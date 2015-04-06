Golden Fever

Общие сведения

  • Для начала торговли достаточно небольшого депозита.
  • Подходит для мульти-валютной торговли.
  • Не зависим от качества соединения и торговых условий.

Мониторинг моих счетов: https://www.mql5.com/ru/signals/author/mizrael


Принцип работы

  • Эксперт открывает ордера по встроенному индикатору.
  • Если прибыль ордера больше значения параметра Profit в пунктах графика. Данный ордер закрывается и открывается новый в противоположном направлении объёмом Lot.
  • Если прибыль ордера меньше значения параметра Profit в пунктах графика. Данный ордер закрывается и открывается новый в этом же направлении и объёмом в Martingale раз больше преведущего.
  • Эксперт старается не превышать объём ордеров более чем в Multiplier раз от значения Lot .


Рекомендации

  • Для получения наиболее сбалансированной прибыли и просадки рекомендую использовать эксперта одновременно на нескольких парах. Для этого перетащите эксперта в окно нужного инструмента и поменяйте значения параметров Magic_Namber_Buy и Magic_Namber_Sell на новые.
  • Рекомендую начинать торговлю со значением параметра Martingale = 2. В этом случае после минусового ордера объём следующего ордера по данной валютной паре будет в 2 раза больше.


Важно!

  • Обязательно при торговле на символе имеющем 4 или 5 знаков после запятой устанавливать значение параметра Profit не менее 0.001. Пример: EURUSD, GBPUSD и так далее.
  • Обязательно при торговле на символе имеющем 2 или 3 знаков после запятой устанавливать значение параметра Profit не менее 0.1. Пример: USDJPY, GBPJPY, CHFJPY и так далее.


Настройки

  • Profit - значение прибыли ордера в пунктах графика. При достижения которого происходит его закрытие.
  • Lot - начальный объем ордеров.
  • Multiplier - параметр регулирующий увеличение начального объёма ордеров в Multiplier раз.
  • Martingale - параметр увеличивающий объём последующих ордеров в Martingale раз.
  • Magic_Namber_Buy - значение магического номера ордеров на покупку.
  • Magic_Namber_Sell - значение магического номера ордеров на продажу.


Рекомендуемые входные параметры

  • Profit = 0.004 для ордеров с 4 или 5 значными котировками (Пример: EURUSD, GBPUSD).
  • Profit = 0.4 для ордеров с 2 или 3 значными котировками (Пример: USDJPY, EURJPY).
  • Lot = 0.01.
  • Multiplier = 32.
  • Martingale = 2.
  • Magic_Namber_Buy = 1.
  • Magic_Namber_Sell = 2.

Значение входных параметров не зависит от точности округления котировок. Пример: значение Profit = 0.004, равносильно 40 пунктам на четырехзначных котировках или 400 пунктам на пятизначных.

С уважением Дмитрий.

