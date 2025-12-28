RoyalTrade Pro

🏆 RoyalProfit EA Pro - Automatisiertes London/New York Breakout System





Nutzen Sie die von institutionellen Händlern verwendete Strategie: Identifizieren Sie wichtige Niveaus während der Londoner Sitzung und führen Sie präzise Ausbrüche aus, wenn New York öffnet. 100% automatisiert.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





✨ Was macht dieser EA?





RoyalProfit EA Pro setzt eine bewährte institutionelle Strategie um: Während der Londoner Handelssitzung markiert der EA automatisch die maximalen und minimalen Kursniveaus. Wenn New York öffnet und die Volatilität steigt, platziert das System strategische Orders, um Ausbrüche aus diesen Niveaus zu erfassen.





Sie müssen nicht mehr auf den Bildschirm schauen. Der EA erledigt alles für Sie: Er identifiziert Niveaus, platziert Orders, verwaltet das Risiko, schützt die Gewinne und schließt die Positionen automatisch.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





🎯 Hauptmerkmale





✓ 100% automatisiert: Der EA handelt selbstständig, Sie konfigurieren und überwachen nur





✓ Klare & transparente Strategie: Keine "Black Box" - Sie wissen genau, was er tut und warum





✓ Duale Gewinnabsicherung: 2-stufiges Break-Even-System zur Sicherung der Gewinne





✓ Tägliche Verlustkontrolle: Konfigurierbares maximales tägliches Verlustlimit





✓ Professionelles Risikomanagement: Automatische Losberechnung basierend auf dem Prozentsatz deines Kontos





✓ Visuelles Dashboard in Echtzeit: Sehen Sie EA-Status, Levels, Statistiken und mehr





✓ CSV Logging System: Jeder Handel wird in CSV mit 15+ Datenpunkten für Excel-Analysen gespeichert





✓ Kein Martingale, kein Grid: Sauberer Handel mit SL/TP bei jedem Trade





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





📊 So funktioniert es (einfacher 3-Schritt-Prozess)





Schritt 1: Level Capture (London Session)





Während der London Session verfolgt der EA automatisch das Hoch und Tief der Preisspanne. Diese Niveaus werden in Echtzeit auf Ihrem Chart eingezeichnet und bei Sitzungsende eingefroren.









Schritt 2: Auftragsplatzierung (New York Open)





Wenn New York öffnet, platziert der EA zwei schwebende Orders:





- Buy Stop bei London High (um den Ausbruch nach oben zu erfassen)

- Sell Stop beim Londoner Tiefststand (um einen Ausbruch nach unten zu erfassen)





Wenn einer der Aufträge aktiviert wird, wird der andere automatisch annulliert. Es kann jeweils nur ein Handel getätigt werden.









Schritt 3: Automatisches Management





Sobald eine Position eingegangen ist, schützt das Break-Even-System Ihre Gewinne auf zwei Ebenen. Alle Positionen werden am Ende des Tages automatisch geschlossen. Das System setzt sich für den nächsten Handelstag zurück.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





⚙️ Konfiguration der Sitzungszeit





⚠️ WICHTIG: Der EA muss zu bestimmten Zeiten arbeiten. Nachfolgend finden Sie die Zeiten in der Zeitzone New York (NY):





┌────────────────────────────────────────┐

│ Sitzung 1 (London) │ 4:00 AM - 9:00 AM │ Erfassungsebenen │

Sitzung 2 (New York) │ 9:35 AM - 11:00 AM │ Aufträge platzieren │

│ Auto Close │ 4:50 PM │ Positionen schließen │

└────────────────────────────────────────┘





📌 S ie müssen sich nach IHREM Broker richten :





Diese Zeiten sind in der New Yorker Zeitzone. Sie müssen den Zeitunterschied zwischen NY und dem Server Ihres Brokers berechnen und die EA-Parameter (Sesion1_OpenHour, Sesion1_CloseHour, Sesion2_OpenHour, etc.) entsprechend konfigurieren.





Beispiel: Wenn Ihr Broker auf GMT+3 eingestellt ist, beträgt der Unterschied zu NY etwa +7/+8 Stunden (je nach Sommer-/Winterzeit). Berechnen Sie und passen Sie entsprechend an.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





📈 CSV Logger System - Analysieren Sie Ihre Leistung





Jeder Handel, den der EA ausführt, wird automatisch in einer CSV-Datei mit detaillierten Informationen gespeichert:





- Genaues Datum und Uhrzeit des Einstiegs/Ausstiegs

- Handelsart (KAUFEN/VERKAUFEN)

- Einstiegskurs, Stop Loss, Take Profit

- Gewinn/Verlust in USD und Pips

- Grund für die Schließung (TP getroffen, SL, Break-Even, etc.)

