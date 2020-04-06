Wavy Grid EA mt5

Wavy Grid EA – Kombiniertes intelligentes Zwei-Wege-Netz und dynamisches Risikomanagement

Wenn Sie einen Expertenberater suchen, der nicht nur "Trades eröffnet", sondern sich auch auf den Schutz Ihres Kapitals konzentriert , ist Wavy Grid EA genau das Richtige für Sie.

Dieser Expert Advisor kombiniert eine intelligente Grid-Struktur, die Intra-Trend-Schwankungen ausnutzt, mit aktienbasierter Gewinnmitnahme und Drawdown-Kontrolle in einem einzigen Paket.

1. Überblick

Wavy Grid EA ist ein vollautomatisches Grid-Trading-System , das zwei separate Strategien für dasselbe Symbol verwalten kann:

Strategie 1 – Kaufen (BUY) Raster
Es nutzt Preisschwankungen, um bei Aufwärtsbewegungen eine schrittweise Kauf- und Verkaufsstruktur anzuwenden.

Strategie 2 – Vertriebsraster
Es handelt sich um eine Verkaufsstruktur, die bei Bedarf umgekehrt werden kann und auch in fallenden Märkten funktioniert.

Der Nutzer kann wählen, ob er nur die Kaufrichtung, nur die Verkaufsrichtung oder beides nutzen möchte. Somit bietet der Expert Advisor (EA) eine flexible Positionierung je nach Marktlage .

2. Hauptmerkmale

Dualstrategie-Gitterstruktur

Kauf- und Verkaufsoptionen können separat geöffnet und geschlossen werden.

Jede Strategie hat ihre eigene Losgröße, ihren eigenen Rasterabstand und weitere Parameter.

Je nach Kontostruktur und Symbol kann der Benutzer entweder Einweg- oder Zweiweg-Nutzungsszenarien erstellen.

Rasterabstand (Pip oder Prozent)

Der Rasterabstand kann mithilfe zweier unterschiedlicher Logiken angepasst werden:

Pip-basierte Abstände: Für alle, die das klassische Rasterlayout bevorzugen.

Prozentuale Distanzberechnung: Ein flexiblerer und skalierbarer Ansatz für diejenigen, die eine proportionale Distanzberechnung auf Basis des Preisniveaus wünschen.

Dadurch ist es möglich , anpassungsfähige Grid-Bereiche sowohl für Instrumente mit niedriger als auch mit hoher Volatilität wie XAUUSD zu erstellen.

Verwaltung von Grundstücken mit festem Wert oder auf Eigenkapital basierenden Grundstücken

Für jede Strategie gibt es zwei verschiedene Losverwaltungsmodi:

Festes Losformat: Für alle, die eine kontrolliertere, konservativere Nutzung wünschen.

Equity-basierter Losmodus: Ideal für Nutzer, die ihre Losgröße automatisch an das Wachstum ihres Kontos anpassen möchten.

Mit eigenkapitalbasierten Losgrößen können Sie die Positionsgrößen parallel zum Wachstum Ihres Kontos erhöhen und so eine automatisch skalierende Wachstumsstrategie etablieren.

Maximales Auftragslimit (Sicherheit gegen Brokerlimits)

Wavy Grid EA verfügt über ein Kontrollsystem, das die von Brokern festgelegten maximalen Orderlimits nicht überschreiten soll :

Der Benutzer legt die maximale Anzahl an Aufträgen für den Expert Advisor fest.

Wenn das festgelegte Limit überschritten wird, stoppt EA automatisch die Eröffnung neuer Aufträge.

3. Fortgeschrittenes Risiko- und Gewinnmanagement

Eigenkapitalbasierte kollektive Gewinnbeteiligung (Gewinnmitnahme aus Eigenkapital)

Wavy Grid EA verfolgt nicht nur einzelne Transaktionen, sondern auch das gesamte Kontoguthaben .

Wenn das Eigenkapital um einen Prozentsatz steigt, der relativ zu seinem Ausgangsniveau ermittelt wird,

Der EA realisiert den Gewinn , indem er alle Positionen gleichzeitig schließt .

Anschließend wird auf das neue Eigenkapitalniveau verwiesen.

