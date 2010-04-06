Msx Plug And Play Scalper

MSX Plug & Play Scalper - XAUUSD (M5)

MSX Plug & Play Scalper ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das speziell für XAUUSD Scalping auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde.
Der EA kombiniert eine saubere EMA-Trend-Engine mit ATR-basiertem Money-Management und mehreren Schutzschichten, ohne Martingale, ohne Grid, ohne Averaging und ohne DLLs.

Das Ziel ist ein stetiges, kontrolliertes Wachstum mit begrenztem Drawdown, geeignet für:

  • Herausforderungen für Prop-Firmen und finanzierte Konten

  • Copy Trading / Master-Konten

  • Partnerprogramm für Referal Passive Income

  • Geldmanager und kleine Fonds

  • Seriöse Einzelhändler, die einen "Plug & Play"-Gold-Scalper wünschen

Alle Parameter sind vollständig konfigurierbar, aber eine vorgefertigte .set-Datei für XAUUSD M5 ist enthalten, damit Sie schnell beginnen können.

✔ Hauptmerkmale

  • Symbol-Fokus: Optimiert für XAUUSD (GOLD)

  • Zeitrahmen: Entwickelt für M5 (5-Minuten-Chart)

  • Strategie-Typ: Intraday-Trend-Scalper mit Pullback → Recross-Einträge

  • Keine gefährlichen Methoden:

    • ❌ Kein Martingal

    • ❌ Kein Raster

    • ❌ Keine Mittelwertbildung oder Absicherungspyramiden

    • ❌ Keine Arbitrage-Tricks

    • ❌ Keine externe DLL oder Nachrichten-API

  • Echtes Risikomanagement: ATR-basierter SL/TP + Break-Even + Trailing Stop

  • Tägliche Absicherung: Tägliche Gewinn- und Verlustlimits mit automatischem täglichen Reset

  • Langfristige Sicherheit: Maximaler Drawdown-Schutz basierend auf dem Höchstwert des Eigenkapitals

  • Broker-Schutz: Spread-Filter, Slippage-Kontrolle, Nachrichten-Stunden-Sperre, Session-Filter

  • Sicherheit am Wochenende: Option, alle Trades vor dem Wochenende zu schließen, um Gaps zu vermeiden

  • Validierungsfreundlich: Besteht die automatischen Tests von MQL5 Market und verwendet nur Standardfunktionen

🧠 Strategielogik (Übersicht)

  1. Trend-Erkennung - EMA-Engine

    • Verwendet drei EMAs (Fast / Mid / Slow) auf dem Trend TF (M5)

    • Bestätigt die Trendrichtung, wenn die EMAs aneinander ausgerichtet sind und in dieselbe Richtung tendieren

    • Filtert Seitwärtsphasen so weit wie möglich aus

  2. Einstiegslogik - Pullback & Recross

    • Wartet auf einen Pullback gegen den Trend (Fast EMA kreuzt durch Mid EMA)

    • Steigt bei einer erneuten Kreuzung in Trendrichtung ein

    • Option, einen Handel pro Trend zuzulassen, um das Risiko gering zu halten

  3. Ausstiegslogik - ATR "Sicherheitspanzer"

    • Stop Loss = ATR × SL_Mult

    • Gewinnmitnahme = ATR × TP_Mult

    • Break-Even: wenn sich der Kurs um ATR × BE_Mult in den Gewinn bewegt, kann SL zum Einstieg bewegt werden

    • Trailing Stop: ATR × Trail_Mult folgt dem Preis, wenn der Handel im Gewinn ist

Durch diese Kombination bleibt die Logik einfach und transparent, während die Stops und Ziele an die aktuelle Marktvolatilität angepasst werden.

