CChartObjectStdDevChannel

Klasse CChartObjectStdDevChannel ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des grafischen Objekts "Standardabweichung-Kanal".

Beschreibung

Klasse CChartObjectStdDevChannel bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Standardabweichung-Kanal".

Deklaration

   class CChartObjectStdDevChannel : public CChartObjectTrend

Kopf

   #include <ChartObjects\ChartObjectsChannels.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectStdDevChannel

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung

 

Create

Erstellt ein grafisches Objekt "Standardabweichung-Kanal"

Eigenschaften

 

Deviations

Erhält/setzt die Eigenschaft "Abweichung"

Eingabe/Ausgabe

 

virtual Save

Virtuelle Methode zum Schreiben in eine Datei

virtual Load

Virtuelle Methode zum Lesen aus einer Datei

virtual Type

Virtuelle Identifizierungsmethode

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Methoden geerbt von der Klasse CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create

