Objekte "Linien"

Eine Gruppe von Grafikobjekten "Linien".

Dieser Abschnitt enthält die technischen Details der Arbeit mit einer Gruppe von Klassen von Grafikobjekten "Linien" und die Beschreibungen der relevanten Komponenten der Standardbibliothek MQL5.

Klassenname

Objekt

CChartObjectVLine

Grafisches Objekt "vertikale Linie".

CChartObjectHLine

Grafisches Objekt "horizontale Linie".

CChartObjectTrend

Grafisches Objekt "Trendlinie"

CChartObjectTrendByAngle

Grafisches Objekt "Trendlinie mit Winkel".

CChartObjectCycles

Grafisches Objekt "Zykluslinien"

