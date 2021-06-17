«TrendFisherman»- трендовый скальпер. Может брать прибыль, даже от незначительных движений цены, от 1 пункта. Поэтому, перед установкой советника на реальный счет , очень важно уточнить, нет ли ограничений у вашего брокера по количеству закрытых пунктов или по времени существования ордера. Хотя «TrendFisherman» и является скальпером, не все ордера закрываются быстро. При выраженном тренде, особенно, если индикаторы подтверждают силу тренда, советник может держать открытую позицию до нескольких сот пунктов.Также, советник осуществляет доливку ордеров по тренду, а в некоторых случаях может производит усреднение позиций на откатах. Вход в рынок и выход из него осуществляется по показаниям нескольких индикаторов с учетом прибыли или убытка корзины ордеров. Используемые индикаторы:ATR, ADX, MA, Fractals. Советник можно устанавливать на любые пары, желательно с низким спредом, и любые таймфреймы. Чем ниже таймфрейм, тем выше риск и выше прибыль. Чем выше таймфрейм- меньше риска, в месте с тем, уменьшается и прибыль.