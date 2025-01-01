CChartObjectTrendByAngle

Klasse CChartObjectTrendByAngle ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des grafischen Objekts "Trendlinie mit Winkel".

Beschreibung

Klasse CChartObjectTrendByAngle bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Trendlinie mit Winkel".

Deklaration

class CChartObjectTrendByAngle : public CChartObjectTrend

Kopf

#include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CChartObject CChartObjectTrend CChartObjectTrendByAngle Direkte Ableitungen CChartObjectGannLine

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung Create Erstellt ein grafisches Objekt "Trendlinie" mit Winkel" Eigenschaften Angle Erhält/setzt die Eigenschaft "Winkel" Eingabe/Ausgabe virtual Type Virtuelle Identifizierungsmethode

Methoden geerbt von der Klasse CObject Prev, Prev, Next, Next, Compare Methoden geerbt von der Klasse CChartObject ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint Methoden geerbt von der Klasse CChartObjectTrend RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create, Save, Load

