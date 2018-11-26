FuturePriceM15
- Indicators
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- Version: 1.0
FuturePriceM15 - один из немногих индикаторов, который делает прогноз цены прямо на ценовом графике. Алгоритм расчета индикатора основан на быстром преобразовании Фурье. Имея колебательное поведение цены, функция Фурье прогнозирует ее поведение в дальнейшем. Индикатор устанавливается обычным образом на график с торговым инструментом указанным в переменной symbol с периодом M15, данный временной период является самым оптимальным для работы с любыми торговыми символами. После установки, индикатор рассчитает и отобразит на графике прогноз цен в виде синих точек - это ориентир для работы трейдера. Даже если цена начинает уходить от прогнозируемых значений, вероятнее всего она вернется к этим значениям. В верхнем левом углу графика расположена кнопка "Update calculations", которая делает новый перерасчет прогноза цен. Как и когда пользоваться этой кнопкой описано ниже в рекомендациях к торговле. Изменение временного периода невозможно, индикатор автоматически установит M15.
Преимущества индикатора
- Индикатор работает с любыми торговыми символами ( название символа необходимо прописать в настройках)
- Трейдер имеет возможность в любой момент сделать перерасчет индикатора - кнопка "Update calculations"
- Индикатор подходит для скальпинга, краткосрочной торговли бинарными опционами, среднесрочной торговли форекс
Параметры
- symbol="EURUSD" - торговый символ для работы с индикатором
Рекомендации по торговли
- Исключить из торговли время выхода важных новостей и время смены торговых сессий.
- Нажать кнопку "Update calculations" - будет произведен перерасчет индикатора.
- Открыть торговую позицию в сторону прогнозируемых индикатором цен (синие значки).
- Установить тейк-профит не выходящий за границы прогнозируемого движения цен, рекомендуется устанавливать тейк-профит по минимуму (смотрите скриншоты).
- Далее ждем исполнения тейк-профита, если текущая цена со временем (2-3 новые свечи после открытия позиции) уходит от прогноза, сделать перерасчет индикатора - нажать кнопку "Update calculations". Если новый прогноз в диапазоне вашей открытой сделки, то цена вероятнее всего вернется к прогнозу - ждать исполнения тейк-профита, иначе закрыть позицию с убытком.
- Рекомендуется использовать фиксированный стоп-лосс в зависимости от рыночной ситуации.
Very good. Thank you.