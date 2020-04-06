Wavy Grid EA mt5

Wavy Grid EA – Kombiniertes intelligentes Zwei-Wege-Netz und dynamisches Risikomanagement

Wenn Sie einen Expertenberater suchen, der nicht nur "Trades eröffnet", sondern sich auch auf den Schutz Ihres Kapitals konzentriert , ist Wavy Grid EA genau das Richtige für Sie.

Dieser Expert Advisor kombiniert eine intelligente Grid-Struktur, die Intra-Trend-Schwankungen ausnutzt, mit aktienbasierter Gewinnmitnahme und Drawdown-Kontrolle in einem einzigen Paket.

1. Überblick

Wavy Grid EA ist ein vollautomatisches Grid-Trading-System , das zwei separate Strategien für dasselbe Symbol verwalten kann:

Strategie 1 – Kaufen (BUY) Raster

Es nutzt Preisschwankungen, um bei Aufwärtsbewegungen eine schrittweise Kauf- und Verkaufsstruktur anzuwenden.

Strategie 2 – Vertriebsraster

Es handelt sich um eine Verkaufsstruktur, die bei Bedarf umgekehrt werden kann und auch in fallenden Märkten funktioniert.

Der Nutzer kann wählen, ob er nur die Kaufrichtung, nur die Verkaufsrichtung oder beides nutzen möchte. Somit bietet der Expert Advisor (EA) eine flexible Positionierung je nach Marktlage .

2. Hauptmerkmale

Dualstrategie-Gitterstruktur

Kauf- und Verkaufsoptionen können separat geöffnet und geschlossen werden.

Jede Strategie hat ihre eigene Losgröße, ihren eigenen Rasterabstand und weitere Parameter.

Je nach Kontostruktur und Symbol kann der Benutzer entweder Einweg- oder Zweiweg-Nutzungsszenarien erstellen.

Rasterabstand (Pip oder Prozent)

Der Rasterabstand kann mithilfe zweier unterschiedlicher Logiken angepasst werden:

Pip-basierte Abstände: Für alle, die das klassische Rasterlayout bevorzugen.

Prozentuale Distanzberechnung: Ein flexiblerer und skalierbarer Ansatz für diejenigen, die eine proportionale Distanzberechnung auf Basis des Preisniveaus wünschen.

Dadurch ist es möglich , anpassungsfähige Grid-Bereiche sowohl für Instrumente mit niedriger als auch mit hoher Volatilität wie XAUUSD zu erstellen.

Verwaltung von Grundstücken mit festem Wert oder auf Eigenkapital basierenden Grundstücken

Für jede Strategie gibt es zwei verschiedene Losverwaltungsmodi:

Festes Losformat: Für alle, die eine kontrolliertere, konservativere Nutzung wünschen.

Equity-basierter Losmodus: Ideal für Nutzer, die ihre Losgröße automatisch an das Wachstum ihres Kontos anpassen möchten.

Mit eigenkapitalbasierten Losgrößen können Sie die Positionsgrößen parallel zum Wachstum Ihres Kontos erhöhen und so eine automatisch skalierende Wachstumsstrategie etablieren.

Maximales Auftragslimit (Sicherheit gegen Brokerlimits)

Wavy Grid EA verfügt über ein Kontrollsystem, das die von Brokern festgelegten maximalen Orderlimits nicht überschreiten soll :

Der Benutzer legt die maximale Anzahl an Aufträgen für den Expert Advisor fest.

Wenn das festgelegte Limit überschritten wird, stoppt EA automatisch die Eröffnung neuer Aufträge.

3. Fortgeschrittenes Risiko- und Gewinnmanagement

Eigenkapitalbasierte kollektive Gewinnbeteiligung (Gewinnmitnahme aus Eigenkapital)

Wavy Grid EA verfolgt nicht nur einzelne Transaktionen, sondern auch das gesamte Kontoguthaben .

Wenn das Eigenkapital um einen Prozentsatz steigt, der relativ zu seinem Ausgangsniveau ermittelt wird,

Der EA realisiert den Gewinn , indem er alle Positionen gleichzeitig schließt .

Anschließend wird auf das neue Eigenkapitalniveau verwiesen.

Dank dieser Struktur werden die Gewinne aus dem Grid-System auf einmal eingestrichen, wenn Ihr Konto einen Aufwärtstrend erlebt – nicht mit einem einzigen Klick, sondern gemäß der Logik des Expert Advisors .