- Dauer des Handels

- Und 15+ zusätzliche Felder





Ort: MQL5/Dateien/RoyalProfit_Trades_Log.csv





Nutzen: Öffnen Sie die CSV-Datei in Excel oder Google Sheets und analysieren Sie Muster, berechnen Sie Ihre tatsächliche Gewinnrate, identifizieren Sie Verbesserungen, optimieren Sie Einstellungen. Sie haben die vollständige Kontrolle über Ihre Daten.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





💼 Empfohlenes Setup





Ideale Symbole





- Optimal: US30 (Dow Jones), NAS100, US100

- Funktioniert auch: GER40, EURUSD, GBPUSD und andere Indizes/Paare mit guter Liquidität





Mindestkontogröße





- Konservativ (1% Risiko): $1,000 - $2,500

- Mäßig (1-2% Risiko): $2,500 - $5,000

- Aggressiv (2-3% Risiko): $5,000+





Zeitrahmen





⚠️ CRITICAL: Der EA funktioniert nur auf M5 (5-Minuten) Charts. Verwenden Sie ihn nicht auf anderen Zeitfenstern.





VPS empfohlen





Für einen 24/7-Betrieb ohne Unterbrechungen wird die Verwendung eines VPS empfohlen. Nicht zwingend erforderlich, wenn Ihr PC während der Londoner und New Yorker Sitzungen immer eingeschaltet ist.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





🛠️ Schnellinstallation (4 Schritte)





1. Laden Sie den EA vom MQL5-Marktplatz herunter und installieren Sie ihn.

2. Legen Sie den M5-Chart des Symbols an, das Sie handeln möchten (US30 empfohlen)

3. Konfigurieren Sie die Sitzungszeiten entsprechend Ihrem Broker und passen Sie den Risikoprozentsatz an Ihre Präferenz an

4. Aktivieren Sie "AutoTrading" im MT5 und lassen Sie den EA laufen.





Erledigt! Der EA wird während der konfigurierten Sitzungen automatisch mit dem Handel beginnen.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





❓ Häufig gestellte Fragen





F: Funktioniert es mit jedem Broker?

A: Ja, er funktioniert mit jedem MT5-Broker. Die besten Ergebnisse werden mit ECN-Brokern oder solchen mit niedrigen Spreads erzielt.





F: Brauche ich Handelserfahrung?

A: Fortgeschrittene Erfahrung ist nicht erforderlich, aber Sie sollten grundlegende Handelskonzepte verstehen (SL, TP, Risikomanagement). Der EA übernimmt die technische Arbeit für Sie.





F: Kann ich ihn für mehrere Symbole gleichzeitig verwenden?

A: Ja, hängen Sie den EA an einen anderen M5-Chart für jedes Symbol. Jede Instanz arbeitet unabhängig. Empfehlung: maximal 2-4 Symbole, um eine Überbelichtung zu vermeiden.





F: Wie stelle ich die Zeiten richtig ein?

A: Ermitteln Sie die Zeitzone Ihres Brokers (GMT+X). Berechnen Sie die Differenz zu New York (GMT-5 im Winter, GMT-4 im Sommer). Passen Sie die Parameter Sesion1 und Sesion2 so an, dass sie mit den in der obigen Tabelle angegebenen Zeiten übereinstimmen, aber in die Zeit Ihres Brokers umgerechnet werden.





F: Verwendet der EA Martingale oder Grid?

A: NEIN. RoyalProfit EA verwendet sauberen Handel mit Stop Loss und Take Profit, die für jeden Handel definiert sind. Keine Durchschnittsverluste, kein Raster, keine gefährlichen Strategien.





F: Wo befindet sich die CSV-Handelsdatei?

A: In Ihrem MT5-Datenordner: MQL5/Dateien/RoyalProfit_Trades_Log.csv. Sie wird automatisch nach jedem Handel aktualisiert.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





📞 Support & Updates





✓ Kostenlose Updates auf Lebenszeit

✓ Support über MQL5 Messaging (typische Antwort innerhalb von 24 Stunden)

✓ Vollständiges Benutzerhandbuch enthalten

✓ Aktive Entwicklung mit Verbesserungen basierend auf Feedback





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





⚠️ Risikowarnung





WICHTIG - SORGFÄLTIG LESEN:





Der Handel mit Devisen, Indizes und anderen gehebelten Instrumenten birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Sie können Ihr gesamtes Kapital oder einen Teil davon verlieren. Investieren Sie kein Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren.





Die Ergebnisse der Vergangenheit sind KEINE Garantie für zukünftige Ergebnisse. Backtests, Screenshots und Metriken dienen nur zur Veranschaulichung. Tatsächliche Ergebnisse können je nach Spreads, Slippage, Marktbedingungen und Ihrer spezifischen Konfiguration variieren.





Dieser EA ist ein automatisches Handelswerkzeug. Es ist kein System, mit dem man schnell reich wird. Es erfordert eine korrekte Konfiguration, umsichtiges Risikomanagement und regelmäßige Überwachung.





Empfehlung: Testen Sie IMMER auf einem Demokonto für mindestens 2-4 Wochen, bevor Sie echtes Geld einsetzen. Verstehen Sie, wie der EA funktioniert und passen Sie die Einstellungen entsprechend Ihrer Risikotoleranz an.





Durch die Nutzung dieses EA akzeptieren Sie, dass Sie die Risiken des Handels verstehen und die volle Verantwortung für Ihre Investitionsentscheidungen übernehmen.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





RoyalProfit EA Pro v1.2

Professionelles London/New York Breakout System für MT5

Automatisierter institutioneller Handel