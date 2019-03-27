Представляем вашему вниманию новый форекс советник CeleritasForex. Вариант советника торгующего по тренду, подойдет для более продвинутого трейдера, так как имеет небольшое количество настроек позволяющих использовать наиболее прибыльные стратегии трейдинга на выбор пользователя.Кроме этого предоставляется возможность отрегулировать такие параметры как проскальзывание, риск торговли, размер максимального спреда и размер стоп ордеров.Торговый робот открывает позиции при достижении ценой уровней поддержки и сопротивления действующего тренда. В качестве зон для установки ордеров используются линии тренда. CeleritasForex - это торговый советник , который демонстрирует стабильные результаты практически при любом рыночном состоянии При отсутствии агрессивного скальпинга средняя прибыль на сделку составляет 15-50 пунктов. В одной позиции не стоит рисковать суммой, превышающей 1% от торгового счета (для всех пар). Чтобы лот рассчитывался автоматически, его значение необходимо предварительно прописать в настройках. CeleritasForex - работает с любым MetaTrader 4-брокером и удовлетворяет требованиям всех ведущих мировых брокеров.Не забывайте, что даже прибыльные советники форекс будут бесполезны, если вы сотрудничайте с недобросовестным брокером. Поэтому всегда уделяйте достаточно времени компании, которая будет вас обслуживать.

Описание настроек советника:

LotPosition - объем рыночных позиций

LotOrders - объем отложенных ордеров

Distance - расстояние между ордерами, расстояние прибыли

MagicNumber - идентификатор ордеров советника

Slippage - максимально допустимое проскальзывание



