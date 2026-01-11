PatternCore Expert

PatternCore Expert ist ein vollautomatischer MetaTrader 5 Expert Advisor, der auf der Grundlage der Preisstruktur und der Logik der Chartmuster handelt.
Der EA analysiert die jüngsten Markthochs und -tiefs, um potenzielle Trendfortsetzungs- und -umkehrmuster zu identifizieren und führt Trades nur dann aus, wenn klare Strukturbedingungen erfüllt sind.

Dieser Expert Advisor eignet sich für Händler, die preisaktionsbasierte Strategien bevorzugen, ohne sich auf nachlaufende Indikatoren zu verlassen.

⚙️ Überblick über die Handelsstrategie

Pattern Structure Pro konzentriert sich auf:

  • Marktstrukturanalyse (höhere Hochs, höhere Tiefs, niedrigere Hochs, niedrigere Tiefs)

  • Bestätigung von Kursmustern anhand der letzten Kerzen

  • Spread-Filterung zur Vermeidung ungünstiger Handelsbedingungen

  • Eine-Position-pro-Symbol-Logik zur Vermeidung von Overtrading

Trades werden nur dann eröffnet, wenn der Markt ein gültiges strukturelles Signal zeigt.

🛡️ Intelligentes Risiko- und Geldmanagement

Der EA enthält ein dynamisches Risikomanagement-System:

  • Automatische Lotberechnung basierend auf dem prozentualen Aktienrisiko

  • Eingebauter Margenschutz zur Vermeidung von "Nicht genug Geld"-Fehlern

  • Adaptive Reduzierung der Losgröße, wenn die Margin-Anforderungen nicht erfüllt sind

  • Sicherer Betrieb auf kleinen und großen Konten

Dies gewährleistet eine stabile Ausführung auch bei Konten mit geringem Guthaben.

🔁 Intelligentes Trailing-Stop-System

Pattern Structure Pro verwendet einen einmaligen intelligenten Trailing-Stop:

  • Der Trailing-Stop wird erst aktiviert, wenn ein ausreichender Gewinn erreicht wurde.

  • Der Stop-Loss wird auf der Grundlage der Preisstruktur auf ein sichereres Niveau verschoben

  • Verhindert übermäßige Stop-Änderungen

  • Vollständig konform mit den Stop- und Freeze-Levels der Broker

Diese Funktion hilft dabei, Gewinne zu sichern, während sich die Trades natürlich entwickeln können.

📊 Empfohlene Einstellungen

  • Zeitrahmen: H1 (empfohlen)

  • Symbole: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD (mit entsprechender Optimierung)

  • Mindestguthaben: $100+

  • Konto-Typ: Netting oder Absicherung

  • Risiko: Einstellbar über Eingabeparameter

✅ Hauptmerkmale

✔ Struktur- und musterbasierter Handel
✔ Indikator-freie Price-Action-Logik
✔ Intelligentes Trailing-Stop-System
✔ Dynamische aktienbasierte Losgröße
✔ Margin-sichere Ausführung
✔ Spread-Filter-Schutz
✔ Saubere Strategie-Testergebnisse
✔ Vollständig konform mit den MQL5-Marktregeln

⚠️ Haftungsausschluss

Der Handel mit Devisen und CFDs ist mit Risiken verbunden.
Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.


Weitere Produkte dieses Autors
SMC Market Structure Pro
Twin Fitersya
Experten
Was ist SMC Market Structure Pro? SMC Market Structure Pro ist ein automatisierter Trading Expert Advisor für MetaTrader 5 , der auf der Grundlage des Smart Money Concept (SMC) und der Marktstrukturanalyse entwickelt wurde. Der EA wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, dem natürlichen Fluss des Marktes zu folgen, indem er sich auf die Preisstruktur statt auf Indikatoren oder verzögerte Signale konzentriert. Wie funktioniert der EA? Der EA analysiert Veränderungen der Marktstruktur anhan
FREE
RSI Reversal Pro
Twin Fitersya
Experten
RSI 14 Expert Advisor - FINAL v1.31 RSI 14 Expert Advisor - FINAL v1.31 ist ein vollautomatisches Handelssystem für MetaTrader 5 (MT5) , das auf der klassischen Relative Strength Index (RSI) Umkehrstrategie basiert. Dieser EA wurde entwickelt, um sicher mit Forex-Paaren, Gold (XAUUSD) und anderen CFDs zu handeln, mit eingebautem Brokerschutz und Risikomanagementfunktionen. Handelsstrategie Verwendet RSI Periode 14 als Hauptindikator Käufe werden getätigt, wenn der RSI 30 erreicht oder unt
FREE
Buy stop hunter
Twin Fitersya
Experten
DIESE EA IST FÜR DAS PAAR XAU/USD MIT EINER BUY-STOP- UND SELL-STOP-STRATEGIE KONZIPIERT. WENN ENTWEDER DER KAUFSTOPP ODER DER VERKAUFSSTOPP AUSGELÖST WIRD, WIRD DIE ANDERE SCHWEBENDE ORDER STORNIERT. DIESE EA IST SEHR GEEIGNET FÜR SIE, WEIL: 1. 1. 1 POSITION AUSFÜHRT (EINMALIGER EINSTIEG) 2. EINE TRAILING-STOP-FUNKTION (SL+) HAT, DIE FÜR DIE SICHERUNG IHRER GEWINNE NÜTZLICH IST 3. NICHT MARTINGALE FUNKTIONEN IN DIESER EA ENTHALTEN: - FIXED LOT - PENDING ORDER - STOP-LOSS (PUNKT) - GEWINNMITN
Headging cc
Twin Fitersya
Experten
Expert Advisor Beschreibung Market Safe Trend EA ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der entwickelt wurde, um mit einer einfachen und robusten Trendfolgestrategie auf dem Forex- und Goldmarkt zu handeln. Der EA wurde unter strikter Einhaltung der MQL5-Marktregeln entwickelt und ist so optimiert, dass er die automatische Validierung ohne Fehler besteht. Dieser Expert Advisor arbeitet auf Netting-Konten , passt das Handelsvolumen automatisch an die verfügbare Marge an und wendet broker-
Aurora Gold EA
Twin Fitersya
Experten
Aurora Gold EA - Expert Advisor Beschreibung Aurora Gold EA ist ein automatisiertes Handelssystem, das für den XAUUSD (Gold) -Markt entwickelt wurde und sich auf ein stabiles Risikomanagement und eine konsistente Ausführung konzentriert. Dieser Expert Advisor eröffnet automatisch Kauf- und Verkaufspositionen auf der Grundlage vordefinierter Handelsbedingungen und wendet eine dynamische automatische Losberechnung von 1% Eigenkapital pro Handel an. ️ Hauptmerkmale Automatische Ausführung von K
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension