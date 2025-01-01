CChartObjectFibo

Klasse CChartObjectFibo ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des grafischen Objekts "Fibonacci-Linien".

Beschreibung

Klasse CChartObjectFibo bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Fibonacci-Linien".

Deklaration

class CChartObjectFibo : public CChartObjectTrend

Kopf

#include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CChartObject CChartObjectTrend CChartObjectFibo

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung Create Erstellt ein grafisches Objekt "Fibonacci-Linien" Eingabe/Ausgabe virtual Type Virtuelle Identifizierungsmethode

Methoden geerbt von der Klasse CObject Prev, Prev, Next, Next, Compare Methoden geerbt von der Klasse CChartObject ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint Methoden geerbt von der Klasse CChartObjectTrend RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create, Save, Load

Sehen Sie auch

Objekttypen, Grafische Objekte