Schutz vor dynamischen Verlusten (Dynamic Draw Stop)

Der wichtigste Aspekt des Risikomanagements ist zu wissen, wann man sich zurückziehen muss, bevor es zu spät ist. Wavy Grid EA:

Es verfolgt kontinuierlich den höchsten jemals erreichten Eigenkapitalwert des Kontos.

Wenn das Eigenkapital um einen bestimmten Prozentsatz von diesem Höchststand zurückgeht (z. B. 10 %),

Es aktiviert einen automatischen "Schadensbegrenzungsmechanismus", indem es alle offenen Prozesse schließt.

Dies hilft , zu verhindern, dass das Konto bei plötzlichen Marktumkehrungen außer Kontrolle gerät .

Mindestguthaben- und Freibetragskontrollen

EA handelt stets so, dass der Benutzer geschützt wird:

Wenn Ihr Kontostand unter den von Ihnen festgelegten Mindestwert fällt, werden keine neuen Positionen mehr eröffnet.

Das System prüft vor jeder neuen Order die freie Sicherheitsleistung und sendet die Order nicht ab, wenn diese nicht ausreicht.

Es bietet einen wichtigen Schutz gegen das Risiko von Nachschussforderungen, insbesondere bei Instrumenten mit hoher Volatilität.





4. Handelszeitpunkt: Option zur Ausführung bei Kerzenöffnung

Wavy Grid EA kann auf Wunsch so konfiguriert werden, dass Handelsentscheidungen nur bei der Eröffnung neuer Kerzen getroffen werden.

Anstelle eines kontinuierlichen Scannens auf Basis eines „Häkchens“ gibt es eine Option, die beim Öffnen der Leiste aktiviert wird.

Es eignet sich besonders für diejenigen, die einen ruhigeren, systematischeren und überprüfbaren Ansatz bevorzugen.

Dies kann dazu beitragen, ein konsistenteres Verhalten zwischen Backtest-Ergebnissen und Live-Performance zu erreichen.

5. Benutzerkontrolle und Flexibilität

Wavy Grid EA bietet detaillierte Anpassungsmöglichkeiten sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Benutzer:

Beide Strategien verfügen über unabhängige Ein-/Ausschaltoptionen .

Für jede Strategie sind separate Losgrößen, Rasterabstände und Prozent-/Pip-Modi festzulegen.

Maximale Bestellmenge

Equity TP und Equity Drawdown TP können unabhängig voneinander aktiviert/deaktiviert werden.

Die Handelsfunktion ist nur bei Kerzenöffnung verfügbar.

Dank dieser Flexibilität kann der Benutzer:

Aggressive Wachstumsszenarien

Schutzorientiertere, volumenarme und langfristige Netzszenarien,

Oder es können Hybridstrukturen zwischen den beiden entstehen.





6. Für wen ist es geeignet?

Wavy Grid EA ist besonders attraktiv für Anleger mit folgendem Profil:

Für diejenigen, die die Logik von Rasternetzen schätzen, aber das Risikomanagement nicht vernachlässigen wollen,

Für alle, die ein vollautomatisiertes System suchen, anstatt Bestellungen manuell einzeln zu öffnen,

Diejenigen, die sowohl von Trend- als auch von Seitwärtsphasen profitieren möchten,

Insbesondere für diejenigen, die bei volatilen Instrumenten wie XAUUSD einen disziplinierten und planvollen Grid-Ansatz verfolgen.

7. Schlussfolgerung

Wavy Grid EA ist ein vollautomatisierter, flexibler und sicherheitsorientierter Expertenberater, der das Rentabilitätspotenzial klassischer Netzsysteme mit modernem Risikomanagement verbindet.

Zwei-Wege-Gitterstrategie

Eigenkapitalbasierte aggregierte Gewinnermittlung und dynamischer Auszahlungsschutz.

Maximale Orderkontrolle unter Berücksichtigung der Broker-Orderlimits.

Flexible Einstellungen für Grundstück, Raster und Zeitplanung.

Es ist ein leistungsstarkes Werkzeug für alle, die diszipliniert, regelkonform und planvoll an den Märkten handeln möchten .

Ob Sie nur kaufen, in beide Richtungen oder nur zu bestimmten Zeiten… Durch die Anpassung der Parameter an Ihr Profil können Sie Wavy Grid EA in eine automatisierte Version Ihres eigenen Handelsstils verwandeln.