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ORIX System — a trading robot developed specifically for the GBPUSD currency pair on the M5 timeframe. The Expert Advisor is based on price behavior analysis and market structure elements and does not use standard technical indicators. The EA does not use martingale, trading grids, averaging against the market, hedging, opening trades without a stop-loss, or high-frequency or chaotic trading. Live signals Main requirements and recommendations Currency pair: GBPUSD Timeframe: M5 Minimum deposit:
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
Experts
Aura Neuron is a distinctive Expert Advisor that continues the Aura series of trading systems. By leveraging advanced Neural Networks and cutting-edge classic trading strategies, Aura Neuron offers an innovative approach with excellent potential performance. Fully automated, this Expert Advisor is designed to trade currency pair XAUUSD (GOLD). It has demonstrated consistent stability across these pairs from 1999 to 2023. The system avoids dangerous money management techniques, such as martingale
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Experts
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Neuralis Cortoid Gold
Olivier Nomblot
Experts
NEURALIS CORTOID GOLD   The Adaptive Intelligence Built Exclusively for XAUUSD     For NDX       https://www.mql5.com/en/market/product/187869   https://www.mql5.com/en/signals/2385985  ; Early days the brain started learning . You can set the EA one timeframe, one trade  . I use a few timeframes and a basket , but this EA in no way is a grid or martigale ; you set the lots and no of trades. Back tests on neurals are very difficult especially in mt4 ; the mt5 version of this EA has excellent ba
Gold Zilla AI MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (2)
Experts
Generate controlled returns with an  AI-assisted , risk-diversified and Gold-optimized EA . GoldZILLA AI is a multi-strategy algorithm detecting market regimes to dynamically select from five distinct strategies, optimizing returns while minimizing drawdown on XAUUSD. [ Live Signal ] - [  Dedicated group | Version MT5 - MT4 ] After the purchase, please send me a private message to receive the user manual and the AI setup instructions. Why choose this EA? Dynamic multi-strategy approach Advanced
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
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Start Trade
Dmitry Shutov
4.33 (9)
Experts
Общие сведения Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Идеален для быстрого разгона депозита!!! Подходит для мультивалютной торговли. Невосприимчивость к большой задержке и величине спреда. Принцип работы После запуска советника на графике советник запоминает уровень открытия первого ордера. Выше уровня открытия первого ордера советник выставляет сеть ордеров на  Sell . Ниже уровня открытия первого ордера советник выставляет сеть ордеров на  Buy . Если общая прибыль ордеров на покуп
FREE
Optimus Trades
Dmitry Shutov
2.75 (4)
Experts
Общие сведения Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Подходит для разгона депозита. Подходит для мульти-валютной торговли. Не зависим от качества соединения и торговых условий.  Принцип работы Эксперт открывает ордера по встроенному индикатору. Если прибыль ордера плюсовая. Данный ордер закрывается и открывается новый в противоположном направлении объёмом  Lot . Если прибыль ордера минусовая. Данный ордер закрывается и открывается новый в этом же направлении и объёмом в  Martingal
FREE
Life Expert
Dmitry Shutov
Experts
Background It only needs a small initial deposit. Suitable for multi-currency trading. Real account monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/294440 Operation Principle The EA opens orders based on a built-in indicator. The EA determines the order with the greatest negative profit each tick. Then the determines the total profit of Buy and Sell orders on each currency pair. If the total profit of Buy or Sell orders on each currency pair plus the amount of the order with the greatest negative p
EA Grid Ultimatum
Dmitry Shutov
Experts
Background The EA trades a grid of orders using the martingale technique. It is designed for multi-currency trading. It opens and closes a large number of orders. My account monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael Advantages Trading results are visible every day. The EA works 24/5. Is not sensitive to trading conditions. Suitable for a rapid deposit boost. Ease of use. Recommendations Use the EA on several pairs simultaneously. Recommended deposit 500 $. When using the EA on
Underground
Dmitry Shutov
Experts
Background The Expert applies the martingale principle. The main task was to reduce drawdown and obtain a balanced chart by trading on 4-6 charts simultaneously. Monitoring of my accounts: https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael Recommendations The EA is recommended for use on 4-6 currency pairs. It is recommended to trade pairs with 4 or 5 decimal places. Using pairs containing the JPY currency is not advisable. The Step parameter is determined experimentally. In general, when trading 6
Spinner
Dmitry Shutov
Experts
Background The Expert Advisor has been designed and tested using precise mathematical calculations and has a good potential for multi-currency trading. The Expert Advisor defines the most probable price chart movement areas and opens a grid of Buy or Sell orders. Orders are closed by averaging. My account monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael Advantages Low drawdown and deposit load. Not affected by slippage and server delays. Not affected by spread. Suitable for a rapid d
EA Piranha
Dmitry Shutov
Experts
Our team tried its best to create an Expert Advisor accessible to everyone. Now you will be able to start trading right now regardless of the broker's trading conditions and the size of the initial deposit. ‌ Monitoring of my accounts: https://www.mql5.com/ru/signals/author/mizrael Preparation for work and recommendations It is recommended to trade multiple currency pairs simultaneously. Set a different value of Magic (input parameter) for each pair In order to reduce the deposit load and decre