Dank dieser Struktur werden die Gewinne aus dem Grid-System auf einmal eingestrichen, wenn Ihr Konto einen Aufwärtstrend erlebt – nicht mit einem einzigen Klick, sondern gemäß der Logik des Expert Advisors .

Schutz vor dynamischen Verlusten (Dynamic Draw Stop)

Der wichtigste Aspekt des Risikomanagements ist zu wissen, wann man sich zurückziehen muss, bevor es zu spät ist. Wavy Grid EA:

Es verfolgt kontinuierlich den höchsten jemals erreichten Eigenkapitalwert des Kontos.

Wenn das Eigenkapital um einen bestimmten Prozentsatz von diesem Höchststand zurückgeht (z. B. 10 %),

Es aktiviert einen automatischen "Schadensbegrenzungsmechanismus", indem es alle offenen Prozesse schließt.

Dies hilft , zu verhindern, dass das Konto bei plötzlichen Marktumkehrungen außer Kontrolle gerät .

Mindestguthaben- und Freibetragskontrollen

EA handelt stets so, dass der Benutzer geschützt wird:

Wenn Ihr Kontostand unter den von Ihnen festgelegten Mindestwert fällt, werden keine neuen Positionen mehr eröffnet.

Das System prüft vor jeder neuen Order die freie Sicherheitsleistung und sendet die Order nicht ab, wenn diese nicht ausreicht.

Es bietet einen wichtigen Schutz gegen das Risiko von Nachschussforderungen, insbesondere bei Instrumenten mit hoher Volatilität.


4. Handelszeitpunkt: Option zur Ausführung bei Kerzenöffnung

Wavy Grid EA kann auf Wunsch so konfiguriert werden, dass Handelsentscheidungen nur bei der Eröffnung neuer Kerzen getroffen werden.

Anstelle eines kontinuierlichen Scannens auf Basis eines „Häkchens“ gibt es eine Option, die beim Öffnen der Leiste aktiviert wird.

Es eignet sich besonders für diejenigen, die einen ruhigeren, systematischeren und überprüfbaren Ansatz bevorzugen.

Dies kann dazu beitragen, ein konsistenteres Verhalten zwischen Backtest-Ergebnissen und Live-Performance zu erreichen.

5. Benutzerkontrolle und Flexibilität

Wavy Grid EA bietet detaillierte Anpassungsmöglichkeiten sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Benutzer:

Beide Strategien verfügen über unabhängige Ein-/Ausschaltoptionen .

Für jede Strategie sind separate Losgrößen, Rasterabstände und Prozent-/Pip-Modi festzulegen.

Maximale Bestellmenge

Equity TP und Equity Drawdown TP können unabhängig voneinander aktiviert/deaktiviert werden.

Die Handelsfunktion ist nur bei Kerzenöffnung verfügbar.

Dank dieser Flexibilität kann der Benutzer:

Aggressive Wachstumsszenarien

Schutzorientiertere, volumenarme und langfristige Netzszenarien,

Oder es können Hybridstrukturen zwischen den beiden entstehen.


6. Für wen ist es geeignet?

Wavy Grid EA ist besonders attraktiv für Anleger mit folgendem Profil:

Für diejenigen, die die Logik von Rasternetzen schätzen, aber das Risikomanagement nicht vernachlässigen wollen,

Für alle, die ein vollautomatisiertes System suchen, anstatt Bestellungen manuell einzeln zu öffnen,

Diejenigen, die sowohl von Trend- als auch von Seitwärtsphasen profitieren möchten,

Insbesondere für diejenigen, die bei volatilen Instrumenten wie XAUUSD einen disziplinierten und planvollen Grid-Ansatz verfolgen.

7. Schlussfolgerung

Wavy Grid EA ist ein vollautomatisierter, flexibler und sicherheitsorientierter Expertenberater, der das Rentabilitätspotenzial klassischer Netzsysteme mit modernem Risikomanagement verbindet.

Zwei-Wege-Gitterstrategie

Eigenkapitalbasierte aggregierte Gewinnermittlung und dynamischer Auszahlungsschutz.

Maximale Orderkontrolle unter Berücksichtigung der Broker-Orderlimits.

