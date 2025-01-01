CChartObjectRegression

Klasse CChartObjectRegression ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des grafischen Objekts "Linearer Regressionskanal".

Beschreibung

Klasse CChartObjectRegression bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Linearer Regressionskanal".

Deklaration

class CChartObjectRegression : public CChartObjectTrend

Kopf

#include <ChartObjects\ChartObjectsChannels.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CChartObject CChartObjectTrend CChartObjectRegression

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung Create Erstellt ein grafisches Objekt "Linearer Regressionskanal" Eingabe/Ausgabe virtual Type Virtuelle Identifizierungsmethode

Methoden geerbt von der Klasse CObject Prev, Prev, Next, Next, Compare Methoden geerbt von der Klasse CChartObject ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint Methoden geerbt von der Klasse CChartObjectTrend RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create, Save, Load

Sehen Sie auch

Objekttypen, Grafische Objekte