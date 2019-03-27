CeleritasForex

Представляем вашему вниманию новый форекс советник CeleritasForex. Вариант советника торгующего по тренду, подойдет для более продвинутого трейдера, так как имеет небольшое количество настроек позволяющих использовать наиболее прибыльные стратегии трейдинга на выбор пользователя.Кроме этого предоставляется возможность отрегулировать такие параметры как проскальзывание, риск торговли, размер максимального спреда и размер стоп ордеров.Торговый робот открывает позиции при достижении ценой уровней поддержки и сопротивления действующего тренда. В качестве зон для установки ордеров используются линии тренда. CeleritasForex - это торговый советник , который демонстрирует стабильные результаты практически при любом рыночном состоянии При отсутствии агрессивного скальпинга средняя прибыль на сделку составляет 15-50 пунктовВ одной позиции не стоит рисковать суммой, превышающей 1% от торгового счета (для всех пар). Чтобы лот рассчитывался автоматически, его значение необходимо предварительно прописать в настройках. CeleritasForex -  работает с любым MetaTrader 4-брокером и удовлетворяет требованиям всех ведущих мировых брокеров.Не забывайте, что даже прибыльные советники форекс будут бесполезны, если вы сотрудничайте с недобросовестным брокером. Поэтому всегда уделяйте достаточно времени компании, которая будет вас обслуживать.

Описание настроек советника:

  • LotPosition - объем рыночных позиций
  • LotOrders - объем отложенных ордеров
  • Distance - расстояние между ордерами, расстояние прибыли
  • MagicNumber - идентификатор ордеров советника
  • Slippage - максимально допустимое проскальзывание


Recommended products
Hamster Gold Trading
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Experts
Expert Advisor  Hamster Gold Trading  is an automatic trading robot programmed with exclusive and unique algorithms. The EA is optimized for the Gold market. EA's strategy applies movement patterns along with price momentum for reliable and accurate signals. Signals are also entered using the smart momentum trap method, where Stop orders are often canceled when momentum is not reached. Trades are closed quickly by Trailing and there is always a Stop Loss to control risk. Bonus: get free 1 EA wh
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Expert Grid rsi Pro
Mykhailo Zakervashevych
Experts
General Description Grid RSI Pro v3.1 is an advanced trading Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses a grid strategy with RSI indicator filtering. The EA automatically opens orders at specified levels, creating a grid of orders to capture market fluctuations. Version 3.1 includes enhanced risk management features and improved signal filtering systems. Key Features 1. Trading Strategies RSI Strategy : Position opening when RSI reaches overbought (80) or oversold (20) levels Fixed Points : Posit
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Experts
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experts
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Gold Coin M5
Andrey Kozak
2.33 (9)
Experts
Gold Coin M5 is an automated trading robot designed to trade the gold market (XAUUSD) using the M5 period. This robot is designed for traders who want to trade automatically on short-term time intervals (scalping). Peculiarities: Scalping strategy: The robot uses a scalping strategy based on instant entry and exit from positions based on short-term price movements. Optimized for XAUUSD on M5: The XAUUSD Scalper is specifically tuned to trade the XAUUSD pair on the M5 time frame, allowing it to
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
Experts
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Experts
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
ALT Income
Maksim Bogdanov
Experts
ALT Income  - Автоматизированный    советник. Написан для пары EURUSD. .  Торгует  на тайм фрейме M5.  Рекомендованные условия торговли при плече 1:500 Минимальный депозит  - 100 условных единиц (EUR, USD) .  Процент загруженного депозита при продаже -    MaxRiskSELL   от 1 до 15;   Прибыль от одной сделки - TakeProfitSell от 50 до 100.0; Рекомендованные условия торговли при плече  1:40 Минимальный депозит  - 100 условных единиц (EUR, USD) .  Процент загруженного депозита при продаже -    MaxR
Adaptive VP Gold
Nico Parlanti
Experts
Adaptive VP Gold is an automated Expert Advisor designed for Gold trading, primarily XAUUSD, using an adaptive market analysis approach. The strategy combines Volume Profile analysis, market regime detection, price action, volatility, momentum and an integrated machine-learning filtering system. The EA identifies different market conditions and adapts its entry logic accordingly. Its trading engine includes separate logic for pullback, breakout and fast-market situations. Main features: Automate
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Cyclone Intraday MT4
Mikhail Mitin
Experts
How the EA works (simple explanation) Trades on   M5   timeframe Uses   H1 timeframe   to analyze global market context Analyzes   2 or 3 timeframes simultaneously On each timeframe: Checks price position relative to one or two Moving Averages Evaluates MA angle and distance between price and MA Entry logic is based on   trend + volatility conditions , not on random signals The full algorithm is illustrated in the screenshots. Recommended usage Symbol:   EURUSD Timeframe:   M5 Trading
RegressionExpert
Evgeniy Zhdan
Experts
The Expert Advisor works on the basis of wave-like changes in price movements. The dynamic regression channel allows you to accurately predict the price movement in the short term. The Expert Advisor uses the indicator in its trading: https://www.mql5.com/en/market/product/64252 Trading instruments (TF 5m): GBPUSD, EURUSD, USDJPY. The Expert Advisor has been successfully tested with 99% quality quotes, floating spread and random ping since 2003. Optimization of the advisor is not required.
