Crypto System Automatic

  • Experts
  • Michal Milko
    Michal Milko

    Michal Milko

    Our core lies in identification of these biggest speculators in the market (which can affect the price of the market). Following their action the retail joins and thanks to mass hysteria the market extremely overprices. It perfectly dilutes its input commands to individual prices using several
    1 comment
  • Version: 1.10
  • Activations: 5

Kryptosystém automaticky

 

  • Automatický kryptosystém je v súčasnosti plne automatizovaný so všetkými špeciálnymi vlastnosťami a funkciami, je kontrolovaný a pravidelne monitorovaný. Jeho vývoj, parametre a jednotlivé algoritmy sú odborne vyhodnotené a optimalizované skúsenou vývojovou skupinou programátorov, ktorí vyvíjajú nové aktualizované verzie systému.
  • Na rozdiel od ostatných systémov sme sa zamerali na vytvorenie systému, v ktorom je spätné testovanie úspešných výsledkov zodpovedajúce situácii v reálnom živote.
  • Naše jadro spočíva v identifikácii týchto najväčších špekulantov na trhu (čo môže mať vplyv na cenu trhu). Po ich akcii sa maloobchod pripojil a vďaka masovej hystérii bol trh mimoriadne predražený. Dokonale distribuuje svoje vstupné príkazy do jednotlivých cien pomocou niekoľkých indikátorov pre lepšie načasovanie a tiež sleduje objemy objednávok za dané ceny. Automatický systém pracuje s optimalizovanou diverzifikáciou výstupu, pretože pre výstup používa iba pevnú cenu, ale sleduje trend aj pomocou cieľov snímok. Všetky transakcie sú chránené technológiou stop loss, ktorá je dynamická. S touto myšlienkou sú výsledky absolútne nezávislé na dlhodobom vývoji popredných svetových ekonomík.
  • Systém vstupuje do obchodu, keď existuje náznak vstupu veľkých investorov, a opúšťa obchod na základe mnohých rôznych parametrov a volatility trhu.
  • Odporúča sa využívať rýchleho sprostredkovateľa s nízkymi poplatkami a presnými cenovými ponukami.
  • Žiadny martingale, žiadna mriežka, žiadne skalpovanie.
  • Najlepší zisk v súčasnosti dosahujú makléri ICMarkets .
  • Nepotrebujete žiadne znalosti, konfigurácia je veľmi jednoduchá a nepotrebujete konfiguračné ani optimalizačné práce.
  • Odporúča sa vkladať minimálne 1 000 dolárov.
  • Časový limit: 15 minút.
  • Symbol: BTCUSD (bitcoin vs dolár).
  • Spätná skúška: 99% TickData.


Parametre

  1. Nastavenie Autolot = true sa riadi maximálnou stratou v poradí v sérii, pri jednom otvorení obchodu. Maximálnu stranu je možné nastaviť v RISK_V_PERCENTACH v percentách.
  2. Autolot = false set pevné poradie v dávkach. Nastaviť dávky je možné v časti Oprava.
  3. Upozornenie: AOS vždy otvára 4 objednávky naraz.






















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Ahmad Sidik
Experts
Xyron Edge is a Professional breakout Expert Advisor (EA) designed to trade market structures by utilizing swing high and swing low levels. The EA places pending orders above resistance areas and below support areas to capture breakout movements while maintaining controlled risk management. --------- EA Setting & Preset :  EA Input Settings Guide Live Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2385451 --------- Key Features Fully automated trading Dynamic support and resistance detection Pen
Boring Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
4.6 (15)
Experts
Have you ever wondered why most expert advisors are not effective in live trading, despite their perfect backtest performance? The most likely answer is Over-fitting . Many EAs are created to ‘learn’ and adapt perfectly to the available historical data, but they fail to predict the future due to a lack of generalizability in the constructed model. Some developers simply don't know about the existence of over-fitting, or they know but don't have a way to prevent it. Others exploit it as a tool
Fortune MT4
Shane Lee
5 (3)
Experts
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2363526 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortune is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA identifies potential breakout and breakdown zones based on recent market structure, then manages each trade according to the risk percentage set by the user. Every position is opened with predefined Stop Loss and
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Sailing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (4)
Experts
Expert Advisor Sailing Gold is a fully automated Expert Advisor designed exclusively for trading Gold (XAUUSD) on MetaTrader 4. The EA combines momentum analysis, volatility-based market modeling, and an advanced scalping algorithm to identify high-probability trading opportunities while applying intelligent position management for consistent execution and disciplined risk control. To improve trade quality, Sailing Gold includes an optional Moving Average (MA) trend filter, enabling the EA to tr
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (44)
Experts
Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (6)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT5 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT4 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule   your trading with precision and discipline. Quantum King EA   brings the strengt
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
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Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
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Launch Promo: Limited number of copies available at current price Final price: 990$ NEW: get 1 EA for free! (for 2 trade accounts) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Welcome to DayTrade Pro Algo!  After years of studying the markets and programming different strategies, I have found an algorithm that has everything a good trading system needs: It is broker independent It is spread independent
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