Weekly Gold Pro

🟨 GoldWeeklyPro EA v1.0 - Präziser Goldhandel einmal pro Woche

GoldWeeklyPro EA ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell auf den XAUUSD (Gold) zugeschnitten ist. Er wurde für Händler entwickelt, die Qualität der Quantität vorziehen und handelt einmal pro

Er handelt einmalpro Woche und strebt einen Gewinn von 2-5% pro Handel an, wobei ein strenges Risikomanagement und eine professionelle Signalvalidierung gewährleistet sind.





✅ Warum GoldWeeklyPro wählen?

📊 Stabile Performance : +30,8% Nettogewinn in 2024 mit nur 20 Trades (90% Gewinnrate)

🔍 Price Action First : Erkennt starke bullische Umkehrmuster wie Engulfing und Hammer

🧠 Intelligente Filterung : Vermeidet Trades während aufsehenerregender Nachrichten (optional)

🔄 Failsafe-Strategie : Wenn keine starke Preisbewegung stattfindet, wird auf einen gleitenden Durchschnitts-Crossover zurückgegriffen

🛡️ Eingebaute Risikokontrolle : Risiko pro Handel, zeitbasierter Ausstieg (max. 48 Stunden) und ATR-basierter Stop-Loss

⛔ Kein Martingale, kein Grid, kein Hedging





🧠 Strategie-Logik

✅ Primärer Einstieg : Preis über 200-Tage-SMA RSI innerhalb der neutralen Zone (30-70) Starkes bullisches Muster (Engulfing oder Hammer)

🔁 Fallback-Einstieg (optional): Fast MA kreuzt Slow MA

🧨 Risikokontrolle : Einstellbare Risikoprozente pro Handel (Standard: 2%) Zeitlicher Ausstieg : Automatische Schließung der Positionen nach 48 Stunden ATR-basierter oder fester Pip SL/TP

🧾 Nachrichten-Filter: Verhindert Einstiege vor einschneidenden Ereignissen (optional)





📈 Backtest-Highlights (2024, XAUUSD, 1:100 Hebelwirkung)

💰 Ersteinlage : $1.000

📈 Gesamtnettogewinn : $308.22

✅ Gewinnrate : 90%

📉 Max Drawdown : 27.51%

⚖️ Gewinn-Faktor : 1.68

📊 Sharpe Ratio : 5.70

⚙️ Gesamte Trades : 20

🕒 Handelsdauer : Maximal 48 Stunden

🔐 Qualität der Historie: 99%

⚙️ Eingabeparameter

Parameter Beschreibung RisikoProzentsatz Risiko pro Handel (1-5%) MaxTradeDuration Maximale Zeit, die ein Handel offen bleibt UseNewsFilter Vermeiden von Trades während aufsehenerregender Nachrichten FreigebenFallback MA-Fallback-System einschalten ATR_Periode & SL_Multiplikator ATR-basierte Stop-Loss-Einstellung FastMA , SlowMA Fallback-MA-Crossover-Perioden RSI_Periode Für primäre Strategiefilter TakeProfitPips / StopLossPips Optional feste TP/SL in Pips





📌 Empfehlungen

✅ Nur auf XAUUSD (Gold) auf H1 oder H4 laufen lassen

📅 Lassen Sie ihn nur einmal pro Woche handeln

🧪 Backtest mit 1:500 oder realistischer Hebelwirkung

🔒 VPS empfohlen für 24/5 Betrieb





🛒 Beginnen Sie noch heute

Dies ist der ideale EA für Trader, die ernsthaft mit Gold handeln wollen, ohne hochfrequente Risiken einzugehen. Egal, ob Sie ein kleines Konto verwalten oder aufstocken, der GoldWeeklyPro EA bietet Ihnen Präzision, Konsistenz und Sicherheit.