Goal Time
Mourad Ezzaki
Experts
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experts
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Standard Oscilators
Mars Safin
Experts
Робот Standard Oscilators в своей работе использует широкий набор стандартных индик а торов MT4. Торговые решения принимаются на основе комплексного анализа показаний индикаторов. Без мартингейла. Без сетки ордеров — в любой момент времени может быть открыта только одна сделка. Робот создан строго для пары EurUsd, для таймфрейма H1. Торговые решения принимаются после закрытия очередной свечи. Для минимизации неизбежной в определенных условиях просадки и восстановления из нее в роботе реализован
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experts
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
Experts
Gold Label  is an Expert Advisor designed specifically for trading gold.  This EA is specifically designed for   XAUUSD  with low risk and can grow your account from small capital. It is based on machine learning cluster analysis and genetic algorithms. EA contains self-adaptive market algorithm, which uses price action patterns and standard trading indicators. Expert showed stable results on XAU in 2011-2020 period. No dangerous methods of money managment used. Suitable for any broker conditi
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Exotic Adv
Ivan Simonika
Experts
Exotic Bot   is a multi -cream multifunctional adviser working on any time frame and in any market conditions. The robot’s work is taken as a system of averaging with the non -geometric progression of the construction of a trading grid. Built -in protection systems: special filters, spreading, internal restriction of trading time. Building a trading grid, taking into account important internal levels. The ability to configure trading aggressiveness. Work postponed orders with trailing orders. T
Exclusive DC
Natalyia Nikitina
Experts
Exclusive DC — Professional Trading Expert Advisor for XAUUSD Exclusive DC is an algorithmic trading advisor designed for stable and controlled trading on gold (XAUUSD). It is fully automated, does not use martingale or grid strategies, and operates with a single position using fixed StopLoss and TakeProfit levels. Your main task is proper risk management — the algorithm handles everything else. Attention! Contact me immediately after purchase to receive setup instructions! Advantages of trading
Bfxenterprise RSI
Ricky Romadona Tri Saputra
Experts
Bfxenterprise RSI Inspired and optimized RSI indicator is the focus of this Expert Advisor (EA). Designed with the use of RSI to perform optimal transactions. Reading trends and price reversals is done by the RSI whose functions have been sorted. Version of Bfxenterprise The version with the name “Bfxenterprise” focuses on special and thorough sorting of transactions. So this version does not always make transactions, unlike the Expert Advisor version in general. This version relies on accuracy
BuckWise
Joel Protusada
Experts
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experts
Matrix Arrow EA MT4 is a unique expert advisor that can trade the Matrix Arrow Indicator's MT4 signals with a trade panel on the chart, manually or 100% automatically.  Matrix Arrow Indicator MT4 will determine the current trend at its early stages, gathering information and data from up to 10 standard indicators, which are: Average Directional Movement Index (ADX), Commodity Channel Index (CCI), Classic Heiken Ashi candles, Moving Average, Moving Average Convergence Divergence (MACD), Relative
Arkana Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Experts
Arkana Gold is an elite Expert Advisor specifically designed for trading XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe. It is an advanced, high-confluence system that merges Artificial Intelligence with classic and modern technical indicators, creating a robust and adaptive strategy to capture the strongest movements in the gold market. Key Features Hybrid Prediction Engine: Neural Network (LSTM/MLP): Online training with backpropagation. Predicts the direction and magnitude of the movement with confiden
