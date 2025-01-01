RayLeft (Get-Methode)

Erhält den Wert des Flags "Strahl nach links".

bool RayLeft() const

Rückgabewert

Der wert des Flags "Strahl nach links" für ein Objekt, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird false zurückgegeben.

RayLeft (Set-Methode)

Setzt den Wert des Flags "Strahl nach links".

bool RayLeft(

bool ray

)

Parameter

ray

[in] Der neue Wert des Flags "Strahl nach links".

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn ein Flag nicht geändert werden konnte.