5 - MT4 ] After the purchase, please send me a private message to receive the user manual and the AI setup instructions. Why choose this EA? Dynamic multi-strategy approach Advanced
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Apache MHL Moving Average
Paulo Roberto Da Costa
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Signal (GOLD/XAUSD) - 16 months active and over 6,800 trades on a Standard account (1:400 leverage):   https://www.mql5.com/pt/signals/2278431 Product for MetaTrader 4:   https://www.mql5.com/pt/market/product/159627 Product for MetaTrader 5:   https://www.mql5.com/pt/market/product/160313 The Apache MHL Moving Average Expert Advisor, or simply "Apache MHL," is a robot that operates on the GOLD/XAUSD asset using strategies based on moving averages and risk management with Martingale. The use
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LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ NEW: Buy Goldbot One and choose 1 EA for free!! (for 2 trade accounts) JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Ultimate Combo Deal   ->   click here Introducing   Goldbot One , a highly sophisticated trading robot engineered for the gold market. With its focus on breakout trading, Goldbot One leverages both support and resistance levels to identify prime trading opportunities. This expert advisor is crafted for traders who seek
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Profalgo Limited
5 (2)
Experts
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Dark Algo
Marco Solito
4.67 (70)
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Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
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Syarief Azman Bin Rosli
4 (3)
Experts
Download Trial EA Budak Ubat Channel Limited Time Price! The price will increase by 10 USD after every 10 purchases! How it works When the EA is active, it will analyze the chart based on the Execution Mode parameter. If there are no existing positions on the chart, the EA will enter a trade based on the parameter. If the trend is bullish, it will enter a buy trade and if it is bearish it will enter a sell trade. And it will also set a Stop loss order at a certain distance from the opened trad
SentinelAI
Valeriia Mishchenko
Experts
No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 5 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
Trust EA MT4
Konstantin Kulikov
5 (1)
Experts
Trust EA   is a real trader's tool, working on a clear principle, with its advantages and disadvantages, so it will not suit everyone, but for some users it can become the best trading robot. * Limited special offer - 50% off the full price of the product. Only 5 copies at this price. The final price is 997$ * Discuss the complexities of Forex trading here:  chat "Age of Expert Advisors" . Logic I have been working with algorithmic trading systems since 2015, and in my experience, systems with
XIRO Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (7)
Experts
XIRO Robot is a   professional trading system   created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD,  XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable
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