DracoAI
Hua Manh Hung
Experts
DracoAI is a revolutionary automated forex trading robot based on neural network.  Loss coverage is our premium exclusive feature. DracoAI IS: THE BEST MONEY MAKING SERVICE & STABLE PASSIVE INCOME PROFIT, EVEN IF YOU DO NOT PARTICIPATE IN BIDDING FINANCIAL INDEPENDENCE AND STABILITY DracoAI IS SAFE, BECAUSE: WE GUARANTEE THE SAFETY OF YOUR FUNDS NEGATIVE RESULTS OF TRADING ARE COVERED BY OUR RESERVE FUND 100% CONFIDENTIALITY Monitoring  - most popular signal at MQL5 :  https://www.mql5.com/en/s
Buyers of this product also purchase
Stp
Vladislav Filippov
Experts
For the expert to work correctly, do not forget to upload the files to the directory of the agreement (... AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Common \ Files) STP is an automated trading adviser based on neurotechnology, working on an hourly timeframe. The Expert Advisor is configured for trading according to the safe trading strategy from levels, involving the opening of short-term deals and closing them when positive profitability dynamics of several points are achieved, which allows
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experts
Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
Avato
Nikolaos Bekos
Experts
The Avato is one of our standalone tools. (A Signal based on it will also be provided on Mt4 Market in the future). It is designed around a combined form of hedging and martingale techniques and uses sophisticated algorithms and filters to place the trades. It uses Stop loss and Take profit levels while Lot size is calculated automatically following the according multiplier settings. We consider it a toolbox for every seasoned trader. Made with Gold market in mind, it can be tested in other inst
Price Action EA V3
Mehmet Haluk Tunc
Experts
Price Action EA for scalping. Open trades by bar height when bar height meet complex math calculations. Timerame is fundamentally M1 and works all forex symbols. Percentage trailing system. Time limitation. Autolot by percentage of balance. Settings by ea automatically. Close safety by time in minutes and close your order after x minute even if it is not in profit or loss by you. Set stoploss and takeprofit values automatically market price. Every major settings can be set automatically by robo
CSM System
Michal Milko
Experts
The CSM System is currently fully automated with all the special features and functions, controlled and regularly monitored. Its evolution, parameters and the individual algorithms are professionally evaluated and optimized by experienced development group of programmers who are developing new updated versions of system. Unlike the other systems, we focused to create the system where the backtesting successful results matching the real life situation. Our core lies in identification of these bi
Marrykey stock indexes
Kostiantyn Kuzmin
Experts
ATTENTION IT IS IMPORTANT: Do not use this system for trading in currency pairs. ATTENTION IT IS IMPORTANT: Do not use this system for trading and testing without individual set files for the selected broker. Marrykey stock Indexes is a scalper system built on the hybrid combinatory Ichimoku Kinko Hyo is equipped with 6 different strategies and designed primarily to work on US stock indices such as S & P500, NASDAQ, Dow Jones, Russell2000. The system is capable of operating on frames from M5 to
The seed of a big tree
Jun Feng
Experts
