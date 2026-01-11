PatternCore Expert ist ein vollautomatischer MetaTrader 5 Expert Advisor, der auf der Grundlage der Preisstruktur und der Logik der Chartmuster handelt.

Der EA analysiert die jüngsten Markthochs und -tiefs, um potenzielle Trendfortsetzungs- und -umkehrmuster zu identifizieren und führt Trades nur dann aus, wenn klare Strukturbedingungen erfüllt sind.

Dieser Expert Advisor eignet sich für Händler, die preisaktionsbasierte Strategien bevorzugen, ohne sich auf nachlaufende Indikatoren zu verlassen.

⚙️ Überblick über die Handelsstrategie

Pattern Structure Pro konzentriert sich auf:

Marktstrukturanalyse (höhere Hochs, höhere Tiefs, niedrigere Hochs, niedrigere Tiefs)

Bestätigung von Kursmustern anhand der letzten Kerzen

Spread-Filterung zur Vermeidung ungünstiger Handelsbedingungen

Eine-Position-pro-Symbol-Logik zur Vermeidung von Overtrading

Trades werden nur dann eröffnet, wenn der Markt ein gültiges strukturelles Signal zeigt.

🛡️ Intelligentes Risiko- und Geldmanagement

Der EA enthält ein dynamisches Risikomanagement-System:

Automatische Lotberechnung basierend auf dem prozentualen Aktienrisiko

Eingebauter Margenschutz zur Vermeidung von "Nicht genug Geld"-Fehlern

Adaptive Reduzierung der Losgröße, wenn die Margin-Anforderungen nicht erfüllt sind

Sicherer Betrieb auf kleinen und großen Konten

Dies gewährleistet eine stabile Ausführung auch bei Konten mit geringem Guthaben.

🔁 Intelligentes Trailing-Stop-System

Pattern Structure Pro verwendet einen einmaligen intelligenten Trailing-Stop:

Der Trailing-Stop wird erst aktiviert, wenn ein ausreichender Gewinn erreicht wurde.

Der Stop-Loss wird auf der Grundlage der Preisstruktur auf ein sichereres Niveau verschoben

Verhindert übermäßige Stop-Änderungen

Vollständig konform mit den Stop- und Freeze-Levels der Broker

Diese Funktion hilft dabei, Gewinne zu sichern, während sich die Trades natürlich entwickeln können.

📊 Empfohlene Einstellungen

Zeitrahmen: H1 (empfohlen)

Symbole: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD (mit entsprechender Optimierung)

Mindestguthaben: $100+

Konto-Typ: Netting oder Absicherung

Risiko: Einstellbar über Eingabeparameter

✅ Hauptmerkmale

✔ Struktur- und musterbasierter Handel

✔ Indikator-freie Price-Action-Logik

✔ Intelligentes Trailing-Stop-System

✔ Dynamische aktienbasierte Losgröße

✔ Margin-sichere Ausführung

✔ Spread-Filter-Schutz

✔ Saubere Strategie-Testergebnisse

✔ Vollständig konform mit den MQL5-Marktregeln

⚠️ Haftungsausschluss

Der Handel mit Devisen und CFDs ist mit Risiken verbunden.

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.