Doji Flow : Präzisionshandel, angetrieben durch Heikin-Ashi Doji Intelligenz

Willkommen beiDoji Flow, einem sorgfältig entwickelten Handelssystem der nächsten Generation, das subtile Marktunentschlossenheit in beständige Chancen verwandelt. Dieser Expert Advisor wurde für den klugen Trader entwickelt, der Klarheit im Chaos sucht. Er kombiniert fortschrittliche Heikin-Ashi Doji-Erkennung mit intelligentem, adaptivem Risikomanagement, alles in einem nahtlosen, robusten Paket.

- Wichtigste Merkmale

-Heikin-Ashi Doji-Erkennung

Identifiziert Umkehrmuster mit hoher Wahrscheinlichkeit anhand verfeinerter Heikin-Ashi-Kerzen. Steigen Sie nur ein, wenn der Markt eine klare Unentschlossenheit zeigt - kein Rätselraten, nur Präzision.

- Intelligente Take-Profit-Modi

Wählen Sie zwischenfesten Einheiten,Doji-Range oder unserem exklusivenDoji-Stärke-Multiplikator, der Ihr Ziel dynamisch auf der Grundlage der Ausbruchsdynamik anpasst.

-Adaptives Risikomanagement

Breakeven & Gewinnsperre: Sichert automatisch Gewinne und verschiebt die Stops zum Breakeven, wenn die Trades vordefinierte Levels erreichen.

ATR-Filter: Vermeiden Sie Fallen bei niedriger Volatilität und passen Sie Stopps/Ziele basierend auf der aktuellen Marktvolatilität an.

Starke Doji-Erkennung: Identifiziert Setups mit höherer Wahrscheinlichkeit durch ATR-basierte Stärkeerkennung.

-Flexible Losgrößenbestimmung

Aktien-Leiter: Skalieren Sie Ihre Positionsgröße dynamisch, wenn Ihr Konto wächst (vorinstalliert mit optimierten Aktien-Lot-Zuordnungen).

Automatisches Risiko %: Legen Sie ein festes prozentuales Risiko pro Handel fest, um Ihr Geld frei zu verwalten.

-Verbesserte Stoploss-Optionen

Konfigurieren Sie Ihren Stop auf Basis von Docht, Body oder Half-Wick - mit einem zusätzlichen Sicherheitspuffer, um die Einschränkungen des Brokers zu berücksichtigen.

-Visuelle & Warn-Tools

Markieren Sie Doji-Kerzen direkt auf Ihrem Chart mit anpassbaren Markern (Pfeile, Kreise, Sterne) und erhalten Sie Echtzeit-Warnungen per Pop-up, E-Mail oder Push-Benachrichtigung.

-Trailing Stop & One-Trade-Per-Doji

Halten Sie Ihre Gewinne mit einem intelligenten Trailing Stop am Laufen und verhindern Sie Over-Trading mit der optionalen One-Trade-Per-Doji-Regel.



Wie es funktioniert

Erkennen - Der EA scannt in Echtzeit nach Heikin-Ashi-Doji-Kerzen. Validieren - Bestätigt die Stärke anhand von ATR, Ausbruchsdistanz und anpassbaren Filtern. Eingeben - Führt Trades nur in den Schlussmomenten der Bestätigungskerze aus, um die Timing-Genauigkeit zu maximieren. Verwalten - Wendet automatisch Breakeven, Profit Lock und Trailing Stops an, um Gewinne zu schützen und das Risiko zu begrenzen.

- Ideal für

Händler, die Preisaktionen schätzen, aber eine systematische Ausführung wünschen.

Diejenigen, die einen freihändigen, regelbasierten Ansatz für den Doji-Handel suchen.

Alle, die einen robusten EA mit mehreren Ebenen der Risikokontrolle suchen.

Sowohl Anfänger als auch erfahrene Benutzer - dank der klaren Eingaben und der detaillierten Protokollierung.

- Warum Doji Flow Pro wählen?