Zusätzliche Funktionen: Intelligentes FIFO-Abschaltsystem und Swap-Vorteil

Wavy Grid EA verfügt über ein sehr wichtiges Merkmal, das es von klassischen Grid-Systemen unterscheidet:

Jeder Grid-Trade verwendet seine eigene unabhängige TP-Struktur (Take-Profit), und die Abschlüsse erfolgen nach dem FIFO-Prinzip.

Hier die Details dieses Systems:

Unabhängige TP-Struktur für jeden Trade

Jede im Wavy Grid EA eröffnete Position hat ihren eigenen, einzigartigen TP (Trending Points):

Mit fallenden Preisen tätigt das BUY-Grid schrittweise Käufe.

Wenn sich der Kurs umkehrt , wird jeder Trade einzeln auf seinem jeweiligen Gewinnniveau geschlossen.

EA erzielt Gewinne am Markt in Wellen, indem Positionen schrittweise und kontrolliert geschlossen werden, anstatt alle auf einmal.

Dank dieser Struktur:

Die Gewinnmitnahmen werden stabiler.

Netzengpässe werden verhindert.

Auch bei geringen Umsätzen werden nach und nach Gewinne erzielt.

Kaufen, wenn der Markt fällt – schließen, wenn er sich wendet (Wellenzyklus)

Wavy Grid EA eröffnet jedes Mal eine neue Kaufposition, wenn der Preis fällt.

Diese Positionen sind:

Der Kostendurchschnitt wird dadurch gestärkt, dass er von unten nach oben erhoben wird.

Es wird allmählich profitabel, sobald der Aufwärtstrend einsetzt.

Daher kann EA selbst bei nur geringfügigen Marktkorrekturen seine Verluste wieder wettmachen und sogar einen Gewinn erzielen.

Dieser Gitterkreislauf ist der Mechanismus, von dem EA seinen Namen „Wavy“ hat.

Das System gleicht Preisschwankungen automatisch aus.

FIFO-Abschlusssystem – Einsparung von Tauschkosten

Einer der größten Vorteile von Wavy Grid bei EA ist die Verwendung der FIFO-Logik (First In – First Out) :

Wenn eine Position geschlossen werden muss, schließt der EA immer zuerst den ältesten Trade.

Auf diese Weise können Sie Positionen loswerden, die seit Tagen offen sind und hohe Swap-Gebühren angehäuft haben.

Folgende Stellen wurden neu ausgeschrieben:

Es enthält aktuellere Preise.

Es ist günstiger.

Es generiert schneller Gewinn.

Vorteile des FIFO-Prinzips:

Die kumulierte Swap-Last sinkt.

Das Konto läuft reibungsloser.

Negative Carry-Trade-Kosten werden minimiert.

Die Lebensdauer der Position wird verkürzt, das Risiko verringert.

Diese Methode schützt den Nutzer vor erheblichen Kosten, insbesondere bei Instrumenten mit hohem Swap-Aufkommen wie XAUUSD, NAS100 und GBP-Paaren .

Austauschfreundliches Grid – Entwickelt für langfristige Robustheit

Das Tauschen von Daten ist der schwächste Punkt von Stromnetzen.

Der Wavy Grid EA unterscheidet sich in dieser Hinsicht von den anderen:

Es werden keine Positionen angehäuft, die über einen längeren Zeitraum offen bleiben.

Sobald sich der Kurs umkehrt, werden die ältesten Positionen dank des FIFO-Schließungsprinzips aus dem System entfernt.

Das aktuelle Stromnetz wird stets auf dem neuesten Stand gehalten.

Weniger Swaps bedeuten höhere Nettogewinne.

Diese Struktur gewährleistet, dass EA über ein robustes Netzsystem verfügt , das für den langfristigen Betrieb geeignet ist .

Ergebnis: Ein intelligenteres Stromnetz, niedrigere Kosten, höherer Nettogewinn.

Wavy Grid EA ist nicht nur ein Roboter, der kauft und verkauft.

Jedes Detail ist eine intelligente Netzplanung, die mit Blick auf die Logik eines echten Investors optimiert wurde.

Unabhängiges TP-System

Akkumulation bei Kursrückgängen, allmähliche Schließung bei Kurswenden.

Reduzierung der Swap-Last durch FIFO

Ein schneller rotierendes, leichteres Arbeitsgitter.

Langfristige Sicherheit und Nachhaltigkeit

Dank dieser Mechanismen bietet Wavy Grid EA eine professionelle Lösung, die auf stabile Gewinne kurzfristig abzielt und das Kapital langfristig vor Swap-Kosten schützt .