This is a fully automatic EA based on price fluctuation, it uses principle of special recognition of price and balance. The parameters are simple and adaptable,the EA can deal with shock, trend, data, news and other types of market, and the performance is stable. Run timeframe: the results are the same in any period. Execution demonstration of the EA can be viewed in the links below: https://www.mql5.com/zh/signals/470101 Requirements and suggestions Please use this EA on EURUSD H1 timeframe, V
Chicken peck rices
Jun Feng
Experts
Chicken peck rices This is a short-term EA what based on price breakthroughs,and the parameters are simple and adaptable. Requirements: Run timeframe: H1; The type of account:ECN,spread of currency≤3,for example,EURUSD,USDJPY,and others. The minimum spread for order modification:0,it means that the minimum distance is zero between setting stop loss or take profit and current price. You must use the required accounts to ensure the reliability of profit. Input parameters: explanation=chicken peck
The Revolution Simple Trade
Herry Gani
Experts
THE REVOLUTION Simple Trade is suitable for all type of traders whether you are a Swing Trader, Day Trader or Scalper. THE REVOLUTION Package consist of 3 EAs which combine into a Single EA which can create many stategies depend on the trading skills used/known by each traders. We provide AUTO_SETTING expecially for beginner or no experience investors which this AUTO_SETTING will trade to achieve 1000 Points or 10%/month, and for traders/investors who have experiences in trading can develop thei
Crypto System Automatic
Michal Milko
Experts
Kryptosystém automaticky   Automatický kryptosystém je v súčasnosti plne automatizovaný so všetkými špeciálnymi vlastnosťami a funkciami, je kontrolovaný a pravidelne monitorovaný. Jeho vývoj, parametre a jednotlivé algoritmy sú odborne vyhodnotené a optimalizované skúsenou vývojovou skupinou programátorov, ktorí vyvíjajú nové aktualizované verzie systému. Na rozdiel od ostatných systémov sme sa zamerali na vytvorenie systému, v ktorom je spätné testovanie úspešných výsledkov zodpovedajúce situ
Pisces EA
Nuttawut Khiawkiri
Experts
"Pisces Expert Advisor" Powered by FxGangster This EA Better work with GBPJPY and USD Pairs. this Expert Advisor has a Scalping, hedging and trend following  strategy when trade with wrong way, it will use hedging to fix it, and I have included too much indicator inside this EA, you can use all setting inside to set this EA, by the way you can look how many indicator and how to setting in my screenshots pictures. Live myfxbook : Pisces EA  ------------------- We provide Forex Analyst signals,
EA Ai Gold LAOS VR
Saijohn Sanavong
Experts
EA Ai Grid LAOS VR 2 input int     Stepopen   = 5;       //  Stepopen  (pip) input double  Multipy    = 1.9;     //  Multipy (x) input double  TPForword  = 10.0;    //  TPForword (pip) input double  TPRever    = 10.0;    //  TPRever   (pip) input double  LotSize    = 0.01;   //  Lots input double MaxLot = 0.1; input bool   AutoLot = false; input double Amount_Per_baseLot = 5000.0; EA Ai Grid LAOS VR 2 EA Ai Grid LAOS VR 2 is an expert advisor using customized indicators to identify trend revers
Night Vision EA
Mehmet Haluk Tunc
Experts
22.12.2020 New version is released. Bug fixed and exit by MA removed.Improved fully automated Expert Advisor without martingale. Follow the trend. Checking important trade levels. It is complex calculated to catch right trend strategy. Special candles, custom indicator and maths are used for entries. Live Results shown at here  https://www.mql5.com/en/signals/669290   Default settings recomended for EURUSD m1/m5  gmt +3(or +2 winter time) .  Click here for the symbol sets you can make testing .
Global EA DJ
Global Scale Europe Consulting, S.L.
Experts
Robot experto diseñado para valorar las tendencias del mercado especialmente  y apropiado para operar sobre el índice Dow Jones. Realiza operaciones de forma automática siguiendo la tendencia del mercado en las últimas horas. Adecuado para todo tipo de usuarios interesados en un robot sencillo de gestionar, muy intuitivo y apto para personas no expertas.
