Crypto System Automatic
- Experts
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Michal MilkoOur core lies in identification of these biggest speculators in the market (which can affect the price of the market). Following their action the retail joins and thanks to mass hysteria the market extremely overprices. It perfectly dilutes its input commands to individual prices using several
- Version: 1.10
- Activations: 5
Kryptosystém automaticky
- Automatický kryptosystém je v súčasnosti plne automatizovaný so všetkými špeciálnymi vlastnosťami a funkciami, je kontrolovaný a pravidelne monitorovaný. Jeho vývoj, parametre a jednotlivé algoritmy sú odborne vyhodnotené a optimalizované skúsenou vývojovou skupinou programátorov, ktorí vyvíjajú nové aktualizované verzie systému.
- Na rozdiel od ostatných systémov sme sa zamerali na vytvorenie systému, v ktorom je spätné testovanie úspešných výsledkov zodpovedajúce situácii v reálnom živote.
- Naše jadro spočíva v identifikácii týchto najväčších špekulantov na trhu (čo môže mať vplyv na cenu trhu). Po ich akcii sa maloobchod pripojil a vďaka masovej hystérii bol trh mimoriadne predražený. Dokonale distribuuje svoje vstupné príkazy do jednotlivých cien pomocou niekoľkých indikátorov pre lepšie načasovanie a tiež sleduje objemy objednávok za dané ceny. Automatický systém pracuje s optimalizovanou diverzifikáciou výstupu, pretože pre výstup používa iba pevnú cenu, ale sleduje trend aj pomocou cieľov snímok. Všetky transakcie sú chránené technológiou stop loss, ktorá je dynamická. S touto myšlienkou sú výsledky absolútne nezávislé na dlhodobom vývoji popredných svetových ekonomík.
- Systém vstupuje do obchodu, keď existuje náznak vstupu veľkých investorov, a opúšťa obchod na základe mnohých rôznych parametrov a volatility trhu.
- Odporúča sa využívať rýchleho sprostredkovateľa s nízkymi poplatkami a presnými cenovými ponukami.
- Žiadny martingale, žiadna mriežka, žiadne skalpovanie.
- Najlepší zisk v súčasnosti dosahujú makléri ICMarkets .
- Nepotrebujete žiadne znalosti, konfigurácia je veľmi jednoduchá a nepotrebujete konfiguračné ani optimalizačné práce.
- Odporúča sa vkladať minimálne 1 000 dolárov.
- Časový limit: 15 minút.
- Symbol: BTCUSD (bitcoin vs dolár).
- Spätná skúška: 99% TickData.
Parametre
- Nastavenie Autolot = true sa riadi maximálnou stratou v poradí v sérii, pri jednom otvorení obchodu. Maximálnu stranu je možné nastaviť v RISK_V_PERCENTACH v percentách.
- Autolot = false set pevné poradie v dávkach. Nastaviť dávky je možné v časti Oprava.
- Upozornenie: AOS vždy otvára 4 objednávky naraz.