🛡 Mehrschichtiger Schutz

Pro-Handel-Schutz

  • Das Risiko pro Handel wird in % des Eigenkapitals/Guthabens festgelegt (Kill Switch)

  • ATR-basierter Stop-Loss

  • Optionaler "maximaler Verlust pro Handel" in % des Kapitals - schließt jeden abnormalen gleitenden Verlust

Täglicher Schutz

  • Tägliches Gewinnziel (% des Startkapitals des Tages) - EA stoppt die Eröffnung neuer Trades, wenn er dieses Limit erreicht hat

  • Tägliches Verlustlimit (% des Tages-Startkapitals) - EA stoppt die Eröffnung neuer Trades nach Erreichen dieses Limits

  • Das Tages-Startkapital wird automatisch jeden Tag neu berechnet

Max Drawdown-Schutz

  • Verfolgt das maximale Kapital (Eigenkapital oder Saldo, konfigurierbar)

  • Wenn das aktuelle Kapital um mehr als Max DD % von diesem Höchstwert fällt, kann EA den Handel stoppen und optional alle Positionen schließen

  • Eingebauter "Cashflow-Reset": Einzahlungen/Abhebungen auf einem flachen Konto setzen die Basislinie zurück, so dass die DD sinnvoll bleibt

Schutz von Broker und Marktumfeld

  • Spread-Filter - blockiert neue Einträge, wenn der Spread zu hoch ist

  • Slippage-Limit - kontrolliert das Ausführungsrisiko

  • Sitzungsfilter - Handel nur während der wichtigsten liquiden Stunden (z. B. Londoner und New Yorker Sitzungen)

  • Blockierung des Nachrichtenfensters - einfache stundenbasierte Blockierung zu Zeiten mit hoher Nachrichtenrelevanz

  • Schließen vor dem Wochenende - optionales Schließen aller EA-Positionen am späten Freitagabend

Durch diese Schutzmaßnahmen ist der EA nicht nur für das Backtesting, sondern auch für reale Kapital- und Prop-Firm-Regeln geeignet.


Der Kerngedanke: kontrollierter, stabiler Compounding mit begrenztem Drawdown, kein "get rich quick"-Verhalten.

🏦 Konto- & Broker-Anforderungen

  • Symbol: XAUUSD (Gold)

  • Zeitrahmen: M5 (5 Minuten)

  • Empfohlene Mindesteinlage: 500 USD oder mehr

  • Konto-Typ: Pro / ECN mit niedrigem Spread

  • Hebelwirkung: 1:100 oder höher wird empfohlen

  • Ausführung: VPS oder Verbindung mit niedriger Latenz für beste Ergebnisse empfohlen

  • Plattform: MetaTrader 5

Der EA verwendet das Risiko in % des Kapitals, so dass er automatisch skaliert - er kann auf größeren Konten (5k, 10k, 50k, Prop-Firm-Konten) mit der gleichen .set-Datei verwendet werden.

🎛 Empfohlene Standardeinstellungen

Eine vorgefertigte XAUUSD M5-Voreinstellungsdatei (.set) wird mitgeliefert.
Typische Voreinstellungen in dieser Datei:

  • Risiko pro Handel: 1% des Eigenkapitals/Guthabens

  • ATR-basierter SL/TP mit moderatem Reward-to-Risk

  • Tägliche Gewinn- und Verlustlimits: etwa 5 % des Startkapitals des Tages

  • Maximaler Drawdown-Schutz: ca. 20% vom Höchstwert des Eigenkapitals

  • Per-trade loss guard: zusätzliches Sicherheitslimit in % des Kapitals

  • Spread-Filter & Nachrichtenfenster-Filter: aktiviert

  • Sitzungsfilter: Handel hauptsächlich während der Hauptsitzungen (konfigurierbar)

  • Schließen vor dem Wochenende: aktiviert für den Live-Handel

Sie können diese Werte jederzeit an Ihr eigenes Risikoprofil anpassen.

🧪 Andere Symbole & Zeitrahmen

Der EA besteht die MQL5 Marktvalidierungstests für mehrere Symbole und Zeitrahmen (z.B. EURUSD, andere Majors), aber:

Die wichtigste empfohlene Konfiguration ist XAUUSD auf M5.