Flexible Einstellungen für Grundstück, Raster und Zeitplanung.

Es ist ein leistungsstarkes Werkzeug für alle, die diszipliniert, regelkonform und planvoll an den Märkten handeln möchten .

Ob Sie nur kaufen, in beide Richtungen oder nur zu bestimmten Zeiten… Durch die Anpassung der Parameter an Ihr Profil können Sie Wavy Grid EA in eine automatisierte Version Ihres eigenen Handelsstils verwandeln.


Zusätzliche Funktionen: Intelligentes FIFO-Abschaltsystem und Swap-Vorteil

 

Wavy Grid EA verfügt über ein sehr wichtiges Merkmal, das es von klassischen Grid-Systemen unterscheidet:
Jeder Grid-Trade verwendet seine eigene unabhängige TP-Struktur (Take-Profit), und die Abschlüsse erfolgen nach dem FIFO-Prinzip.

Hier die Details dieses Systems:

Unabhängige TP-Struktur für jeden Trade

Jede im Wavy Grid EA eröffnete Position hat ihren eigenen, einzigartigen TP (Trending Points):

Mit fallenden Preisen tätigt das BUY-Grid schrittweise Käufe.

Wenn sich der Kurs umkehrt , wird jeder Trade einzeln auf seinem jeweiligen Gewinnniveau geschlossen.

EA erzielt Gewinne am Markt in Wellen, indem Positionen schrittweise und kontrolliert geschlossen werden, anstatt alle auf einmal.

Dank dieser Struktur:

Die Gewinnmitnahmen werden stabiler.
Netzengpässe werden verhindert.
Auch bei geringen Umsätzen werden nach und nach Gewinne erzielt.

Kaufen, wenn der Markt fällt – schließen, wenn er sich wendet (Wellenzyklus)

Wavy Grid EA eröffnet jedes Mal eine neue Kaufposition, wenn der Preis fällt.
Diese Positionen sind:

Der Kostendurchschnitt wird dadurch gestärkt, dass er von unten nach oben erhoben wird.

Es wird allmählich profitabel, sobald der Aufwärtstrend einsetzt.

Daher kann EA selbst bei nur geringfügigen Marktkorrekturen seine Verluste wieder wettmachen und sogar einen Gewinn erzielen.

Dieser Gitterkreislauf ist der Mechanismus, von dem EA seinen Namen „Wavy“ hat.
Das System gleicht Preisschwankungen automatisch aus.

FIFO-Abschlusssystem – Einsparung von Tauschkosten

Einer der größten Vorteile von Wavy Grid bei EA ist die Verwendung der FIFO-Logik (First In – First Out) :

Wenn eine Position geschlossen werden muss, schließt der EA immer zuerst den ältesten Trade.

Auf diese Weise können Sie Positionen loswerden, die seit Tagen offen sind und hohe Swap-Gebühren angehäuft haben.

Folgende Stellen wurden neu ausgeschrieben:

Es enthält aktuellere Preise.

Es ist günstiger.

Es generiert schneller Gewinn.

Vorteile des FIFO-Prinzips:

  Die kumulierte Swap-Last sinkt.
Das Konto läuft reibungsloser.
Negative Carry-Trade-Kosten werden minimiert.
Die Lebensdauer der Position wird verkürzt, das Risiko verringert.

Diese Methode schützt den Nutzer vor erheblichen Kosten, insbesondere bei Instrumenten mit hohem Swap-Aufkommen wie XAUUSD, NAS100 und GBP-Paaren .

Austauschfreundliches Grid – Entwickelt für langfristige Robustheit

Das Tauschen von Daten ist der schwächste Punkt von Stromnetzen.
Der Wavy Grid EA unterscheidet sich in dieser Hinsicht von den anderen:

Es werden keine Positionen angehäuft, die über einen längeren Zeitraum offen bleiben.

Sobald sich der Kurs umkehrt, werden die ältesten Positionen dank des FIFO-Schließungsprinzips aus dem System entfernt.

Das aktuelle Stromnetz wird stets auf dem neuesten Stand gehalten.

Weniger Swaps bedeuten höhere Nettogewinne.

Diese Struktur gewährleistet, dass EA über ein robustes Netzsystem verfügt , das für den langfristigen Betrieb geeignet ist .

Ergebnis: Ein intelligenteres Stromnetz, niedrigere Kosten, höherer Nettogewinn.

Wavy Grid EA ist nicht nur ein Roboter, der kauft und verkauft.
Jedes Detail ist eine intelligente Netzplanung, die mit Blick auf die Logik eines echten Investors optimiert wurde.

Unabhängiges TP-System

Akkumulation bei Kursrückgängen, allmähliche Schließung bei Kurswenden.

Reduzierung der Swap-Last durch FIFO

Ein schneller rotierendes, leichteres Arbeitsgitter.

Langfristige Sicherheit und Nachhaltigkeit

Dank dieser Mechanismen bietet Wavy Grid EA eine professionelle Lösung, die auf stabile Gewinne kurzfristig abzielt und das Kapital langfristig vor Swap-Kosten schützt .


Empfohlene Produkte
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experten
GoldenRatioX - Gold-Scalping, zur Perfektion verfeinert GoldenRatioX ist eine leistungsstarke und intuitive Plattform für den Hochgeschwindigkeits-Goldhandel, die speziell für Scalper und aktive Händler entwickelt wurde, die am Rande von Sekunden operieren und das Maximum aus jeder Preisbewegung herausholen wollen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mich nach dem Kauf kontaktieren, um die Einstellungen zu erhalten. Warum Gold? Gold ist mehr als nur ein Vermögenswert. Es ist ein hochliquides, vo
Algocep Grid MT5
Jacob James
Experten
SONDERANGEBOT: NUR NOCH 10 STÜCK FÜR $90! Nächster Preis: $199 Der Preis wird hoch gehalten, um die Anzahl der Nutzer für diese Strategie zu begrenzen. Dieser EA beginnt den Handel mit der Eröffnung der London (UK) Session . Er basiert auf der Analyse von fortgeschrittenen statistischen Verteilungen in Kombination mit kurz- bis mittelfristigen Umkehrmustern, die Mean-Reversion-Attribute aufweisen. Der EA enthält mehrere intelligente Funktionen und ermöglicht Ihnen den Handel mit einer festen o
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experten
Der RSI-basierte Expert Advisor (EA) Automatic Buy Strategy wurde entwickelt, um automatisch Kaufpositionen zu eröffnen, wenn der RSI-Indikator in den überverkauften Bereich eintritt. Er teilt neue Trades intelligent ein, indem er einen Mindestabstand zwischen den offenen Positionen einhält, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden. Mit einstellbaren Take-Profit-Levels (TP) und Losgrößen ist dieser EA speziell auf das Paar XAUUSD (Gold) im M5-Zeitrahmen zugeschnitten. Dieser Expert Advisor bie
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
Experten
Entdecken Sie die Macht des automatisierten Handels mit **SimpleTradeGioeste**, einem Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Ihre Handelsoperationen auf dem Forex-Markt zu optimieren. Dieser innovative EA kombiniert fortschrittliche Handelsstrategien mit bewährten technischen Indikatoren und bietet Ihnen ein unvergleichliches Handelserlebnis. Video-Backtest: https: //youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Stärken**** - **Multi-Indikator-Strategie**: SimpleTradeGioeste verwendet e
FREE
Gap Catcher
Mikita Kurnevich
5 (4)
Experten
Lesen Sie mehr über meine Produkte Gap Cather- ist ein vollautomatischer Handelsalgorithmus, der auf der GAP (Preislücke) Handelsstrategie basiert. Dieses Phänomen tritt nicht oft auf, aber bei einigen Währungspaaren, wie z.B. AUDNZD, kommt es häufiger vor als bei anderen. Die Strategie basiert auf dem GAP-Pullback-Muster. Empfehlungen: AUDNZD TF M1 Hebelwirkung 1:100 oder höher Mindesteinlage 10 USD Parameter: MinDistancePoints - Mindesthöhe des GAPs PercentProfit - Prozentsatz des Gewinns
FREE
Grid Scalper MA MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
4.32 (47)
Experten
Grid Scalper MA MT5 EA Begeben Sie sich auf die Überholspur des Devisenhandels mit dem Grid Scalper MA MT5 EA , einem leistungsstarken Expert Advisor für MetaTrader 5, der die Volatilität des Marktes zu Ihrem Spielplatz macht. Dies ist kein durchschnittlicher EA - es ist eine Präzisions-Scalping-Maschine, die von einer dynamischen Grid-Trading-Strategie angetrieben wird, die messerscharfe Moving Average (MA)-Crossover-Signale mit einem robusten Satz anpassbarer Funktionen verbindet. Egal, ob S
FREE
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experten
Willkommen bei Indicement! PROP FIRM READY! -> Set-Dateien   hier herunterladen Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     bringt meine 15-jährige Erfahrung in der Erstellung professioneller Handelsalgorithmen in die I
Gold Zenix
Md Billal Hossain
Experten
Wir präsentieren: ZENIX EA – Ihr erstklassiger Begleiter für den Goldmarkt Willkommen bei ZENIX – dem Expert Advisor der nächsten Generation, exklusiv für XAU/USD (Gold). ZENIX ist nicht nur ein automatisiertes Handelssystem – es ist eine Präzisionsmaschine mit einer Mission: Den Goldmarkt mit Intelligenz, Anpassungsfähigkeit und Leistung zu dominieren. ***Limitiertes Angebot – bald verfügbar*** Der nächste Preis steigt auf 200,46 $. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, sich „Zenix“ zum
Hedge Hog
Ofer Dvir
Experten
Hedge Scalper EA Hedge Scalper EA ist ein fortschrittlicher MQL5 Expert Advisor, der auf der Grundlage des beliebten EA Bull Scalper v4 entwickelt wurde und den Rasterhandel auf der Kaufseite um begrenzte Hedging-Fähigkeiten erweitert - er ermöglicht Long-Positionen für das Einfangen von Aufwärtsimpulsen, während er Short-Positionen für einen kontrollierten Schutz nach unten begrenzt. Hauptmerkmale: Dynamischer Grid-Abstand : Nutzt KI-gesteuerte Berechnungen (basierend auf Kerzenvolatilität und
MT5 Scalping Machine V1
Settawut Chaydoungrudeeporn
Experten
Ich würde es gerne mit Ihnen teilen und ausprobieren. Die Benutzer sollten das Risikomanagement von balance kennen. Sie können die Eingabewerte anpassen. LOTrS = Das Risiko liegt bei Ihnen. TP_PIPS = Pofit nehmen GRID_DISTANCE = Abstand vom Eintrittspunkt der ersten Ordnung CLOSE_PROFIT (Profit Unrealized) = Angenommen, der Gesamtumsatz aller Kaufaufträge ist besser als der eingestellte Wert. Alle werden geschlossen. Ein Beispiel: Sie setzen CLOSE_PROFIT = 8 Sie haben 5 Kaufaufträge. Wenn
Ultimate Signal Builder Basic
Florea E. Sorin-Mihai Persoana Fizica Autorizata
Experten
Der Ultimate Signal Builder Basic kombiniert die Funktionen der anderen 3 Expert Advisors und bietet alle ihre Handelssignale an einem einzigen Ort: 1. der Price Action Builder Basic ; 2. der Bollinger Bands Builder Basic ; 3. der Chart Patterns Builder Basic . Der Ultimate Signal Builder Basic Expert Advisor hat dieselben Eigenschaften wie die 3 zugrundeliegenden Experten: Verwendung von Stop-Loss-Orders, maximal 1 verwalteter offener Handel, automatische Handelsschließung und konfigurierbarer
FREE
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Boom and Crash Upgrade
Godbless C Nygu
Experten
Deriv beitreten Link im Profil>>> Boom und Crash UPGRADE Das BOOM AND CRASH Upgrade ist ein 100% adaptiver Expertenberater, der auf Kursbewegungen basiert. Es hat einen eingebauten einzigartigen Smart Recovery Algorithmus. Nur ein Handel zu einer Zeit. Jeder Handel hat von Anfang an Stop Loss und Take Profit, die sich nicht ändern. Dies ist für diejenigen, die auf der Suche nach einem stabilen Wachstum auf lange Sicht sind. EINSTELLUNGEN SL-1000 TP-10000 TSTOP-7 TSTEP-5 GELDMANAGEMENT-KONSTANT
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Experten
Moving Average Strategy EA MT5 ist ein ausgeklügeltes automatisiertes Handelswerkzeug, das exklusiv für MetaTrader 5 entwickelt wurde und gleitende Durchschnittskreuzungen nutzt, um Trendumkehrungen und potenzielle Einstiegspunkte zu erfassen. Dieser Expertenberater bietet Tradern eine vielseitige Lösung mit anpassbaren Einstellungen, die präzise Handelsausführung und robustes Risikomanagement gewährleisten. Umfassend getestet, bietet er effiziente Einstiegsmethoden, flexible Ausstiegsregeln und
Audcad Dynamic MR
Adrian-paul Bostina
Experten
AUDCAD Dynamischer MR v.1.0 Übersicht AUDCAD Dynamic MR v.1.0 ist ein einfacher und intuitiver Expert Advisor für MetaTrader 5, der für das Währungspaar AUDCAD auf Hedging-Konten entwickelt wurde. Dieser EA folgt einer einfachen Mean-Reversion-Strategie, die den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) von 192 Perioden auf dem letzten geschlossenen H1-Balken als "fairen Preis"-Punkt verwendet. Die Einstiegsschwellen werden dynamisch berechnet, wobei die aktuellen Marktbedingungen im Vergleich zu
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experten
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, eine hochmoderne Handelsstrategie, die sorgfältig auf der Grundlage des Bullen-/Bärenkerzenansatzes und der Divergenzanalyse entwickelt wurde. Dieses leistungsstarke Tool wurde entwickelt, um Sie zu befähigen, das Leben zu gestalten, das Sie sich wünschen. Um sich auf diese transformative Reise zu begeben, laden Sie es einfach herunter und integrieren Sie es nahtlos in Ihre MetaTrader 4-Plattform, indem Sie es in d
Shadow Stallion MT5
Mr Numsin Ketchaisri
Experten
Shadow Stallion MT5: automatischer GOLD (XAUUSD)-Handel mit klaren Regeln, adaptivem Risiko und striktem Schutz. Ich lese den Marktfluss und handle nur, wenn die Bedingungen übereinstimmen, , und verwalte dann jeden Handel mit adaptivem Risiko und Sicherheitsregeln. Aufsatteln. Spezifikationen Multi Price Actions erkannt, lesen Sie den Fußabdruck des realen Kapitals - folgen Sie, wo die großen Spieler einsteigen Eingebauter Schutz: jeder Handel hat SL/TP Automatisches Management von Risiko
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
NovaPivot MT5
Phinnustda Warrarungruengskul
Experten
NovaPivot MT5: Der dynamische Grid-Skalierer für NZDCAD NovaPivot MT5 ist ein professioneller Expert Advisor (EA), der für den NZDCAD M15 Chart entwickelt wurde. Es handelt sich um ein fortschrittliches automatisiertes System, das eine leistungsstarke Scalping-Strategie in Kombination mit einem dynamischen Raster nutzt, um beständige Gewinne aus Marktbewegungen zu generieren. Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die Beständigkeit und Freiheit von ständiger Marktbeobachtung verlangen. Hauptme
GoldWise
Farzad Saadatinia
Experten
GoldWise – Professioneller Expert Advisor für fortgeschrittenen Goldhandel Gold gilt historisch als einer der sichersten Vermögenswerte der Welt und hat über lange Zeiträume hinweg ein kontinuierliches Wachstum gezeigt. Im vergangenen Jahr verzeichnete der Goldpreis deutliche Anstiege, und mit dem Anstieg der globalen Goldpreise hat auch die Volatilität dieses Assets erheblich zugenommen. Basierend auf dem jüngsten Verhalten des Goldmarktes und der aktuellen Marktvolatilität wurde dieser EA mi
Gold Blaster Smart Scalper EA
Himanshu Mukeshbhai Bhatt
Experten