Minotaur
Dmitry Shutov
Experts
Our team has created an experimental trading system. The main task of the Expert Advisor is the creation of a signal account on its basis. The EA uses high-risk strategies. ‌Monitoring of my accounts: https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael 1. Preparation for work and recommendations The EA is easy to use and ready to trade with the recommended input parameters. It is recommended to use the EA on several currency pairs simultaneously. Important! For each of the currency pairs, a differen
Smart Bot
Dmitry Shutov
Experts
This Expert Advisor is based on advanced neural networks. The main EA feature is the depth of the neural analysis. ‌Monitoring of my accounts: https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael Features and operation principles After training, the EA recognizes the ascending, descending and sideways trends . After calculating the neural network, the EA places a market order with a fixed Take Profit and Stop Loss . The EA sets the Take Profit and Stop Loss levels on its own. But Take Profit is alway
Working Bot
Dmitry Shutov
1 (1)
Experts
This Expert Advisor is based on advanced neural networks. Main EA features After training, the EA remembers the patterns of each currency pair . Therefore, re-training the currency pair is not required when changing a currency pair. Fixed Take Profit and Stop Loss levels are set in the inputs. Multi-currency trading . ‌Monitoring of my accounts: https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael Preparing for trade and training It is recommended to train the EA. For better understanding, we posted
Show Must Go On
Dmitry Shutov
Experts
The Main EA Features Trading is performed using a grid of Buy and Sell orders. A strict Stop Loss level is set for each order to limit the losses. Multicurrency trading is supported. It is not susceptible to large delays and spread value. ‌Monitoring of my accounts: https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael Operation Principle The EA opens a grid of Buy and Sell orders with spacing between them set in the Step parameter. Once the sum of orders in either Buy or Sell direction becomes equal
Everest Ultimatum
Dmitry Shutov
1 (1)
Experts
Overview It only needs a small initial deposit. Suitable for multi-currency trading. Immunity to the large delay and the size of the spread. ‌ ‌Monitoring of my accounts : https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael How it works The EA opens orders based on a built-in indicator. The EA determines the order with the greatest negative profit each tick. Then it determines the total profit of Buy and Sell orders on each currency pair. If the total profit of Buy or Sell orders on each currency pa
Summit Of Mountains
Dmitry Shutov
4 (1)
Experts
Overview It only needs a small initial deposit. Suitable for multi-currency trading. Immunity to the large delay and the size of the spread. ‌ ‌Monitoring of my accounts : https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael How it works After launching the EA on a chart, the EA remembers the first order's Open level. The EA sets a Sell order grid above it. A Buy order grid is set below it. If the total profit of Buy and Sell orders exceeds the value of the Profit parameter, the EA closes the order d
Elbrus way
Dmitry Shutov
Experts
Background It only needs a small initial deposit. Suitable for multi-currency trading. Immunity to the large delay and the size of the spread. ‌ ‌Monitoring of my accounts : https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael Operation Principle The EA trades within a modifiable channel. Depending on the market situation, the EA works using a long-term, short-term strategy or both. Closing is done by averaging a number of profitable and loss-making orders, regardless of the strategy currently in use
Genesis Trade
Dmitry Shutov
Experts
Background It only needs a small initial deposit. Immunity to the large delay and the size of the spread. ‌ ‌Monitoring of my accounts : https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael Operation Principle The EA opens orders at modifiable Fibonacci levels. Each subsequent order is opened at a new Fibonacci levels with a volume increased Martingale times. The EA determines the total profit of orders with the same Magic number. If it exceeds the value of Profit , then the orders are closed. Recom
Peak Power
Dmitry Shutov
Experts
Overview It only needs a small initial deposit. Immunity to the large delay and the size of the spread. ‌ ‌Monitoring of my accounts : https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael How it works The EA opens orders based on a built-in indicator. The EA determines the order with the greatest negative profit each tick. Then it determines the total profit of Buy and Sell orders on each currency pair. If the total profit of Buy or Sell orders on each currency pair exceeds the value of the Profit pa
Evanix
Dmitry Shutov
Experts
Общие сведения Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Подходит для мульти-валютной торговли. Не зависим от качества соединения и торговых условий. Мониторинг моих счетов : https://www.mql5.com/ru/signals/author/mizrael Принцип работы Эксперт открывает ордера по встроенному индикатору. Если прибыль ордера больше значения параметра Profit в пунктах графика. Данный ордер закрывается и открывается новый в противоположном направлении объёмом Lot . Если прибыль ордера меньше значения пар
Kryptonite
Dmitry Shutov
Experts
Общие сведения Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Подходит для мульти-валютной торговли. Не зависим от качества соединения и торговых условий. Мониторинг моих счетов :  https://www.mql5.com/ru/signals/author/mizrael Принцип работы Эксперт открывает ордера по встроенному индикатору. Если прибыль ордера больше значения параметра  Profit  в пунктах графика. Данный ордер закрывается и открывается новый в противоположном направлении объёмом  Lot . Если прибыль ордера меньше значения
Zebra
Dmitry Shutov
Experts
Общие сведения Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Подходит для мульти-валютной торговли. ‌Мониторинг реальной работы можно посмотреть тут:  https://www.mql5.com/ru/signals/294440 Принцип работы Эксперт открывает ордера по встроенному индикатору. Каждый тик эксперт определяет ордер с самой отрицательной прибылью. Далее эксперт определяет суммарную прибыль ордеров на Buy и Sell по каждой валютной паре. Если общая прибыль ордеров на Buy или на Sell по каждой валютной паре плюс сум
Sur Ron
Dmitry Shutov
Experts
Общие сведения Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Подходит для мульти-валютной торговли. Не зависим от качества соединения и торговых условий. Мониторинг моих счетов:  https://www.mql5.com/ru/signals/author/mizrael Принцип работы Эксперт открывает ордера по встроенному индикатору. Если прибыль ордера больше значения параметра  Profit  в пунктах графика. Данный ордер закрывается и открывается новый в противоположном направлении объёмом  Lot . Если прибыль ордера меньше значения
Fix Lot
Dmitry Shutov
Experts
Общие сведения Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Подходит для мульти-валютной торговли. Не зависим от качества соединения и торговых условий. Мониторинг моих счетов:  https://www.mql5.com/ru/signals/author/mizrael Принцип работы Эксперт открывает ордера по встроенному индикатору. Если прибыль ордера больше значения параметра  Profit  в пунктах графика. Данный ордер закрывается и открывается новый в противоположном направлении объёмом  Lot . Если прибыль ордера меньше значения
Easy Product
Dmitry Shutov
Experts
Общие сведения Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Подходит для мульти-валютной торговли. Не зависим от качества соединения и торговых условий. Мониторинг моих счетов:  https://www.mql5.com/ru/signals/author/mizrael Принцип работы Эксперт открывает ордера по встроенному индикатору. Если прибыль ордера больше значения параметра  Profit  в пунктах графика. Данный ордер закрывается и открывается новый в противоположном направлении объёмом  Lot . Если прибыль ордера меньше значения
Last Avatar
Dmitry Shutov
Experts
Общие сведения Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Подходит для мульти-валютной торговли. Принцип работы Эксперт открывает ордера по встроенному индикатору. Каждый тик эксперт определяет ордер с самой отрицательной прибылью. Далее эксперт определяет суммарную прибыль ордеров на Buy и Sell по каждой валютной паре. Если общая прибыль ордеров на Buy или на Sell по каждой валютной паре плюс сумма ордера с самой отрицательной прибылью превышает значение параметра  Profit . Эксперт за
Unreal
Dmitry Shutov
Experts
Общие сведения Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Подходит для мульти-валютной торговли. Мониторинг моих счетов:  https://www.mql5.com/ru/signals/author/mizrael Принцип работы Эксперт открывает ордера по встроенному индикатору. Каждый тик эксперт определяет ордер с самой отрицательной прибылью. Далее эксперт определяет суммарную прибыль ордеров на Buy и Sell по каждой валютной паре. Если общая прибыль ордеров на Buy или на Sell по каждой валютной паре плюс сумма ордера с самой
Red Alert
Dmitry Shutov
Experts
Общие сведения Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Подходит для мульти-валютной торговли. Не зависим от качества соединения и торговых условий.  Принцип работы Эксперт открывает ордера по встроенному индикатору. Если прибыль ордера плюсовая. Данный ордер закрывается и открывается новый в противоположном направлении объёмом  Lot . Если прибыль ордера минусовая. Данный ордер закрывается и открывается новый в этом же направлении и объёмом в  Martingale  раз больше преведущего. Ре
G0ldmine
Dmitry Shutov
Experts
Общие сведения Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Подходит для мульти-валютной торговли. Принцип работы Эксперт открывает ордера по встроенному индикатору. Каждый тик эксперт определяет ордер с самой отрицательной прибылью. Далее эксперт определяет суммарную прибыль ордеров на Buy и Sell по каждой валютной паре. Если общая прибыль ордеров на Buy или на Sell по каждой валютной паре плюс сумма ордера с самой отрицательной прибылью превышает значение параметра  Profit . Эксперт за
New Wall Street
Dmitry Shutov
Experts
Общие сведения Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Подходит для мульти-валютной торговли. Не зависим от качества соединения и торговых условий.  Принцип работы Эксперт открывает ордера по встроенному индикатору. Если прибыль ордера плюсовая. Данный ордер закрывается и открывается новый в противоположном направлении объёмом  Lot . Если прибыль ордера минусовая. Данный ордер закрывается и открывается новый в этом же направлении и объёмом в  Martingale  раз больше преведущего. Рек
Big trade
Dmitry Shutov
Experts
Общие сведения Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Идеален для быстрого разгона депозита!!! Подходит для мультивалютной торговли. Невосприимчивость к большой задержке и величине спреда. Работает только со своими ордерами. Принцип работы После запуска советника на графике советник запоминает уровень открытия первого ордера. Выше уровня открытия первого ордера советник выставляет сеть ордеров на  Sell . Ниже уровня открытия первого ордера советник выставляет сеть ордеров на  Buy .
Take Profit
Dmitry Shutov
Experts
Общие сведения Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Идеален для быстрого разгона депозита!!! Подходит для мультивалютной торговли. Невосприимчивость к большой задержке и величине спреда. Работает только со своими ордерами. Принцип работы После запуска советника на графике советник запоминает уровень открытия первого ордера. Выше уровня открытия первого ордера советник выставляет сеть ордеров на  Sell . Ниже уровня открытия первого ордера советник выставляет сеть ордеров на  Buy .
Start Trade Real
Dmitry Shutov
1 (1)
Experts
Это самая полная и продвинутая версия эксперта Start Trade. Отлично зарекомендовавшая себя. Ссылка:   https://www.mql5.com/ru/market/product/39225 В платной версии вы получаете: более проработанную механику Траллинга ордеров. более прочная связь между параллельно открытыми валютными парами. дальнейшие обгрейды и поддержку. Коротко о главном. Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Идеален для быстрого разгона депозита!!! Подходит для мультивалютной торговли. Невосприимчивость к больш
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