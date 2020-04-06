Ilan Spirit

Ilan Spirit

Советник  Ilan Spirit -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей от сигналов новостного индикатора. Ilan Spirit можно использовать либо на одном графике, либо на двух графиках в противоположном направлении торговли, на одном включается   LONG TRADES OPEN, а на другом SHORT TRADES OPEN. Остальные параметры подбираются пользователем.  

Параметры советника:

  • OFF NEWS SERIES ORDERS - Новую сетку ордеров не открывает после завершении текущей серии.
  • Close All Orders - закрывает все ордера текущего советника.
  • Lot New - Изменение начального лота после того как текущая серия ордеров закроется.
  • LONG TRADES OPEN - BUY on-off.
  • SHORT TRADES OPEN - SELL on-off.
  • Lot Start - Размер объёма первого ордера, в серии ордеров.
  • Lot Exponent - Умножение следующего открываемого ордера.
  • Slip  - Максимальное отклонение от цены, при открытии или закрытии ордеров.
  • Take Profit - Размер прибыли.
  • Step   - Размер  шага между ордерами постоянный.
  • Max Trades - Максимальное число ордеров которые открывает советник.  
  • Step Exponent on-off - Включение умножения последующего шага между ордерами.
  • Start Step Exp - С какого ордера по счёту, включается умножение последующего шага.
  • Step Exponent -  Множитель шага.
  • Close Series On-Off - Включает режим закрытие серии ордеров при достижении установленной прибыли и количества открытых ордеров.
  • Close Series - Закрывает ордера если их количество достигнет Close Series и установленного Close Profit.
  • Close Profit - Закрывает ордера если они достигнут Close Series при общей прибыли, равной   Close Profit, который может быть и положительным и отрицательным и 0.
  • Ban Order Candle - Запрещает открывать более одного ордера на 1 свече.
  • Period 1-5-10-15-30-60... Период свечи, на которой запрещено выставлять два и более ордеров.
  • Ban Order Money - Включение закрытия всех ордеров если уровень денежных средств достигнет установленного размера(следует включать на обоих работающих советниках если они работают на разных графиках).
  • Ban Money - Размер денежных средств при которых закрываются все ордера и работа советника прекращается на установленном графике(следует устанавливать на обоих работающих советниках, если они работают на разных графиках).
  • Close order (Stop Out) - Включение режима, при котором если средства на счету уменьшаются до критического уровня приближаясь к   Stop Out и брокер начинает закрывать ордера сериями и дальнейшая торговля становится не управляемая и не предсказуема, что бы этого не произошло, советник сам закрывает последний ордер и так продолжает закрывать пока уровень средств не отойдёт от уровня   Stop Out.
  • % Stop Out - Уровень больше  чем Stop Out, при котором советник начинает закрывать ордера(у разных брокеров уровень Stop Out разный и его нужно точно знать, советник при первом включении на графике выводит этот уровень в журнал советников).
  • Time On - Включение режима начала и конца работы советника, если нет ордеров, то советник не работает.
  • Start Time Hour - Час начала работы.
  • Start Time Minute - Минута начала работы.
  • Stop Time Hour - Час конца работы.
  • Stop Time Minute - Минута конца работы.
  • Ban News on-off Включает ограничение торговли если установлено время новостей, в это время советник не открывает новые ордера.
  • news1 - Время первой новости.
  • news2 - Время второй новости.
  • news3- Время третьей новости.
  • news4 - Время четвёртой новости.
  • news5 - Время пятой новости.
  • news6 - Время шестой новости.
  • Before news - Время в минутах до новости, когда советник прекращает выставлять новые ордера.
  • After the news - Время в минутах после новости, когда советник не выставляет новых ордеров.
  • Sound Orders Profit - Звук при закрытии прибыли советником (для установки своего звука - он должен быть в папке терминала Sound).
  • Sound Orders Open - Звук при открывании нового ордера советником (для установки своего звука - он должен быть в папке терминала Sound).

Остальные параметры находятся в комментариях к советнику.
