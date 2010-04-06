Msx Plug And Play Scalper

MSX Plug & Play Scalper - XAUUSD (M5)

MSX Plug & Play Scalper ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das speziell für XAUUSD Scalping auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde.

Der EA kombiniert eine saubere EMA-Trend-Engine mit ATR-basiertem Money-Management und mehreren Schutzschichten, ohne Martingale, ohne Grid, ohne Averaging und ohne DLLs.

Das Ziel ist ein stetiges, kontrolliertes Wachstum mit begrenztem Drawdown, geeignet für:

Herausforderungen für Prop-Firmen und finanzierte Konten

Copy Trading / Master-Konten

Partnerprogramm für Referal Passive Income

Geldmanager und kleine Fonds

Seriöse Einzelhändler, die einen "Plug & Play"-Gold-Scalper wünschen

Alle Parameter sind vollständig konfigurierbar, aber eine vorgefertigte .set-Datei für XAUUSD M5 ist enthalten, damit Sie schnell beginnen können.

✔ Hauptmerkmale

Symbol-Fokus: Optimiert für XAUUSD (GOLD)

Zeitrahmen: Entwickelt für M5 (5-Minuten-Chart)

Strategie-Typ: Intraday-Trend-Scalper mit Pullback → Recross-Einträge

Keine gefährlichen Methoden: ❌ Kein Martingal ❌ Kein Raster ❌ Keine Mittelwertbildung oder Absicherungspyramiden ❌ Keine Arbitrage-Tricks ❌ Keine externe DLL oder Nachrichten-API

Echtes Risikomanagement: ATR-basierter SL/TP + Break-Even + Trailing Stop

Tägliche Absicherung: Tägliche Gewinn- und Verlustlimits mit automatischem täglichen Reset

Langfristige Sicherheit: Maximaler Drawdown-Schutz basierend auf dem Höchstwert des Eigenkapitals

Broker-Schutz: Spread-Filter, Slippage-Kontrolle, Nachrichten-Stunden-Sperre, Session-Filter

Sicherheit am Wochenende: Option, alle Trades vor dem Wochenende zu schließen, um Gaps zu vermeiden

Validierungsfreundlich: Besteht die automatischen Tests von MQL5 Market und verwendet nur Standardfunktionen

🧠 Strategielogik (Übersicht)

Trend-Erkennung - EMA-Engine Verwendet drei EMAs (Fast / Mid / Slow) auf dem Trend TF (M5)

Bestätigt die Trendrichtung, wenn die EMAs aneinander ausgerichtet sind und in dieselbe Richtung tendieren

Filtert Seitwärtsphasen so weit wie möglich aus Einstiegslogik - Pullback & Recross Wartet auf einen Pullback gegen den Trend (Fast EMA kreuzt durch Mid EMA)

Steigt bei einer erneuten Kreuzung in Trendrichtung ein

Option, einen Handel pro Trend zuzulassen, um das Risiko gering zu halten Ausstiegslogik - ATR "Sicherheitspanzer" Stop Loss = ATR × SL_Mult

Gewinnmitnahme = ATR × TP_Mult

Break-Even: wenn sich der Kurs um ATR × BE_Mult in den Gewinn bewegt, kann SL zum Einstieg bewegt werden

Trailing Stop: ATR × Trail_Mult folgt dem Preis, wenn der Handel im Gewinn ist

Durch diese Kombination bleibt die Logik einfach und transparent, während die Stops und Ziele an die aktuelle Marktvolatilität angepasst werden.

🛡 Mehrschichtiger Schutz

Pro-Handel-Schutz

Das Risiko pro Handel wird in % des Eigenkapitals/Guthabens festgelegt (Kill Switch)

ATR-basierter Stop-Loss

Optionaler "maximaler Verlust pro Handel" in % des Kapitals - schließt jeden abnormalen gleitenden Verlust

Täglicher Schutz

Tägliches Gewinnziel (% des Startkapitals des Tages) - EA stoppt die Eröffnung neuer Trades, wenn er dieses Limit erreicht hat

Tägliches Verlustlimit (% des Tages-Startkapitals) - EA stoppt die Eröffnung neuer Trades nach Erreichen dieses Limits

Das Tages-Startkapital wird automatisch jeden Tag neu berechnet

Max Drawdown-Schutz

Verfolgt das maximale Kapital (Eigenkapital oder Saldo, konfigurierbar)

Wenn das aktuelle Kapital um mehr als Max DD % von diesem Höchstwert fällt, kann EA den Handel stoppen und optional alle Positionen schließen

Eingebauter "Cashflow-Reset": Einzahlungen/Abhebungen auf einem flachen Konto setzen die Basislinie zurück, so dass die DD sinnvoll bleibt

Schutz von Broker und Marktumfeld

Spread-Filter - blockiert neue Einträge, wenn der Spread zu hoch ist

Slippage-Limit - kontrolliert das Ausführungsrisiko

Sitzungsfilter - Handel nur während der wichtigsten liquiden Stunden (z. B. Londoner und New Yorker Sitzungen)

Blockierung des Nachrichtenfensters - einfache stundenbasierte Blockierung zu Zeiten mit hoher Nachrichtenrelevanz

Schließen vor dem Wochenende - optionales Schließen aller EA-Positionen am späten Freitagabend

Durch diese Schutzmaßnahmen ist der EA nicht nur für das Backtesting, sondern auch für reale Kapital- und Prop-Firm-Regeln geeignet.





Der Kerngedanke: kontrollierter, stabiler Compounding mit begrenztem Drawdown , kein "get rich quick"-Verhalten.

🏦 Konto- & Broker-Anforderungen

Symbol: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: M5 (5 Minuten)

Empfohlene Mindesteinlage: 500 USD oder mehr

Konto-Typ: Pro / ECN mit niedrigem Spread

Hebelwirkung: 1:100 oder höher wird empfohlen

Ausführung: VPS oder Verbindung mit niedriger Latenz für beste Ergebnisse empfohlen

Plattform: MetaTrader 5

Der EA verwendet das Risiko in % des Kapitals, so dass er automatisch skaliert - er kann auf größeren Konten (5k, 10k, 50k, Prop-Firm-Konten) mit der gleichen .set-Datei verwendet werden.

🎛 Empfohlene Standardeinstellungen

Eine vorgefertigte XAUUSD M5-Voreinstellungsdatei (.set) wird mitgeliefert.

Typische Voreinstellungen in dieser Datei:

Risiko pro Handel: 1% des Eigenkapitals/Guthabens

ATR-basierter SL/TP mit moderatem Reward-to-Risk

Tägliche Gewinn- und Verlustlimits: etwa 5 % des Startkapitals des Tages

Maximaler Drawdown-Schutz: ca. 20% vom Höchstwert des Eigenkapitals

Per-trade loss guard: zusätzliches Sicherheitslimit in % des Kapitals

Spread-Filter & Nachrichtenfenster-Filter: aktiviert

Sitzungsfilter: Handel hauptsächlich während der Hauptsitzungen (konfigurierbar)

Schließen vor dem Wochenende: aktiviert für den Live-Handel

Sie können diese Werte jederzeit an Ihr eigenes Risikoprofil anpassen.

🧪 Andere Symbole & Zeitrahmen

Der EA besteht die MQL5 Marktvalidierungstests für mehrere Symbole und Zeitrahmen (z.B. EURUSD, andere Majors), aber:

Die wichtigste empfohlene Konfiguration ist XAUUSD auf M5. Dateien: XAUUSD_M5_Default.set.ini 5 kb

Empfohlene Schritte: 🔐 Wie man die Browsersperre für Käufer vermeidet 📌 So laden Sie die Voreinstellung (. set ) herunter 1 . Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Dateinamen 2 . Klicken Sie auf "Link speichern unter" 3 . Speichern unter MSX_XAU_M5_Default. set 4 . Wenn der Browser blockiert: - Klicken Sie auf "Behalten" - Klicken Sie auf "Trotzdem behalten" 5 . Laden Sie das Preset in MT5: - Strategy Tester → Inputs → Load

Andere Anwendungsfälle sind experimentell und sollten vom Benutzer gründlich getestet werden.





⚠ Wichtiger Hinweis zu Strategy Tester vs. Real-Market Testing

Viele Händler verlassen sich auf den MetaTrader Strategy Tester, um einen Expert Advisor vor dem Kauf zu testen. Während der Strategy Tester für die grundlegende Validierung nützlich ist, hat er bei fortgeschrittenen, schutzintensiven Handelssystemen wie MSX Plug And Play Scalper erhebliche Einschränkungen.

❌ Einschränkungen des Strategy Testers (CONS)

Der Strategy Tester simuliert nicht genau:

Spread-Schwankungen in Echtzeit

Nachrichten- und Volatilitätsfilter

Session-basierte Handelslogik (London / New York Timing)

Aktienbasierte Schutzmechanismen und eine Logik für den Peak-Capital-Drawdown

Dynamisches Handelsmanagement (Break-even-, Trailing-, Partial-Logik, die auf den Live-Kursverlauf reagiert)

Broker-Ausführungsverhalten (Requotes, Slippage, Liquiditätslücken)

Aufgrund dieser Einschränkungen spiegeln die Backtest-Ergebnisse möglicherweise nicht das tatsächliche Verhalten des EA unter Live- oder Demo-Marktbedingungen wider. Dies kann dazu führen, dass ein robuster EA in historischen Tests unterdurchschnittlich abschneidet oder inkonsistent erscheint, obwohl er im Terminhandel korrekt funktioniert.

✅ Warum Miet-/Demo-Forward-Tests empfohlen werden (PROS)

MSX Plug And Play Scalper ist für den Betrieb mit realen Marktdaten konzipiert:

Live-Spreads und -Ausführung

Reales Volatilitätsverhalten

Dynamische Risiko- und Kapitalschutzlogik

Session Awareness und Kontrolle der Handelsfrequenzen

Aus diesem Grund bietet das Testen auf einem Demokonto (über eine kurzfristige Miete) eine weitaus realistischere und aussagekräftigere Bewertung als die Ergebnisse des Strategy Testers.

Wir empfehlen Händlern, die eine faire Bewertung wünschen, dringend, die 1-monatige Mietoption auf einem Demokonto mit Broker-Bedingungen zu nutzen, die ihrer geplanten Handelsumgebung ähneln.

Dieser EA ist kein "festes SL/TP"- oder kurvenangepasstes System - er ist eine live-adaptive Handelsmaschine.

Vorwärtstests zeigen seine wahren Stärken.





👥 Für wen ist dieser EA geeignet?

Trader, die einen sauberen, regelbasierten Gold-Scalper suchen

Prop-Firm-Händler , die strenge Risikokontrollen und kein Martingal-Risiko benötigen

Copy-Trading-Anbieter , die vorhersehbares Verhalten und klare Statistiken benötigen

Signal- und Social-Trading-Infrastruktur

Broker-Partnerprogramm/Referral/provisionsbasierte Volumenmodelle (HFT mit Safe-Secure und Kapitalschutz)

Fonds-/Kontoverwalter , die das Kapital ihrer Kunden mit harten Limits schützen müssen

Einzelhändler, die die Logik "einstellen und laufen lassen" mit einer vorbereiteten .set-Datei bevorzugen

Langfristige algorithmische Portfolios

⚠ Wichtiger Risikohinweis

Dieser EA bietet keine Gewinngarantie.

Gewinn und Drawdown hängen von den Marktbedingungen, der Qualität des Brokers, der Slippage, der Latenzzeit und den Benutzereinstellungen ab.

Hohe Hebelwirkung und aggressive Risikoeinstellungen können zu schnellen Verlusten führen.

Testen Sie immer zuerst mit einer kostenlosen Demo/Monatsmiete und erhöhen Sie das Risiko schrittweise.

Die Performance von Screenshots in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

✅ Zusammenfassung

MSX Plug & Play Scalper ist ein professioneller XAUUSD M5 Scalping EA mit:

Eine einfache, transparente EMA + ATR Strategie

Echtes Risikomanagement und mehrere Schutzschichten

Kein Martingal, kein Grid, kein gefährliches Averaging

Validierungssichere Struktur und keine externen Abhängigkeiten

Gebrauchsfertige Standardvorgabe für 500+ USD Pro/ECN Konten

Wenn Sie auf der Suche nach einem realistischen, kontrollierten Gold-Scalper für Prop-Trading, Copy-Trading oder persönliche Konten sind - und nicht nach einem "Casino-Roboter" - ist dieser EA genau das Richtige für Sie.