Dateien:

🔐 Wie man die Browsersperre für Käufer vermeidet

Empfohlene Schritte:

📌So laden Sie die Voreinstellung (.set) herunter1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Dateinamen 2. Klicken Sie auf "Link speichern unter" 3. Speichern unter MSX_XAU_M5_Default.set 4. Wenn der Browser blockiert: - Klicken Sie auf "Behalten" - Klicken Sie auf "Trotzdem behalten" 5 . Laden Sie das Preset in MT5: - Strategy Tester → Inputs → Load

Andere Anwendungsfälle sind experimentell und sollten vom Benutzer gründlich getestet werden.


⚠ Wichtiger Hinweis zu Strategy Tester vs. Real-Market Testing

Viele Händler verlassen sich auf den MetaTrader Strategy Tester, um einen Expert Advisor vor dem Kauf zu testen. Während der Strategy Tester für die grundlegende Validierung nützlich ist, hat er bei fortgeschrittenen, schutzintensiven Handelssystemen wie MSX Plug And Play Scalper erhebliche Einschränkungen.

❌ Einschränkungen des Strategy Testers (CONS)

Der Strategy Tester simuliert nicht genau:

  • Spread-Schwankungen in Echtzeit

  • Nachrichten- und Volatilitätsfilter

  • Session-basierte Handelslogik (London / New York Timing)

  • Aktienbasierte Schutzmechanismen und eine Logik für den Peak-Capital-Drawdown

  • Dynamisches Handelsmanagement (Break-even-, Trailing-, Partial-Logik, die auf den Live-Kursverlauf reagiert)

  • Broker-Ausführungsverhalten (Requotes, Slippage, Liquiditätslücken)

Aufgrund dieser Einschränkungen spiegeln die Backtest-Ergebnisse möglicherweise nicht das tatsächliche Verhalten des EA unter Live- oder Demo-Marktbedingungen wider. Dies kann dazu führen, dass ein robuster EA in historischen Tests unterdurchschnittlich abschneidet oder inkonsistent erscheint, obwohl er im Terminhandel korrekt funktioniert.

✅ Warum Miet-/Demo-Forward-Tests empfohlen werden (PROS)

MSX Plug And Play Scalper ist für den Betrieb mit realen Marktdaten konzipiert:

  • Live-Spreads und -Ausführung

  • Reales Volatilitätsverhalten

  • Dynamische Risiko- und Kapitalschutzlogik

  • Session Awareness und Kontrolle der Handelsfrequenzen

Aus diesem Grund bietet das Testen auf einem Demokonto (über eine kurzfristige Miete) eine weitaus realistischere und aussagekräftigere Bewertung als die Ergebnisse des Strategy Testers.

Wir empfehlen Händlern, die eine faire Bewertung wünschen, dringend, die 1-monatige Mietoption auf einem Demokonto mit Broker-Bedingungen zu nutzen, die ihrer geplanten Handelsumgebung ähneln.

Dieser EA ist kein "festes SL/TP"- oder kurvenangepasstes System - er ist eine live-adaptive Handelsmaschine.
Vorwärtstests zeigen seine wahren Stärken.


👥 Für wen ist dieser EA geeignet?

  • Trader, die einen sauberen, regelbasierten Gold-Scalper suchen

  • Prop-Firm-Händler, die strenge Risikokontrollen und kein Martingal-Risiko benötigen

  • Copy-Trading-Anbieter, die vorhersehbares Verhalten und klare Statistiken benötigen

  • Signal- und Social-Trading-Infrastruktur

  • Broker-Partnerprogramm/Referral/provisionsbasierte Volumenmodelle (HFT mit Safe-Secure und Kapitalschutz)

  • Fonds-/Kontoverwalter, die das Kapital ihrer Kunden mit harten Limits schützen müssen

  • Einzelhändler, die die Logik "einstellen und laufen lassen" mit einer vorbereiteten .set-Datei bevorzugen

  • Langfristige algorithmische Portfolios

⚠ Wichtiger Risikohinweis

  • Dieser EA bietet keine Gewinngarantie.

  • Gewinn und Drawdown hängen von den Marktbedingungen, der Qualität des Brokers, der Slippage, der Latenzzeit und den Benutzereinstellungen ab.

  • Hohe Hebelwirkung und aggressive Risikoeinstellungen können zu schnellen Verlusten führen.

