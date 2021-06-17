TrendFisherman

«TrendFisherman»- трендовый скальпер. Может брать прибыль, даже от незначительных движений цены, от 1 пункта. Поэтому, перед установкой советника на реальный счет , очень важно уточнить, нет ли ограничений у вашего брокера по количеству закрытых пунктов или по времени существования ордера. Хотя «TrendFisherman» и является скальпером, не все ордера закрываются быстро. При выраженном тренде, особенно, если индикаторы подтверждают силу тренда, советник может держать открытую позицию до нескольких сот пунктов.Также, советник  осуществляет доливку ордеров по тренду, а в некоторых случаях может производит усреднение позиций на откатах. Вход в рынок и выход из него осуществляется по показаниям нескольких индикаторов с учетом прибыли или убытка корзины ордеров. Используемые индикаторы:ATR, ADX, MA, Fractals. Советник можно устанавливать на любые пары,  желательно  с низким спредом, и любые таймфреймы. Чем ниже таймфрейм, тем выше риск и выше прибыль. Чем выше таймфрейм- меньше риска, в месте с тем, уменьшается и прибыль.


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3 (2)
Experts
TriadStrategiesFx-полностью автоматический эксперт с тремя стратегиями. Каждая стратегия работает отдельно.Для переключения стратегий необходимо изменить параметры советника в окне настроек. По умолчанию TriadStrategiesFx работает по классическому мартингейлу, локированием убыточного ордера.Как правило, закрытие всех ордеров происходит по совокупной прибыли после выхода из флетового коридора, после чего начинается новый цикл.      Вторая стратегия, предусмотренная в эксперте, также является кла
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Profitable ATS
Khairudi Kherikhanov
Experts
Profitable ATS- Expert Advisor MT4. ATS- Automatic trade system.      Profitable ATS -  советник mt4, автоматическая торговая система (ATS). Стратегия основана на открытии первой сделки по тренду и усреднении на откатах если предыдущая сделка убыточна. Торговля ведется одновременно в лонг и шорт. Profitable ATS наиболее эффективен на таймфреймах от M5 до H1 .Необходимый минимум средств на счете зависит от типа счета. Расчет суммы можно произвести исходя из следующего: если на вашем счету, п
Unusual EA
Khairudi Kherikhanov
Experts
Автоматический советник Unusual EA не предназначен для получения сверх прибыли. Больше подойдет долгосрочным инвесторам, для которых трейдинг не игра, а работа. Советник Unusual EA, также можно использовать в портфеле, совместно с другими советниками. Размер прибыли и просадки зависит от выбранной валютной пары и таймфрейма.Наиболее эффективен на периодах M30,H1 и H4, хотя может использоваться на любых таймфреймах и торговых инструментах. Параметры советника: MagicNumber- метка "своих" сделок
TwoWayScalper
Khairudi Kherikhanov
Experts
Автоматический эксперт TwoWayScalper работает одновременно в Long и Short. Эксперт может работать по одной из трех стратегий,включение и отключение которых осуществляется в настройках советника. Не использует индикаторы и работает на всех временных периодах. Используемая стратегия - скальпинг. В зависимости от выбранной стратегии и настроек советника, торговля ведется с использованием мартингейла и без. Используемый лот двух видов: фиксированный и риск от баланса.
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