Shadow Bot
Will Ng
Experts
Shadow Bot is mainly designed for trading the EURSGD H1  timeframe on a low spread EURSGD ECN broker. It trades mainly during the asian session. It primarily waits for a valid trade opportunity before executing the trade orders. Once in sight, it will execute the order and proceed to manage the order from there. There is no martingale/grid/averaging/hedging used for this particular strategy. Stoploss is given for every single trade to minimize the risk. Default setting is mainly for the purpose
RocketRise
Qiuqing Zeng
3 (2)
Experts
RocketRise EA  Key Advantages Congratulations on China's new type of coronary pneumonia being controlled, 50% off from March 1st to March 15th, 2020. The EA is  the symbiosis of trading algorithms. Designed for trading major currency pairs,It implements a simple and universal trading strategy which can be applied to any instrument. 1.Fully automated trading 24/5. 2.Can handle deposits of any size. 3.Always use stop loss risk. 4.Use tracking to stop chasing profits. 5.Ability to set the time of
Beach Trip EA
Rikky Patia
Experts
THE BEACH TRIP EA This EA designed for serious trader who become too serious and need to laid back and still having some decent trades, the setting is so simple and it works on any chart The Robot will scan continously on 1 mins, 5 min, and 15 mins chart. SEE the Strategy Tester Guide to know whether your history data is valid enough. The EA isn't optimize on any single currency, so the money management isn't build to last very long nor to make unrealistic parabolic curve on certain pairs. Ta
It is recommended to hang more accounts for EA
Yuzhu Liu
Experts
Apart from the view of violent positions, this EA focuses on stable profits Applicable varieties: AUDUSD, USDCHF, NZDUSD, USDJPY and other currencies with relatively stable trend This EA provides chart parameters and quick close position buttons. The table text is spelled in Chinese and Pinyin, which is more convenient for Chinese people to watch. You can understand the meaning of variables simply by spelling. The account should keep more than 3000 yuan. If it is less than 3000, please change
Alfascal
Vladislav Filippov
1 (1)
Experts
For the expert to work correctly, do not forget to upload the files to the directory of the agreement (... AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Common \ Files) Alfascal is a new model of a fully automated trading neuro-system, working on short timeframes. This system, which is based on a specialized neural network, is able to provide continuous training, transform the chaotic realities of the market into a specific system that can improve the quality of open transactions and absorb most
Stick And Stone
Rikky Patia
Experts
In the wake of AI industry there's a lot opinions that human will be replaced by algorithm, some people worried that job are being replaced by robots. while some people believe that robots trully can do a better job (if not perfect) than people. "Only A few realized that it is a combination of human's creativity and insight and AI's discliplined and tirelessness that will trully excel." -Quote by SomeGuy. People are looking for the right EA to put their investment on, on a long term basis, Sta
EA Rx Five MT4
Ruslan Pishun
Experts
The adviser uses a strategy based on the use of 7  Envelopes  indicators, on each timeframe (M5, M15, M30, H1, H4) there are 7 Envelopes indicators. Trading is based on the “Price Action” strategy, the adviser searches for a simultaneous signal on 5 time frames: M5, M15, M30, H1, H4 and then opens an order. The EA uses the built-in Martingale and Averaging algorithm. The adviser uses economic news to achieve more accurate signals. Hidden Take Profit, Break Even and Trailing Stop are used. Real m
Bfxenterprise CCI
Ricky Romadona Tri Saputra
Experts
Bfxenterprise CCI When you use this Expert Advisor (EA), transactions will be based on the CCI indicator. Every calculation of trend or price reversal uses CCI. The prowess of this indicator is the reason for optimization in the program. Version of Bfxenterprise The version with the name “Bfxenterprise” focuses on special and thorough sorting of transactions. So this version does not always make transactions, unlike the Expert Advisor version in general. This version relies on accuracy at the t
Soul Gou
Yuzhu Liu
Experts
Language of messages displayed (EN, RU, DE, FR, ES) - language of the output messages (English, Russian, German, French, Spanish). Price for open - open price. If set to 0, the orders will be placed on the following distance from the current price: current price + "The distance in the first order". Lot - lot size for pending orders. Use Order type - type of pending orders. The distance in the first order - distance for the first order in points. Count of orders - number of orders to be opened.
