Evolution Scalper Grid V22 LightLot
- Experts
- ANTON BELOUSOV
- Version: 22.0
- Activations: 5
торговая система с риском 1%
чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1%
|
Начальный депозит
|50.00
|Спред
|10
|Чистая прибыль
|6.71
|Общая прибыль
|51.97
|Общий убыток
|-45.26
|Прибыльность
|1.15
|Матожидание выигрыша
|0.02
|Абсолютная просадка
|26.79
|Максимальная просадка
|29.21 (55.47%)
|Относительная просадка
|55.47% (29.21)
|Всего сделок
|427
|Короткие позиции (% выигравших)
|219 (72.60%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|208 (72.12%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|309 (72.37%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|118 (27.63%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|3.54
|убыточная сделка
|-2.65
|Средняя
|прибыльная сделка
|0.17
|убыточная сделка
|-0.38
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|18 (0.56)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|6 (-4.86)
|Макс.
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|4.96 (4)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-4.86 (6)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|4
|непрерывный проигрыш
|2