Blaster Gold EA ist ein hybrider Goldroboter, der RSI-basierte Präzisionseinträge mit einem intelligenten Scalper für zusätzlichen Gewinn kombiniert. Er eröffnet kontrollierte Haupthandelsgeschäfte mit festen DCA-Layern, automatischer Gewinnschließung, Gap-Schutz und optionalem Nachrichtenfilter. Ultra-sicher mit voreingestellten Risikomodi und strikter 1-Haupt + 1-Scalper Handelskontrolle. Entwickelt für eine stabile XAUUSD-Automatisierung mit starker Erholung und beständigem Gewinnfluss. Wie
CrossPulse EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Willkommen in der Welt des Präzisionshandels! Der CrossPulse EA ist mit einer detaillierten Handelslogik ausgestattet, um Ihnen, dem Händler, ein dynamisches und anpassbares Werkzeug an die Hand zu geben. Mit einem Preis von nur $65 ist dieser EA für diejenigen gedacht, die ihre Handelsstrategien selbst verfeinern und optimieren möchten. Bitte beachten Sie, dass CrossPulse nicht voroptimiert ist - es ist so aufgebaut, dass es eine Grundlage für Ihre Optimierung bietet und Ihnen die volle Kontro
FXVision
Ahmed Rahmani
2.67 (3)
Experten
FXVision 4.0 – Intelligenter Reversal-AI-Trading-Bot (Kostenlos) Verwandeln Sie Chartsignale in präzise und gewinnbringende Trades mit einem Expert Advisor (EA), der Bollinger Bänder, DeMarker-Indikator und Candlestick-Stärke kombiniert. Strategielogik (Reversal-basiert): Preis durchbricht Bollinger Band DeMarker zeigt Überkauft/Oberverkauft Kerze mit starker Richtung (Körper ≥ 50%) Backtest-Ergebnisse: Über 85% Gewinnrate (H1) Kein Martingale oder Grid STP/ECN/Rohspread-kompatibel
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Experten
Ein-Klick-Handel - Auto TP SL Entwickler TraderLinkz Version 1.00 Kategorie Dienstprogramm Was es macht Fügt fehlende TP und SL zu Ihren manuellen Geschäften und schwebenden Aufträgen hinzu Setzt sie einmal pro Ticket Lässt Sie TP und SL nachträglich verschieben Funktioniert auf Hedging- und Netting-Konten Scannt bei jedem Tick und reagiert auf Handelsereignisse Warum Sie das wollen Sie platzieren schnellere Eingaben Sie erhalten konsistente Risiko- und Ausstiegsziele Sie reduzieren Fettfingerfe
FREE
Bitbot V6 Ultimate Grid
Roelof Roy Methorst
Experten
30 TAGE VOLL FUNKTIONSFÄHIGE TESTVERSION - ERLEBEN SIE DIE KRAFT VON BITBOT V6 ULTIMATE GRID & NEURAL MODEL BRAIN! Bitbot V6 Ultimate Grid ist das fortschrittlichste und flexibelste Grid-Trading-System für MetaTrader 5, jetzt erweitert um unser KI-gesteuertes Neural Model Brain für wirklich adaptive und intelligente Handelsentscheidungen. Ob Sie ein professioneller algorithmischer Trader oder ein ambitionierter Neuling sind, Bitbot V6 gibt Ihnen die Leistung, Sicherheit und Transparenz, die Sie
FREE
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experten
Expert XAU ist ein fortschrittlicher, präzisionsorientierter Handelsroboter, der ausschließlich für XAUUSD auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA verwendet eine proprietäre Logik, um hochwertige Kaufgelegenheiten zu identifizieren, Trades mit kalkulierter Präzision auszuführen und das Risiko dynamisch zu verwalten - und das alles, während er die Details seiner Strategie geheim hält, um seinen Wettbewerbsvorteil zu schützen. Hauptmerkmale: - 100% automatisiert - Hochwahrsch
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Forex Daily Scalping EA ist ein professioneller Scalping-Berater für die tägliche Arbeit auf dem FOREX-Währungsmarkt. Im Handel, zusammen mit der Erfahrung, kommen Händler in der Regel zu verstehen, dass die Ebenen der Akkumulation von Stop-Orders, Preis und Zeit eine wichtige Rolle auf dem Markt spielen. - Empfehlen Sie ECN Broker mit LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETER: PRICE - die Kursdistanz, die in der zugewiesenen Zeitspanne zurückgelegt werden sol
Equity Guard AI
Niccyril Chirindo
Utilitys
EquityGuard AI - Fortgeschrittenes Kontoschutzsystem Beschreibung EquityGuard AI ist ein professionelles Kontoüberwachungs-Tool, das entwickelt wurde, um Ihr Handelskapital durch automatische Aktienüberwachung und sofortige Reaktionsmechanismen zu schützen. Schreiben Sie mir nach dem Kauf eine Nachricht, um ein zusätzliches Programm (kostenlos) zu erhalten, das die Algo-Trading-Schaltfläche deaktiviert , wenn ein Equity Breach erkannt wird . Dieses zusätzliche Programm erfordert "DLL-Importe zul
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Wavy Grid EA
HUSEYIN CETINEL
Experten
Wavy Grid EA – Kombiniertes intelligentes Zwei-Wege-Netz und dynamisches Risikomanagement Wenn Sie einen Expertenberater suchen, der nicht nur "Trades eröffnet", sondern sich auch   auf den Schutz Ihres Kapitals konzentriert   , ist Wavy Grid EA genau das Richtige für Sie. Dieser Expert Advisor kombiniert eine intelligente Grid-Struktur, die   Intra-Trend-Schwankungen   ausnutzt, mit   aktienbasierter Gewinnmitnahme und Drawdown-Kontrolle   in einem einzigen Paket. 1. Überblick Wavy Grid EA ist
Callous EA mt5
HUSEYIN CETINEL
5 (1)
Experten
Callous EA – Regelbasiertes automatisiertes Handelssystem Callous EA ist ein regelbasierter Expert Advisor, der für die vollautomatische Ausführung von Transaktionen an den Finanzmärkten entwickelt wurde. Das System analysiert Marktdaten in Echtzeit und nach vordefinierten algorithmischen Regeln: Öffnung der Position Positionsmanagement Stellenausschreibung Es führt seine Prozesse automatisch und ohne menschliches Eingreifen aus. Dieses Produkt bietet keine Gewinn- oder Renditegarantie. Die Wer
AuricPercent Grid EA
HUSEYIN CETINEL
Experten
AuricPercent Grid EA   ist ein Expert Advisor für prozentuales Grid- und Portfoliomanagement, der speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde, aber so skaliert ist, dass er für alle Instrumente (Forex-Paare, Metalle, Indizes usw.) funktioniert und nach dem Long-Only-Prinzip (nur Kauf) arbeitet. Der entscheidende Unterschied dieses Expert Advisors (EA) besteht darin, dass Rasterabstände und Gewinnziele als Prozentsatz (%) des Preises anstatt in Pips/Punkten berechnet werden. Dadurch werden Inkons
Callous EA Fixed
HUSEYIN CETINEL
Experten
Callous EA – Regelbasiertes automatisiertes Handelssystem Callous EA ist ein regelbasierter Expert Advisor, der für die vollautomatische Ausführung von Transaktionen an den Finanzmärkten entwickelt wurde. Das System analysiert Marktdaten in Echtzeit und nach vordefinierten algorithmischen Regeln: Öffnung der Position Positionsmanagement Stellenausschreibung Es führt seine Prozesse automatisch und ohne menschliches Eingreifen aus. Dieses Produkt bietet keine Gewinn- oder Renditegarantie. Die Wer
AuricPercent Grid EA mt5
HUSEYIN CETINEL
Experten
AuricPercent Grid EA   ist ein Expert Advisor für prozentuales Grid- und Portfoliomanagement, der speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde, aber so skaliert ist, dass er für alle Instrumente (Forex-Paare, Metalle, Indizes usw.) funktioniert und nach dem Long-Only-Prinzip (nur Kauf) arbeitet. Der entscheidende Unterschied dieses Expert Advisors (EA) besteht darin, dass Rasterabstände und Gewinnziele als Prozentsatz (%) des Preises anstatt in Pips/Punkten berechnet werden. Dadurch werden Inkons
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension