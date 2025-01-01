Objekte "Linien"

Eine Gruppe von Grafikobjekten "Linien".

Dieser Abschnitt enthält die technischen Details der Arbeit mit einer Gruppe von Klassen von Grafikobjekten "Linien" und die Beschreibungen der relevanten Komponenten der Standardbibliothek MQL5.

Klassenname Objekt CChartObjectVLine Grafisches Objekt "vertikale Linie". CChartObjectHLine Grafisches Objekt "horizontale Linie". CChartObjectTrend Grafisches Objekt "Trendlinie" CChartObjectTrendByAngle Grafisches Objekt "Trendlinie mit Winkel". CChartObjectCycles Grafisches Objekt "Zykluslinien"

Sehen Sie auch

Objekttypen, Grafische Objekte