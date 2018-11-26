FuturePriceM15 - один из немногих индикаторов, который делает прогноз цены прямо на ценовом графике. Алгоритм расчета индикатора основан на быстром преобразовании Фурье. Имея колебательное поведение цены, функция Фурье прогнозирует ее поведение в дальнейшем. Индикатор устанавливается обычным образом на график с торговым инструментом указанным в переменной symbol с периодом M15, данный временной период является самым оптимальным для работы с любыми торговыми символами. После установки, индикатор рассчитает и отобразит на графике прогноз цен в виде синих точек - это ориентир для работы трейдера. Даже если цена начинает уходить от прогнозируемых значений, вероятнее всего она вернется к этим значениям. В верхнем левом углу графика расположена кнопка "Update calculations", которая делает новый перерасчет прогноза цен. Как и когда пользоваться этой кнопкой описано ниже в рекомендациях к торговле. Изменение временного периода невозможно, индикатор автоматически установит M15.

Преимущества индикатора

Индикатор работает с любыми торговыми символами ( название символа необходимо прописать в настройках)



Трейдер имеет возможность в любой момент сделать перерасчет индикатора - кнопка "Update calculations"

Индикатор подходит для скальпинга, краткосрочной торговли бинарными опционами, среднесрочной торговли форекс

Параметры



symbol="EURUSD" - торговый символ для работы с индикатором

Рекомендации по торговли