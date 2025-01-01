DokumentationKategorien
CChartObjectFiboExpansion

Klasse CChartObjectFiboExpansion ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des grafischen Objekts "Fibonacci-Erweiterung".

Beschreibung

Klasse CChartObjectFiboExpansion bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Fibonacci-Erweiterung".

Deklaration

   class CChartObjectFiboExpansion : public CChartObjectTrend

Kopf

   #include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectFiboExpansion

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung

 

Create

Erstellt ein grafisches Objekt "Fibonacci-Erweiterung"

Eingabe/Ausgabe

 

virtual Type

Virtuelle Identifizierungsmethode

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Methoden geerbt von der Klasse CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create, Save, Load

