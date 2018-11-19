Bermuda
- Experts
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- Version: 3.0
- Updated: 19 November 2018
- Activations: 15
Bermuda - полностью автоматический мультивалютный торговый советник, не использующий мартингейл. В работе советник использует одновременно три валютные пары, которыеу образуют равновесный треугольник. По умолчанию это EURUSD, GBPUSD, EURGBP. Советник устанавливается обычным образом на график с любым временным периодом.
Преимущества советника
- Не требует настроек и оптимизации
- Мультивалютный режим работы советника защищает депозит от потери
- Автоматический расчет профита
Параметры советника
- Lot = 1 - объем торговой позиции
- Profit = 0 - размер прибыли в валюте депозита при которой советник закроет торговые позиции, если равно 0, то советник автоматически расчитает значение прибыли (рекомендуется оставить по умолчанию).
- Stop = 0 - размер убытка в валюте депозита при которой советник закроет торговые позиции (задается положительным значением), рекомендуется оставить значение по умолчанию.
- Symbol1 = "EURUSD" - первый торговый символ, если у вашего брокера названия символов отличаются поменять на свое значение
- Symbol2 = "GBPUSD" - второй торговый символ, если у вашего брокера названия символов отличаются поменять на свое значение
- Symbol3 = "EURGBP" - третий торговый символ, если у вашего брокера названия символов отличаются поменять на свое значение