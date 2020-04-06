Ilan Spirit
- Experts
- Denis Kudryashov
- Version: 1.0
- Activations: 5
Советник Ilan Spirit -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей от сигналов новостного индикатора. Ilan Spirit можно использовать либо на одном графике, либо на двух графиках в противоположном направлении торговли, на одном включается LONG TRADES OPEN, а на другом SHORT TRADES OPEN. Остальные параметры подбираются пользователем.
Параметры советника:
- OFF NEWS SERIES ORDERS - Новую сетку ордеров не открывает после завершении текущей серии.
- Close All Orders - закрывает все ордера текущего советника.
- Lot New - Изменение начального лота после того как текущая серия ордеров закроется.
- LONG TRADES OPEN - BUY on-off.
- SHORT TRADES OPEN - SELL on-off.
- Lot Start - Размер объёма первого ордера, в серии ордеров.
- Lot Exponent - Умножение следующего открываемого ордера.
- Slip - Максимальное отклонение от цены, при открытии или закрытии ордеров.
- Take Profit - Размер прибыли.
- Step - Размер шага между ордерами постоянный.
- Max Trades - Максимальное число ордеров которые открывает советник.
- Step Exponent on-off - Включение умножения последующего шага между ордерами.
- Start Step Exp - С какого ордера по счёту, включается умножение последующего шага.
- Step Exponent - Множитель шага.
- Close Series On-Off - Включает режим закрытие серии ордеров при достижении установленной прибыли и количества открытых ордеров.
- Close Series - Закрывает ордера если их количество достигнет Close Series и установленного Close Profit.
- Close Profit - Закрывает ордера если они достигнут Close Series при общей прибыли, равной Close Profit, который может быть и положительным и отрицательным и 0.
- Ban Order Candle - Запрещает открывать более одного ордера на 1 свече.
- Period 1-5-10-15-30-60... Период свечи, на которой запрещено выставлять два и более ордеров.
- Ban Order Money - Включение закрытия всех ордеров если уровень денежных средств достигнет установленного размера(следует включать на обоих работающих советниках если они работают на разных графиках).
- Ban Money - Размер денежных средств при которых закрываются все ордера и работа советника прекращается на установленном графике(следует устанавливать на обоих работающих советниках, если они работают на разных графиках).
- Close order (Stop Out) - Включение режима, при котором если средства на счету уменьшаются до критического уровня приближаясь к Stop Out и брокер начинает закрывать ордера сериями и дальнейшая торговля становится не управляемая и не предсказуема, что бы этого не произошло, советник сам закрывает последний ордер и так продолжает закрывать пока уровень средств не отойдёт от уровня Stop Out.
- % Stop Out - Уровень больше чем Stop Out, при котором советник начинает закрывать ордера(у разных брокеров уровень Stop Out разный и его нужно точно знать, советник при первом включении на графике выводит этот уровень в журнал советников).
- Time On - Включение режима начала и конца работы советника, если нет ордеров, то советник не работает.
- Start Time Hour - Час начала работы.
- Start Time Minute - Минута начала работы.
- Stop Time Hour - Час конца работы.
- Stop Time Minute - Минута конца работы.
- Ban News on-off - Включает ограничение торговли если установлено время новостей, в это время советник не открывает новые ордера.
- news1 - Время первой новости.
- news2 - Время второй новости.
- news3- Время третьей новости.
- news4 - Время четвёртой новости.
- news5 - Время пятой новости.
- news6 - Время шестой новости.
- Before news - Время в минутах до новости, когда советник прекращает выставлять новые ордера.
- After the news - Время в минутах после новости, когда советник не выставляет новых ордеров.
- Sound Orders Profit - Звук при закрытии прибыли советником (для установки своего звука - он должен быть в папке терминала Sound).
- Sound Orders Open - Звук при открывании нового ордера советником (для установки своего звука - он должен быть в папке терминала Sound).