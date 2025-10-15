# Turtles 3xATR EA: Ein Trendfolge-Expert Advisor für MetaTrader 5





## Übersicht

Turtles 3xATR EA ist ein automatisierter Trading-Roboter, der vom klassischen Turtle-Trading-System inspiriert ist. Er konzentriert sich auf das Erfassen von Breakouts in trendstarken Märkten, während er volatilitätsbasierte Stops zur Risikomanagement nutzt. Der EA handelt eine Position pro Symbol gleichzeitig, tritt bei Breakout-Signalen ein und verwendet Trailing-Stops, um Gewinne zu sichern. Er betont eine disziplinierte Risikokontrolle und riskiert nie mehr als einen konfigurierbaren Prozentsatz Ihres Kontos pro Trade. Der Expert Advisor implementiert eine robuste Reduktion der Positionsgröße, die standardmäßig aktiviert wird, sobald der Kontostand um mehr als 10 % sinkt. Wenn der Verlust im Kontostand wiederhergestellt wird, wird die Positionsgröße automatisch auf den Ausgangswert zurückgesetzt (standardmäßig 1 % Risiko pro Trade vom Kontostand). Er kann für den Handel mit Forex, Krypto, Metallen, Aktien und Rohstoffen verwendet werden.





## Wichtige Eingaben (anpassbar)

- EntryPeriod: 20 (Balken) – Periode zur Erkennung von Breakouts.

- StopLossATRPeriod/TrailATRPeriod: 20 (Balken) – ATR-Berechnungsperiode für Stops.

- StopLossATRMultiplier/TrailATRMultiplier: 3.0 – Multiplikator für anfängliche und Trailing-Stops (breiter als im Original Turtle-System für weniger Whipsaws).

- InitialRiskPercent: 1.0 % – Maximales Kontorisiko pro Trade.

- Andere Optionen: Aktivierung der risikobasierten Reduktion bei Drawdowns, Magic Number zur Trade-Identifikation usw.





## Funktionsweise: Schritt für Schritt





1. Erkennung neuer Balken und Levels

- Der EA läuft bei jedem Tick, aktualisiert aber Signale nur beim Schließen neuer Balken (z. B. Ende der D1-Kerze).

- Er berechnet:

- Entry High/Low: Höchstes Hoch und niedrigstes Tief der letzten 20 Balken (aktuellen ausgeschlossen).

- ATR (Average True Range): Volatilitätsmaß über 20 Balken mit Wilder-Glättung (RMA).





2. Einstiegssignale (Breakout-Trading)

- Long (Kauf): Wenn der aktuelle Ask-Preis über das 20-Balken-Hoch ausbricht, eine Long-Position eröffnen.

- Short (Verkauf): Wenn der aktuelle Bid-Preis unter das 20-Balken-Tief ausbricht, eine Short-Position eröffnen.

- Nur eine Position gleichzeitig offen – kein Pyramiding oder mehrere Einstiege.

- Positionsgröße wird automatisch berechnet, um genau 1,0 % (oder Ihre Einstellung) des Kontostands zu riskieren, basierend auf der Stop-Entfernung.





3. Anfänglicher Stop-Loss

- Wird sofort beim Einstieg gesetzt:

- Long: Einstiegspreis minus (3 × ATR).

- Short: Einstiegspreis plus (3 × ATR).

- Dies gibt dem Trade in volatilen Bedingungen „Atemraum“, um vorzeitige Ausstiege zu vermeiden.





4. Trailing-Stop (Gewinnsicherung)

- Wird nur beim Schließen neuer Balken aktualisiert, unter Verwendung des Schließens des vorherigen Balkens als Referenz.

- Verfolgt einen „Referenz-Extremwert“ (höchstes Schließen für Longs, niedrigstes für Shorts), der zugunsten des Trades ratcheted wird.

- Für Longs:

- Reference High = max(Vorheriger Reference High, Vorheriges Schließen).

- Neuer Trailing-Stop = Reference High minus (3 × ATR).

- Den Stop nach oben verschieben, wenn der neue Level höher als der aktuelle ist (sichert Gewinne); nie nach unten.

- Bonus: Wenn die Volatilität (ATR) sinkt, auch ohne neue Hochs, zieht sich der Trailing zusammen, um mehr Gewinne zu schützen.

- Für Shorts: Spiegelverkehrte Logik – Reference Low = min(Vorheriger Reference Low, Vorheriges Schließen); Trailing-Stop = Reference Low plus (3 × ATR). Nach unten verschieben, wenn vorteilhaft.

- Automatischer Ausstieg, wenn der Preis den Trailing-Stop erreicht (über Broker-SL-Änderung).





5. Ausstiege

- Primär: Erreichen des anfänglichen oder Trailing-Stop-Loss.

- Kein Take-Profit – lässt Gewinner in Trends unbeschränkt laufen.

- (Hinweis: Klassische 10-Balken-Reversal-Ausstiege für diese Variante entfernt.)





6. Risikomanagement-Funktionen

- Positionsgröße: Skaliert Lots dynamisch, sodass die Stop-Entfernung einen festen % (z. B. 1,0 %) des Saldos riskiert.

- Drawdown-Schutz: Wenn aktiviert, reduziert den Risikoprozentsatz nach Drawdowns (z. B. 20 % Reduktion pro 10 %-Verlustschwelle, bis zu 3 Stufen). Zurücksetzen bei neuen Saldo-Höchstständen.

- Persistenz: Speichert Risikozustand in Datei über Neustarts/Wiederstarts, um Resets zu vermeiden.

- Protokolliert kritische Ereignisse (z. B. Einstiege, Trailings) für die Überwachung.





## Leistungsnotizen

- Am besten in trendstarken Märkten; kann in seitwärts laufenden Märkten unterperformen (wie Original-Turtles).

- Backtest auf den Daten Ihres Brokers – erwarten Sie 20–40 % Drawdowns in Tests, aber starke langfristige Equity-Kurven.

- Auf jedem Timeframe lauffähig (z. B. H1/D1), aber als Trendfolger empfehle ich den Daily-Timeframe.





Dieser EA hält es einfach: Breakout-Einstieg, Trend reiten, clever trailen und Verluste schnell kappen.