Big Banks Can Lose
Rikky Patia
Experts
A comprehensive EA that with real results. Big Banks Can Lose IS NOT JUST YOUR AVERAGE EA Has Proven To Be a Profitable Assistant in the live account, It's basically a PRO Trader At your Disposal Here's What Makes this EA Stands Out From The Rest of the product here: 1. An accurate money management: You can count the bits manually, Spend 10 minutes in a single pair, Just to realize that the opportunity has passed, or is not even worth to trade 2. This is not a mere scalper, where your marg
Thor Scalper
Will Ng
Experts
Thor Scalper is a bot optimized mainly for night trading operations with capital preservation and low drawdown strategies in mind. It uses a selective algorithm to find trades suitable for trading operations and to close trades that are not favorable at a lower value to minimize loss and to safeguard profits. Recommendation : You will need an ECN account with low raw spreads and a VPS, you may use MQL5's vps or a vps provider of your choice with low latency connection to your broker's live trad
Red Fire
Evgeniy Zhdan
Experts
A unique trading strategy is based on controlling trading volumes at various levels of volatility. The trade expert automatically determines the zones of purchases and sales and the degree of mathematical probability of successful forecasting of each transaction. If there are sufficient conditions and a high degree of probability of profit, the adviser starts work. Hazardous trading methods are not used. Each trade is protected by stop loss. Profit control is carried out by a special strategy f
Darker MT4
Evgeniy Zhdan
Experts
The EA uses a unique non-linear formula for calculating market entry points and a unique algorithm for fixing the result of work. The trading expert does not use the increase in the volume of transactions to block unprofitable positions. Mandatory take profit and stop loss levels are used. Support: https://www.mql5.com/en/channels/TrendHunter The adviser controls the spread increase by the broker and skips trading until the spread returns to its "normal" values. The best results are achieved
Red Star
Evgeniy Zhdan
Experts
The RedStar trading robot combines a unique system for determining the increase in the amplitude of trend movements and a unique system for tracking market positions within these trends. The built-in algorithm for determining narrow price ranges at the stages of their origin allows the adviser to gently exit the drawdowns with minimal losses and continue to increase profits. It is recommended that you use a VPS server. Trading Instruments (TF - 5M): EURJPY, EURGBP, EURUSD, USDJPY, USDCAD, GBPUS
NewHorizon MT4
Evgeniy Zhdan
Experts
The EA uses a complex non-linear formula for calculating market entry points and a unique algorithm for fixing the result of work. The trading expert does not use the increase in the volume of transactions to block unprofitable positions. Mandatory take profit and stop loss levels are used. The adviser controls the spread increase by the broker and skips trading until the spread returns to its "normal" values. The best results are achieved when working with trading instruments with default
Alchemist Trader
Otgonbold Davaadorj
Experts
Alchemist_trader 7.1 expert advisor is an optimal combination of Hedge , Neural networks and Level trading strategies and is based on a special algorithm that calculates the risk, reads the price candlestick chart and sets the direction.Running this EA continuously throughout the year can increase the balance by 50-300% depending on market conditions.The main goal of this EA is to create savings in the long run.Works on all combinations involving the US dollar. For example: Forex, Index, Gold, S
More from author
ForexMarshalsBars
Sergei Kravchenko
Indicators
Индикатор ForexMarshalsBars  относится к группе трендовых индикаторов. Он дает возможность  принимать правильные решения о входе в рынок или выходе из него  и  через его настройки указывает, следует ли открывать длинную или короткую позицию для получения прибыли. Вы должны понимать, на чем основываются сигналы, которые дает вам индикатор. Прежде всего надо запомнить то, что лучше всего использовать сразу несколько индикаторов, чтобы уменьшить свои риски и только так вам удастся получить более то
ForexMarshalsTrend
Sergei Kravchenko
Indicators
Технический индикатор Forex ForexMarshalsTrend - это уникальный, эксклюзивный и прорывной финансовый инструмент, основанный на сложном математическом алгоритме колебаний стоимости конвертации цены, который способен прогнозировать дальнейшие изменения цены. Индикатор относится к группе трендовых индикаторов. Он предоставляет возможность принимать правильные решения о своевременном входе или выходе из рынка и в своих настройках указывает, следует ли открывать длинную или короткую позицию для получ
Crazy Boom
Sergei Kravchenko
Experts
Перед вами один из самых мощных советников. Эксперт использует по максимуму те возможности тренда, которые трейдер не может заметить и, соответственно среагировать на них. Это позволяет роботу действовать в 3 раза эффективнее. Конечно, не все брокеры приветствуют скальпинг-стратегии, поэтому  Crazy BOOM можно назвать узко профессиональным инструментов биржевой торговли.  Crazy BOOM — это доступный и удобный робот для начинающих участников биржевой торговли, ведь он позволяет работать и получать
Filter:
No reviews
Reply to review