Blue Bird MT5

BlueBird EA - Dynamisches adaptives Grid-Hedge-System

BlueBird EA repräsentiert eine neue Ära der gitterbasierten Automatisierung - eine Kombination aus Volatilitätsbewusstsein, adaptiver Trendverfolgung und intelligentem Kapitalmanagement. Wenn Sie ein völlig autonomes, dynamisches Grid-System suchen, das sowohl Trends als auch Korrekturen erfassen kann , ist BlueBird EAIhr ultimativer Handelsbegleiter.

Überblick

BlueBird EA ist ein adaptives Grid-Handelssystem der nächsten Generation, das für dynamische Märkte wie GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde. Es kombiniert auf intelligente Weise einen speziellen geglätteten MA und eine ATR-basierte Bandberechnung, um eine sich selbst anpassende Live-Gitterstruktur zu schaffen. Das System folgt dem Trend, fängt Korrekturen ab und verwaltet das Engagement mit einer intelligenten Rollover- und gewinnbasierten Erholungslogik.

BlueBird kann bei jedem volatilen Vermögenswert eingesetzt werden, ist aber für GOLD im M30-Zeitrahmen optimiert. Es ist für erfahrene Händler gedacht, die die Dynamik von Raster und Absicherung verstehen.

Kernkonzept

BlueBird baut dynamisch Grid-Bänder mit ATR × Band Multiplier und einem geglätteten MA auf. Der Bot eröffnet Hedge-Trades, skaliert in Trends und passt sich in Echtzeit an die Volatilität an. Wenn ein maximales Positionslimit erreicht ist, werden ältere Trades mit Hilfe eines intelligenten Verlustmitnahmesystems automatisch umgeschichtet.

Jede Korrektur wird als Erholungsmöglichkeit behandelt - Gewinne aus gewinnbringenden Geschäften werden dazu verwendet, um verlustbringende Geschäfte anteilig zu schließen und so die Wachstumsdynamik des Kontos zu erhalten.

Handelslogik

  • Eröffnet zwei Hedge-Trades (Long/Short) auf der ersten Gitterebene.
  • Folgt dem Trend: Schließt und eröffnet erneut Trades in der profitablen Richtung.
  • Gegenläufige Positionen werden mit Hilfe des Lot-Multiplikators erhöht, um Korrekturen besser abzufangen.
  • Bei einer Trendumkehr gleichen gewinnbringende Geschäfte die verlustbringenden mit Hilfe des Gewinn-Schließungs-Verhältnisses aus.
  • Wenn das Positionslimit erreicht ist, überträgt Smart Rollover den ältesten Trade auf eine neue Ebene und wendet dabei die Rollover Carry Ratio an.
  • Mit dem optionalen ATR- oder zeitbasierten Rollover können ältere oder weit entfernte Trades auf intelligente Weise angepasst werden.

Wichtigste Merkmale

  • Adaptives dynamisches Raster (ATR + MA-basiert)
  • Intelligenter Rollover mit proportionalem Verlustausgleich
  • Hedge-Handelsmodus
  • Automatische Bandbreitenanpassung bei hohen Risikostufen
  • Vollständig optimiert für XAUUSD (M30)
  • Unterstützt manuelle oder automatische Rollover-Aktivierung
  • Visuelles Raster und MA-Rendering in Echtzeit (optional)

Übersicht der Eingabeparameter

⚙️ Handelseinstellungen

  • Trade Lot - Start-Lotgröße
  • Lot Multiplier - Verhältnis des Positionswachstums zwischen den Rasterstufen
  • Slippage (in Punkten) - Maximal erlaubte Slippage

📊 ATR / MA-Einstellungen

  • ATR Periode - Periode, die für die Bandbreitenberechnung verwendet wird
  • Bandmultiplikator - ATR-Multiplikator, der den Rasterabstand definiert
  • MA-Periode - Periode für die MA-Glättung
  • Angewandter Preis - Preisquelle, die für MA und ATR verwendet wird

💰 Positionsbegrenzungen

  • Max Position Increment Count - Maximale Anzahl von Lot-Erhöhungen (Exponent des Lot-Multiplikators)
  • Max Position Size - Gesamtlimit für Hedge-Positionen
  • Min Position Size per Direction - Minimal zulässige Positionen pro Seite

⚠️ Positionsrisiko-Kontrollen

  • High-Risk Position Threshold - Legt fest, wann die Logik der Rastererweiterung aktiviert wird
  • Band Multiplier at High-Risk Level - Erweitert oder verkleinert den Rasterbereich dynamisch

💸 Einstellungen für die Gewinnschließung

  • Gewinnschließungsreihenfolge - Legt die Schließungsreihenfolge fest (Höchste zuerst / Niedrigste zuerst)
  • Profit Closure Ratio - Anteil des Gewinns, der zum Schließen von Verlustgeschäften verwendet wird
    Hinweis: Alle prozentualen Werte (z. B. 1,00) stellen die volle Skala (100%) dar, nicht 100. Zum Beispiel: 0,50 = 50%, 1,00 = 100%.

