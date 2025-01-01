Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteObjekte "Linien"CChartObjectTrendRayLeft CreateRayLeftRayRightSaveLoadType RayLeft (Get-Methode) Erhält den Wert des Flags "Strahl nach links". bool RayLeft() const Rückgabewert Der wert des Flags "Strahl nach links" für ein Objekt, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird false zurückgegeben. RayLeft (Set-Methode) Setzt den Wert des Flags "Strahl nach links". bool RayLeft( bool ray // Flagwert ) Parameter ray [in] Der neue Wert des Flags "Strahl nach links". Rückgabewert Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn ein Flag nicht geändert werden konnte. Create RayRight