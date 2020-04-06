SL Stop Orders
Vladimir Khlystov
При старте советник выставляет два отложенных стоп ордера образовывая канал. Если один ордер срабатывает то второй переустанавливаем на его SL с увеличением лота. При срабатывании ТП советник начинает цикл с ноля.
Оптимизируемые параметры:
- Объем ордеров ( Lot ) нам нет смысла оптимизировать. Его проще сразу установить в соответствии с размером вашего депозита. Например для депозита менее 500 usd ставим минимальный лот 0,01
- Размер прибавки лота ( Plus_Lot ) ставим в зависимости от первоначального размера лота. Стартовое значение возьмем в 10 раз меньше, шаг прибавки такой же и максимальное значение равное Lot 0.01 step = 0,01 stop 0.1
- Коэффициент увеличения лота ( K_Lot ) обычно берем в пределах от 1 до 4. В данном случае я бы рекомендовал брать от 1,5 с шагом 0,5 до 2.5;
- Расстояние до стоп ордеров ( LevelStop ) у нас измеряется в пунктах и для 5 значных котировок я беру 50/50/500. Для 4 значных соответственно можно взять в 10 раз меньше 5/5/50
- Точно такие же критерии выбора и для следующих двух параметров Stoploss и Takeprofit
- Magic и Slippage оптимизировать не нужно