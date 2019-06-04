Start Trade

4.33

Общие сведения

  • Для начала торговли достаточно небольшого депозита.
  • Идеален для быстрого разгона депозита!!!
  • Подходит для мультивалютной торговли.
  • Невосприимчивость к большой задержке и величине спреда.


Принцип работы

  • После запуска советника на графике советник запоминает уровень открытия первого ордера.
  • Выше уровня открытия первого ордера советник выставляет сеть ордеров на Sell.
  • Ниже уровня открытия первого ордера советник выставляет сеть ордеров на Buy.
  • Если общая прибыль ордеров на покупку и на продажу превышает значение параметра Profit, советник закрывает данные ордера.
  • Далее после сложных логических вычислений советник может закрыть ордер с самой отрицательной прибылью.
  • Далее работа советника повторяется.


Рекомендации

  • Рекомендую использовать мультивалютную торговлю. Для этого запустите советника на разных валютных парах!!!
  • Для уменьшения просадки рекомендую увеличить значение Steps = 0.005 или Steps = 0.01.
  • Для уменьшения просадки рекомендую уменьшить значение Martingale = 1.1 или Martingale  = 1.

Настройки

  • Profit - значение общей прибыли ордеров по данной валютной паре на Buy и на Sell, при достижении которого происходит закрытие данных ордеров.
  • Steps - минимальное расстояние между ордерами с одинаковым магическим номером по данной валютной паре.
  • Lot - объем ордеров.
  • Martingale - параметр, увеличивающий объем последующих ордеров в Martingale раз.


Рекомендуемые входные параметры

  • Profit = 10.
  • Step = 0.002.
  • Lot = 0.01.
  • Martingale = 1.2.


Reviews 13
IATradingScalping
2845
IATradingScalping 2024.03.03 00:21 
 

Buen trabajo, impresionante que la equidad está superior al balance! Gracias por compartir

Max Lebedev
101
Max Lebedev 2022.08.28 22:50 
 

РОБОТ СУПЕР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

halilov
17
halilov 2019.08.07 08:59 
 

Робот неплох

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Общие сведения Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Подходит для мульти-валютной торговли. Не зависим от качества соединения и торговых условий. Мониторинг моих счетов :  https://www.mql5.com/ru/signals/author/mizrael Принцип работы Эксперт открывает ордера по встроенному индикатору. Если прибыль ордера больше значения параметра  Profit  в пунктах графика. Данный ордер закрывается и открывается новый в противоположном направлении объёмом  Lot . Если прибыль ордера меньше значения
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Общие сведения Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Подходит для мульти-валютной торговли. ‌Мониторинг реальной работы можно посмотреть тут:  https://www.mql5.com/ru/signals/294440 Принцип работы Эксперт открывает ордера по встроенному индикатору. Каждый тик эксперт определяет ордер с самой отрицательной прибылью. Далее эксперт определяет суммарную прибыль ордеров на Buy и Sell по каждой валютной паре. Если общая прибыль ордеров на Buy или на Sell по каждой валютной паре плюс сум
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Общие сведения Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Подходит для мульти-валютной торговли. Не зависим от качества соединения и торговых условий. Мониторинг моих счетов:  https://www.mql5.com/ru/signals/author/mizrael Принцип работы Эксперт открывает ордера по встроенному индикатору. Если прибыль ордера больше значения параметра  Profit  в пунктах графика. Данный ордер закрывается и открывается новый в противоположном направлении объёмом  Lot . Если прибыль ордера меньше значения
Fix Lot
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Experts
Общие сведения Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Подходит для мульти-валютной торговли. Не зависим от качества соединения и торговых условий. Мониторинг моих счетов:  https://www.mql5.com/ru/signals/author/mizrael Принцип работы Эксперт открывает ордера по встроенному индикатору. Если прибыль ордера больше значения параметра  Profit  в пунктах графика. Данный ордер закрывается и открывается новый в противоположном направлении объёмом  Lot . Если прибыль ордера меньше значения
Easy Product
Dmitry Shutov
Experts
Общие сведения Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Подходит для мульти-валютной торговли. Не зависим от качества соединения и торговых условий. Мониторинг моих счетов:  https://www.mql5.com/ru/signals/author/mizrael Принцип работы Эксперт открывает ордера по встроенному индикатору. Если прибыль ордера больше значения параметра  Profit  в пунктах графика. Данный ордер закрывается и открывается новый в противоположном направлении объёмом  Lot . Если прибыль ордера меньше значения
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Dmitry Shutov
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Общие сведения Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Подходит для мульти-валютной торговли. Принцип работы Эксперт открывает ордера по встроенному индикатору. Каждый тик эксперт определяет ордер с самой отрицательной прибылью. Далее эксперт определяет суммарную прибыль ордеров на Buy и Sell по каждой валютной паре. Если общая прибыль ордеров на Buy или на Sell по каждой валютной паре плюс сумма ордера с самой отрицательной прибылью превышает значение параметра  Profit . Эксперт за
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Dmitry Shutov
1 (1)
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Это самая полная и продвинутая версия эксперта Start Trade. Отлично зарекомендовавшая себя. Ссылка:   https://www.mql5.com/ru/market/product/39225 В платной версии вы получаете: более проработанную механику Траллинга ордеров. более прочная связь между параллельно открытыми валютными парами. дальнейшие обгрейды и поддержку. Коротко о главном. Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Идеален для быстрого разгона депозита!!! Подходит для мультивалютной торговли. Невосприимчивость к больш
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IATradingScalping
2845
IATradingScalping 2024.03.03 00:21 
 

Buen trabajo, impresionante que la equidad está superior al balance! Gracias por compartir

zika79rus
143
zika79rus 2023.05.12 13:35 
 

за 30 минут работы этот трудяга слил 100 американских рублей, хорошо хоть на демо. миллион ордеров выставляет и все в минус закрывает

Alek Polunin
100
Alek Polunin 2023.03.22 20:44 
 

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Max Lebedev
101
Max Lebedev 2022.08.28 22:50 
 

РОБОТ СУПЕР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

fhj8qd
131
fhj8qd 2019.08.22 09:19 
 

tried testing the ea for a long time and it did not work at all, eventhough it looked very promising at the start. the ea eventually failed and lost most of the money in the balance. gave it no stars.

halilov
17
halilov 2019.08.07 08:59 
 

Робот неплох

philippe germain
2800
philippe germain 2019.08.01 15:03 
 

Very dangerous EA .It will kill your account even if you put Martingale = 1.

Bunch of trades are opened.

I tested it on eur/jpy .

When market moves in a direction it's a disaster.

Kwok Keung Cheng
539
Kwok Keung Cheng 2019.07.25 21:27 
 

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tutsan1
83
tutsan1 2019.07.25 20:47 
 

не до конца понял как работает но мне нравится поставил на центовый реал,неделя +10%

Humberto Belarmino de Souza Neto
38
Humberto Belarmino de Souza Neto 2019.07.23 03:32 
 

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致 李
28
致 李 2019.06.22 10:33 
 

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Konstantin Polle
722
Konstantin Polle 2019.06.21 12:13 
 

С обновлением супер

marcelomp3
15
marcelomp3 2019.06.21 03:32 
 

Excelente, ótimos lucros

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