🔁 Rollover-Einstellungen

  • Enable Position Rollover - Aktiviert zusätzliche Rollover-Logik
  • Rollover Carry Ratio - Bruchteil des Verlustes, der bei einem Rollover übertragen wird
    (Wertebereich zwischen 0,0 und 1,0 → 1,0 = 100%)
  • ATR-Multiplikator für Positions-Rollover - Definiert die ATR-basierte Rollover-Aktivierungsschwelle
  • Maximaler Verlust für Rollover-Aktivierung - Balken-/Zeit-basierter Rollover-Auslöser

👁️ Visuelle Einstellungen

  • Enable Drawing - Schaltet die Gitter- und MA-Visualisierung um
  • Enable Drawing MA - Aktiviert das Zeichnen von MA-Objekten
  • Enable Drawing Grid - Aktiviert das Zeichnen von Rasterobjekten
  • Empfehlung: Deaktivieren Sie das Zeichnen während der Optimierung, um die Backtest-Zeit zu verkürzen.

Empfohlene Verwendung

  • Symbol: XAUUSD (GOLD)
  • Zeitrahmen: M30
  • Konto-Typ: Hedge-Modus
  • Hebelwirkung: Minimum 1:200 (Optimal 1:500)
  • Vorschlag für die Einzahlung: Verwenden Sie eine isolierte Marge und ziehen Sie Gewinne regelmäßig ab.

Warnungen & Hinweise

⚠️ BlueBird EA ist ein adaptives Hedge-System mit hohem Risiko und hoher Rendite. Es ist nicht für Anfänger geeignet. Die Leistung kann je nach Brokerausführung, Spread und Marktvolatilität variieren. Vermeiden Sie die Ausführung während aufsehenerregender Nachrichtenereignisse.

Für einen langfristigen Betrieb sollten Sie ein spezielles Unterkonto verwenden und regelmäßig Gewinne abheben, um die Marge aufrechtzuerhalten.


BlueBird EA - Optimaler Parametersatz (für XAUUSD M30)

!!! Ändern Sie den Standard-Parametersatz mit den unten angegebenen Werten.

Alle prozentualen Eingaben verwenden normalisierte Werte (z.B. 1.00 = 100%, 0.35 = 35%).

⚙️ Handelseinstellungen

Parameter Minimales Risiko Normal Aggressiv
Trade Lot - Größe des Startloses 0.01 0.02 0.02
Lot Multiplier - Verhältnis des Positionswachstums zwischen den Rasterstufen 2.0 2.0 3.0
Schlupf (in Punkten) - Maximal erlaubter Schlupf 10 15 20
Empfohlene Einlage 2,000 4,000 8,000

📊 ATR / MA Einstellungen

Parameter Minimales Risiko Normal Aggressiv
ATR-Periode - ATR-Fenster für die Bandberechnung 14 14 14
Bandmultiplikator - ATR-Multiplikator für Gitterabstand 1.45 1.45 1.45
MA Periode - MA Glättungslänge 40 40 40
Angewandter Preis - Preisquelle für MA und ATR Schließen Schließen Schließen

💰 Positionslimits

Parameter Minimales Risiko Normal Aggressiv
Max Position Increment Count - Maximale Anzahl von Loserhöhungen 4 6 5
Max Position Size - Maximale Gesamtzahl der Hedge-Positionen 8 12 10
Min. Positionsgröße pro Richtung - Erlaubte Mindestpositionen pro Seite 4 6 5

⚠️ Positionsrisikokontrollen

Parameter Minimales Risiko Normal Aggressiv
Hochrisikoposition Schwellenwert - Positionsanzahl, die breitere Bandbreiten auslöst 3 5 4
Bandmultiplikator auf hohem Risikoniveau - Erweitert oder verringert den Rasterbereich dynamisch 2.5 2.0 2.0

💸 Einstellungen für Gewinnabschlüsse

Parameter Minimales Risiko Normal Aggressiv
Profit Closure Ratio - Prozentsatz des Gewinns, der zum Schließen von Verlustgeschäften verwendet wird 1.0 1.0 1.0
Gewinnschließungsreihenfolge - Definiert die Reihenfolge der Schließung (Höchste zuerst / Niedrigste zuerst) Höchste zuerst Höchste Erste Höchste zuerst

🔁 Rollover-Einstellungen

Parameter Minimales Risiko Normal Aggressiv
Enable Position Rollover - Aktiviert die zusätzliche Rollover-Funktion falsch falsch falsch
Rollover Carry Ratio - % des Verlustes, der beim Rollover übertragen wird 1.0 1.0 1.0
Position Rollover ATR Multiplikator - ATR-basierter Rollover-Auslöser 5 5 5
Maximaler Verlust für Rollover-Aktivierung - Zeit-/Alters-basierte Rollover-Schwelle 110 110 110

👁️ Visuelle Einstellungen

Parameter Minimales Risiko Normal Aggressiv
Enable Drawing - Schaltet die Raster- und MA-Visualisierung während des Tests um
Empfohlen: OFF für Optimierung, ON für Analyse		 wahr wahr wahr
Trend Fusion Xplorer MT5
Ismail Babaoglu
Indikatoren
TrendFusionXplorer besteht aus drei leistungsstarken Trendanalyse-Indikatoren -TRP , PMax und OTT-, die von Kivanc Ozbilgic entwickelt wurden. Jeder Indikator zeigt die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus des Trends an, basierend auf seinen einzigartigen Eigenschaften und seiner Methodik. TrendFusionXplorer hilft bei der Bestimmung von Einstiegs- und Ausstiegspunkten für Märkte und kann auch zum Setzen von Trailing-Stop-Loss (SL) und Take-Profit (TP) für offene Positionen verwendet werden.
