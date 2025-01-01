DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteObjekte "Kanäle"CChartObjectRegression 

CChartObjectRegression

Klasse CChartObjectRegression ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des grafischen Objekts "Linearer Regressionskanal".

Beschreibung

Klasse CChartObjectRegression bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Linearer Regressionskanal".

Deklaration

   class CChartObjectRegression : public CChartObjectTrend

Kopf

   #include <ChartObjects\ChartObjectsChannels.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectRegression

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung

 

Create

Erstellt ein grafisches Objekt "Linearer Regressionskanal"

Eingabe/Ausgabe

 

virtual Type

Virtuelle Identifizierungsmethode

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Methoden geerbt von der Klasse CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create, Save, Load

Sehen Sie auch

Objekttypen, Grafische Objekte