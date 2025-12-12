Fresh Forge

Live-Ergebnis:


ANGEBOT FÜR BEGRENZTE ZEIT:

  • Sichern Sie sich das beste Angebot, bevor der Preis steigt!
  • Endpreis: 990$

Treffen Sie den Spielveränderer: Fresh Forge

Stellen Sie sich einen EA vor, der mehr macht, als nur Trades zu platzieren – er verwaltet strategisch jede Order für eine bessere Risikokontrolle. Fresh Forge ist darauf ausgelegt, in volatilen Märkten zu glänzen und sich schnell an Preisbewegungen anzupassen. Es bietet einen einzigartigen Ansatz, bei dem jede Position in mehrere kleinere Aufträge aufgeteilt wird, jeder mit maßgeschneiderten Take-Profit-Niveaus, die eine präzise Verwaltung sowohl der Gewinne als auch der Risiken ermöglichen.

Was macht ihn besonders?

  • Anpassbares Aufteilungssystem: Kontrollieren Sie, wie Aufträge aufgeteilt werden, um ein maßgeschneidertes Risikomanagement zu erreichen. Jedes Segment kann an unterschiedliche Marktbedingungen angepasst werden.
  • Preisaktionsbasierte Einstiege: Verwendet fortschrittliche Preisaktionsanalysen, um Einstiegspunkte zu identifizieren, mit Schwerpunkt auf wichtigen Mustern und Veränderungen der Marktstimmung.
  • Marktanpassungsstrategie: Passt die Handelsgröße und -positionierung basierend auf Änderungen im Preisverhalten an und sichert so optimale Ergebnisse unter verschiedenen Bedingungen.

Wie funktioniert es?

Fresh Forge ist darauf ausgelegt, Preisaktionssignale zu interpretieren, einschließlich Kerzenformationen und Trendwenden. Wenn ein Trade basierend auf Preisaktionsmustern ausgelöst wird, teilt der EA die Order in kleinere Teile auf. Diese Technik ermöglicht sanftere Ausstiege, da jeder Teil sein Ziel erreicht und das volle Potenzial der Marktbewegungen erfasst, während die Auswirkungen plötzlicher Umkehrungen reduziert werden. Es ist perfekt für Händler, die Präzision durch ein tieferes Verständnis des Preisverhaltens suchen.

Bewährte Ergebnisse

Backtesting-Daten zeigen eine konsistente Leistung mit einem Fokus auf das Lesen der Marktstimmung durch Preisaktionen. Benutzer haben festgestellt, dass die Funktion zur Auftragsaufteilung es ihnen ermöglicht, die Strategie des EA an ihre Risikovorlieben anzupassen und so ein stetiges Wachstum und Kontrolle über ihre Handelsergebnisse zu gewährleisten.

Einfaches Setup

No complicated settings—just load Fresh Forge on your NZDCHF chart and let it adapt to the market. Adjust the splitting preferences based on your desired risk level, and let the EA handle the rest. Supports timeframes like H1 for optimal performance.

More details on blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760176

Updates and news on channel: https://www.mql5.com/en/channels/forexmrsc

Wichtige Tipps:

  • NUR Einzelchart: Um überlappende Trades zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Fresh Forge an einem Chart angeheftet ist.
  • Support kontaktieren: Brauchen Sie Hilfe? Erhalten Sie Unterstützung bei der Optimierung des EA, um Ihren Handelsstil anzupassen.

Warten Sie nicht – sichern Sie sich Ihre Kopie, bevor der Preis auf 990$ steigt! Entfesseln Sie die Kraft des fortschrittlichen Auftragsmanagements und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Handelsreise.