  • Testen Sie immer zuerst mit einer kostenlosenDemo/Monatsmiete und erhöhen Sie das Risiko schrittweise.

  • Die Performance von Screenshots in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

✅ Zusammenfassung

MSX Plug & Play Scalper ist ein professioneller XAUUSD M5 Scalping EA mit:

  • Eine einfache, transparente EMA + ATR Strategie

  • Echtes Risikomanagement und mehrere Schutzschichten

  • Kein Martingal, kein Grid, kein gefährliches Averaging

  • Validierungssichere Struktur und keine externen Abhängigkeiten

  • Gebrauchsfertige Standardvorgabe für 500+ USD Pro/ECN Konten

Wenn Sie auf der Suche nach einem realistischen, kontrollierten Gold-Scalper für Prop-Trading, Copy-Trading oder persönliche Konten sind - und nicht nach einem "Casino-Roboter" - ist dieser EA genau das Richtige für Sie.


Empfohlene Produkte
AI Smart Concept
Rafael Dias Casabona
Experten
**Asesor Experto Smart Money EUR/USD H1** Transforma tu trading con nuestro Asesor Experto avanzado basado en el concepto Smart Money, diseñado específicamente para EUR/USD en el marco temporal H1. Este algoritmo sofisticado identifica movimientos de dinero institucional y cambios en la estructura del mercado para capturar oportunidades de trading de alta probabilidad. **Características Principales:** - Implementación avanzada del concepto Smart Money - Optimizado para EUR/USD marco temporal
Allgain100
Nissar Ahmed
Experten
Wesentliche Merkmale Kern der Strategie EMA-Crossover-System : Fast EMA (Standard: 20) und Slow EMA (Standard: 50) Erzeugt Kaufsignale , wenn der Fast EMA über den Slow EMA kreuzt. Generiert Verkaufssignale , wenn der Fast EMA unter dem Slow EMA kreuzt. Fibonacci-Filter : Berechnet Fibonacci-Retrenchment-Levels (23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 %) auf der Grundlage der jüngsten Kursschwankungen. Der Kurs muss sich in der Nähe eines Fibonacci-Levels befinden (konfigurierbarer Schwellenwert), u
GoldTrend ExpertAI
Napat Petchsrikul
Experten
Willkommen bei GoldTrend ExpertAI, Ihrer Lösung für den erfolgreichen Handel mit dem XAUUSD-Paar (GOLD) unter Verwendung modernster Techniken der künstlichen Intelligenz in Verbindung mit einer Vielzahl von Indikatoren wie ADX, gleitende Durchschnitte und Price Action-Erkennung. GoldTrend ExpertAI wurde von einem erfahrenen Team mit mehr als einem Jahrzehnt Handelserfahrung entwickelt und verfügt über eine einzigartige Strategie, die auf die Optimierung des Risikomanagements zugeschnitten ist un
Pips Architects
Andriy Sydoruk
Experten
Pips Architect - Intelligenter Algorithmischer Expert Advisor für MetaTrader Beschreibung Pips Architect ist ein vollautomatisches Handelssystem, das für MetaTrader 4/5 entwickelt wurde. Es nutzt die Zeitreihenanalyse und dynamische Modellierung, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, ohne sich auf externe Indikatoren zu verlassen. Diese autarke Logik ermöglicht es dem EA, sich mit minimalen Eingriffen des Benutzers an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Egal ob Sie Anfänger oder erf
The Gold Guardian
Saumyajit Purakayastha
2 (1)
Experten
The Gold Guardian (TGG) - Professioneller XAUUSD Breakout & Swing EA (M5) Der Gold Guardian ist ein professioneller Breakout- und Swing-Capture Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er agiert als disziplinierter Hüter Ihres Kapitals - er schneidet falsche Ausbrüche schnell mit kleinen Stop-Losses ab, während er ausgedehnte Goldtrends mit präzisen Trailing-Stops verfolgt. Im Gegensatz zu riskanten Bots, die auf Martingale, Grids oder Averaging setz
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Revivalist
Faith Wairimu Kariuki
Experten
Revivalist - Gold Breakout EA Übersicht Revivalist ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Revivalist wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Fokus wünschen, und führt Breakout-basierte Strategien mit fortschrittlicher Risiko- und Positionsmanagement-Logik aus. Wichtige Fakten (MQL5-kompatibel) Vollständig an die MQL5-Marktregeln angepasst - keine Gewinnversprechen oder garantierte Ergebnisse. Warnung vor hohem Risiko:
TimeRangeTrading TRT
Leonardo Daniel Isaia
Experten
Time Range Trading EA v4.2 - Beschreibung für den MQL5 Market Überblick Time Range Trading EA v4.2 ist ein fortschrittlicher und hochgradig anpassbarer Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der darauf ausgelegt ist, Gewinne aus Preisbewegungen innerhalb eines definierten Zeitfensters zu erzielen. Dieser EA glänzt besonders beim Handel mit trendstarken Vermögenswerten wie Indizes (z.B. US30, DAX, NASDAQ), indem er fortschrittliche technische Analysen und robuste Handelsmanagement-Funktionen nutzt
EA Gold Reaper MT5
Amazing Traders
Experten
Dieser Super-EA nutzt die neueste, fortschrittlichste gold-spezifische künstliche Intelligenz mit unübertroffener Genauigkeit, um Kauf- und Verkaufspunkte zu identifizieren. Er stellt einen revolutionären Fortschritt im Goldhandel auf dem Forex-Markt dar. Zusammen mit einigen Indikatoren, einem Filter, einer Rasterabdeckung und einer Nachanalyse eliminiert er falsche Signale und erkennt Supereinstiege. Der EA verwendet einen adaptiven Trailing-Stop.
Stratos Bora mt5
Michela Russo
4.71 (129)
Experten
Stratos Bora ist ein Handelsroboter für den Forex-Handel. Er wurde entwickelt, um die Kraft des Ichimoku-Kinko-Hyo-Indikators zu nutzen, und bietet 12 Strategien, um den Stil jedes Händlers zu bedienen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler sind oder gerade erst anfangen, Stratos Bora bietet Ihnen eine nahtlose Handelserfahrung und stellt sicher, dass Sie immer an der Spitze der Marktchancen sind. Wichtige Informationen aufgedeckt Hinterlassen Sie eine Bewertung und kontaktieren Sie mich per mql5
FREE
Moving Average Crossover With ATR
Jason Smith
Experten
Gleitende Durchschnitte Bot mit ATR - Ein umfassendes Trading Tool . Very RARE POWERFUL AND UNIQUE moving averages BOT that incorporates ATR with Stop Loss, Take Profit Multiplier. Mehrere Time Frames und vieles mehr. Dieser Bot ist ein beeindruckendes automatisiertes Handelssystem, das die Einfachheit der gleitenden Durchschnitte mit der dynamischen Anpassungsfähigkeit der Average True Range (ATR) kombiniert. Entwickelt, um Handelsstrategien durch eine ausgewogene Mischung aus Trendfolgetechn
TrendyFollow FX
Chen Jia Qi
4.15 (13)
Experten
Wir haben Echtzeit-Rechenleistung Unterstützung für EURUSD hinzugefügt, und jetzt ist seine Live-Performance besser. Der EA wird die Parameter automatisch anpassen und kann nicht geändert werden. Derzeit empfehlen wir die Verwendung von GBPUSD, wobei EURUSD die zweite Wahl ist. Andere Währungspaare haben keine Unterstützung für Echtzeit-Rechenleistung und werden derzeit nicht empfohlen. In Zukunft werden wir Währungspaare hinzufügen, die Echtzeitberechnungen unterstützen. Sie können derzeit die
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Experten
Benutzerpolitik für REX MT5 EA Mietpläne --- 1. REX MT5 Beschreibung: REX MT5: Fortschrittliche algorithmische Handelslösung für XAUUSD Wo technische Präzision auf effektives Risikomanagement trifft - REX MT5 ist ein professionell gestalteter Expert Advisor für den automatisierten Handel mit dem XAUUSD (Gold) Paar. Er verwendet ein mehrstufiges Bestätigungssystem, um Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, wobei die Kernphilosophie auf Kapitalerhalt und nachhaltig
Your Grox EA MT5
Dilipbhai Mavjibhai Makwana
Experten
Your Grox EA - Die nächste Evolution im automatisierten Handel Your Grox EA ist ein fortschrittlicher und innovativer Trading Advisor, der auf einer einzigartigen Kauf- und Verkaufsstrategie basiert. Dieser EA wurde entwickelt, um sich dynamisch an die Marktbedingungen anzupassen und folgt dem Trend mit Präzision , indem er einen proprietären Algorithmus und ein leistungsstarkes internes System von Indikatoren nutzt. Revolutionäre Buy Sell Powered Strategie : Dieser hochmoderne Berater verlässt
Swag EA
Joshua Didas Taban
Experten
Überblick Swag Expert Advisor Pro ist ein fortschrittliches Handelsinstrument, das Ihnen hilft, fundierte Kauf- und Verkaufsentscheidungen auf dem Devisenmarkt zu treffen. Dieser Expert Advisor analysiert die Kursbewegungen in Relation zu den Exponential Moving Averages (EMAs), um optimale Einstiegspunkte zu identifizieren und sicherzustellen, dass Sie den Markttrends voraus sind. Wichtigste Merkmale EMA-Analyse: Führt Kaufaufträge aus, wenn der Kurs über dem 200er EMA liegt und wenn die 25er,
Zahav AI Trade
Wanida Detsomboonrat
Experten
Zahav AI Trade: Verwandeln Sie den Goldmarkt in Ihr Cash-Flow-Geschäft Der Zahav AI Trade ist ein intelligentes automatisiertes Handelssystem (Expert Advisor), das entwickelt wurde, um aus der Volatilität des Goldmarktes (XAUUSD) Renditen zu erzielen. Es verlagert die Denkweise vom "gelegentlichen spekulativen Handel" zum "Verwalten eines Anlageportfolios wie ein Unternehmen", wobei der Schwerpunkt auf der Schaffung eines beständigen Cashflows liegt. Haben Sie genug von einfachen EAs, die in Tr
CloseAllOrders in a button
ʿMrw Alsyd Mhmd Ywsf Alqrydy
Experten
CloseAllOrders Protected EA Ein-Klick-Trade-Manager mit Lizenzschutz & Konto-Währungs-P/L-Zielen Übersicht Dieser Expert Advisor bietet drei Chart-Schaltflächen, mit denen Sie mit einem einzigen Klick alle Trades, Gewinntrades oder Verlusttrades sofort schließen können. Sie können auch ein gleitendes Gesamtgewinn- oder Verlustziel in der Basiswährung Ihres Kontos festlegen; der EA schließt automatisch alle Positionen, wenn das Ziel erreicht ist, und deaktiviert sich dann selbst, bis Sie ein ne
Naked Bitcoin Scalper
Jestoni Santiago
5 (1)
Experten
[NEW BITCOIN SPECIAL FEATURES UNDER DEVELOPMENT] Suchen Sie einen sicheren Bitcoin-Scalper? Setzen Sie diesen Bot ein und handeln Sie mühelos mit der größten Kryptowährung der Welt. Hinweis: Das neueste Update ist bereits Plug and Play für Prop-Firmen und Live-Konten. Wenn Sie den EA mehr Trades für Live-Konten machen lassen wollen, deaktivieren Sie einfach die Drawdown Protection Settings. Verwenden Sie NICHT nakedbitcoinscalper2.0.set aus dem Kommentarbereich. Diese ist nicht mehr gültig.
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leicht
Darkray FX EA
Daut Junior
4 (4)
Experten
Mehr Informationen in der Telegram-Gruppe: t.me/DARKRAYFXEAEN Darkray FX EA verwendet eine Return-to-Average-Strategie in Verbindung mit der Erkennung von Kauf- und Verkaufsabschlägen. ️ Expert Advisor für Forex ️ Jedes Symbol, CDFs, etc. ️ Entwickelt für Metatrader 5 ️ Swing/Positionshandel ️ Genauigkeit höher als 95% ️ Niedriger Drawdown Indikatoren für Einstellungen verfügbar: EMA200 - gleitender Durchschnitt von 200 Perioden (andere Perioden können ebenfalls mit hervorragenden Ergebni
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leich
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
GOLD Slayer AI
Mohamad Taha
Experten
Gold Slayer AI - Die ultimative intelligente Handelswaffe für XAUUSD & EURUSD Entfesseln Sie die Kraft des wahren intelligenten Handels. Gold Slayer AI ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor. Es ist ein elitärer, markterprobter Algorithmus, der speziell für XAUUSD (Gold) und EURUSD entwickelt wurde. Dieser mit Präzision entwickelte EA kombiniert tiefgreifende Marktanalysen , KI-gestützte Entscheidungen und Risikomanagement auf institutionellem Niveau - alles in einer einzigen intelligen
Pro Trader EA
Igor Widiger
Experten
Als erfahrener Trader ist es entscheidend, die richtigen Tools und Ressourcen zu haben, um erfolgreich am Markt zu agieren. Pro Trader EA bietet eine professionelle und effiziente Handelslösung. Mit unserer innovativen Software können Sie Handelsstrategien automatisieren, präzise Handelssignale erhalten und Emotionen eliminieren. Pro Trader EA ermöglicht das Handeln verschiedener Assetklassen, bietet Echtzeit-Analysen und eine benutzerfreundliche Oberfläche. Unser Support-Team steht zur Verfügun
QS NorthStar USDCAD
Lucas Leibl
Experten
QS NorthStar USDCAD Der QuantumScale NorthStar USDCAD ExpertAdvisor ist ein symbolorientierter Handelsroboter, der speziell für USDCAD auf dem M15-Zeitrahmen entwickelt wurde . Im Gegensatz zu einfachen Einzelindikator-Robotern verwendet dieser EA ein hochentwickeltes Composite Signal Scoring System . Es aggregiert Daten von Momentum- und Marktstärke-Indikatoren, um Marktrauschen herauszufiltern. Er führt nur dann Trades aus, wenn eine Konvergenz von Faktoren ein hochwahrscheinliches Setup bestä
Double RSI Trend EA
Hasmukh B Kholia
4.5 (4)
Experten
Double RSI EA - Intelligente Multi-Timeframe Strategie Dieser Expert Advisor verwendet zwei RSI-Indikatoren aus verschiedenen Zeitrahmen, um Kauf-/Verkaufssignale zu bestätigen. Ein Handel wird nur dann eröffnet, wenn beide RSI-Werte das erforderliche Niveau erreichen - dies reduziert Fehleinstiege und verbessert die Genauigkeit. Doppelte RSI-Bestätigung (z. B. H1 + M15) Kursbasierter SL/TP und optionaler Trailing-Stop Nur ein aktiver Handel zur gleichen Zeit Reverse Trades nach
FREE
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Nexus Scalper
Thang Chu
Experten
Nexus Scalper Live Signal: Signal ( 2.5% Kontostand Risiko) Nexus EA mql5 öffentlicher Kanal: Nexus Community Public Chat Dieser EA ist Teil des Nexus Portfolios - eine Kombination der besten langfristigen EAs, die ich sowohl für mein persönliches Trading als auch für die private Vermögensverwaltung erstellt habe. Suchen Sie nach einer vollständig diversifizierten Portfoliolösung über mehrere Vermögenswerte und Zeitrahmen? Das Nexus Portfolio ist das beste langfristige, diversifizierte Portfoli
Go Passarinho Nervoso
Fabio Oliveira Magalhaes
Experten
Dieser EA arbeitet mit einer der besten Ausstiegsstrategien, dem Grid. Aber es ist nicht ein gewöhnliches Raster. In diesem EA ist diese Strategie bis zum Äußersten optimiert, um Ihnen die beste Leistung mit mehreren Konfigurationsoptionen zu geben, um sicherer und profitabler zu arbeiten. Darüber hinaus verwaltet er mehrere Paare gleichzeitig auf einem einzigen Chart, so dass sie sich gegenseitig zu einem einzigen Management ergänzen. Parameter: Anfangslot: ist das Lot der ersten Position des
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Experten
Willkommen       GoldSKY EA   ist ein leistungsstarkes Daytrading-Programm für XAUUSD (Gold). Entwickelt von unserem Team,...       Girokonto, gedecktes Geschäftskonto, Geschäftsanrufe!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSky   verwendet 1-Minute
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experten
MultiWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisiertes Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Dank einer breiten Diversifizierung über neun korrelierte (und sogar einige typischerweise „trendige“) Währungspaare — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP und GBPCAD — erfasst es Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die vollständi
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experten
BLACK FRIDAY 50% RABATT - NANO MACHINE GPT Regulärer Preis: $997 bis Black Friday: $498.50 (Der reduzierte Preis wird während der Aktion angezeigt.) Verkaufsstart: 27. November 2025 - zeitlich begrenztes Black Friday Event. Black Friday Verlosung: Alle Nano Machine GPT Käufer während des Black Friday Events können an einer Zufallsverlosung für folgende Preise teilnehmen: 1 x Syna Aktivierung 1 x AiQ Aktivierung 1 x Mean Machine GPT Aktivierung Teilnahmebedingungen: 1) Nach Ihrem Kauf senden S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.5 (26)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
3.67 (15)
Experten
Zenith FX – Fortschrittliches Mechanisches KI-System Übersicht Zenith FX repräsentiert die nächste Generation algorithmischer Handelsarchitekturen, entwickelt für institutionelle Präzision beim Handel mit XAUUSD (Gold) und USDJPY (US-Dollar/Japanischer Yen) . Aufbauend auf den analytischen Grundlagen von Axon Shift und Vector Prime integriert das System ein verstärktes neuronales Framework, das sich in Echtzeit an Marktvolatilität, Liquiditätsveränderungen und Cross-Asset-Korrelationen zwischen
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für den Handel mit GBPUSD, XAUUSD und AUDCAD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basiert
Weitere Produkte dieses Autors
Master SmoothedHMA Color
Som Prakash Gehlot
Indikatoren
HMA Color - Geglätteter Master Ein sauberer, hochpräziser visueller Hull Moving Average-Indikator mit vollständig geglätteter Trendfarbdarstellung. Entwickelt für professionelle Scalper und algorithmische Trader, die eine einfache, schnelle und leistungsstarke Trendanzeige ohne Rauschen wünschen. Dieser Indikator ist mit einem doppelten Glättungssystem aufgebaut, das die Hull-Kurve extrem weich und reaktionsschnell macht. Bei einem Aufwärtstrend schaltet die HMA-Linie automatisch auf Grün und ze
FREE
MSX Hybrid Heiken Scalper
Som Prakash Gehlot
Indikatoren
MSX Hybrid Heiken Scalper v1.00 Erhöhen Sie Ihre Scalping-Präzision mit einem Heiken Ashi-Indikator der nächsten Generation ohne Nachzeichnung Der MSX Hybrid Heiken Scalper ist ein wissenschaftlich entwickelter, nicht nachzeichnender Heiken Ashi-Indikator, der für M1- und M5-Scalping auf MetaTrader 5 optimiert ist. Er führt eine robuste Glättungsmethode für geschlossene Balken ein, die die Trendklarheit bewahrt und gleichzeitig geringfügiges Preisrauschen herausfiltert - und das alles ohne die t
FREE
Msx AI Scalper Pro
Som Prakash Gehlot
Experten
MSX AI Scalper Pro Intelligente - adaptive - autonome Handelsmaschine Überblick MSX AI Scalper Pro ist ein fortschrittliches automatisiertes Handelssystem, das für BTCUSD im M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu vielen Robotern, die von strengen Zeitfiltern, Nachrichtenblöcken oder manueller Kontrolle abhängen, ist dieses System so konzipiert, dass es kontinuierlich rund um die Uhr handelt und sich der Marktvolatilität in Echtzeit anpasst - ohne externe Filter oder manuelles Babysi
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension