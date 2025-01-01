CChartObjectTrendByAngle
Klasse CChartObjectTrendByAngle ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des grafischen Objekts "Trendlinie mit Winkel".
Beschreibung
Klasse CChartObjectTrendByAngle bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Trendlinie mit Winkel".
Deklaration
class CChartObjectTrendByAngle : public CChartObjectTrend
Kopf
#include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>
Vererbungshierarchie
CChartObjectTrendByAngle
Direkte Ableitungen
Gruppen der Klassenmethode
Erstellung
Erstellt ein grafisches Objekt "Trendlinie" mit Winkel"
Eigenschaften
Erhält/setzt die Eigenschaft "Winkel"
Eingabe/Ausgabe
virtual Type
Virtuelle Identifizierungsmethode
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Methoden geerbt von der Klasse CChartObject
ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint
Methoden geerbt von der Klasse CChartObjectTrend
