Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteObjekte "Linien"CChartObjectTrendByAngle 

CChartObjectTrendByAngle

Klasse CChartObjectTrendByAngle ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des grafischen Objekts "Trendlinie mit Winkel".

Beschreibung

Klasse CChartObjectTrendByAngle bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Trendlinie mit Winkel".

Deklaration

   class CChartObjectTrendByAngle : public CChartObjectTrend

Kopf

   #include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectTrendByAngle

Direkte Ableitungen

CChartObjectGannLine

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung

 

Create

Erstellt ein grafisches Objekt "Trendlinie" mit Winkel"

Eigenschaften

 

Angle

Erhält/setzt die Eigenschaft "Winkel"

Eingabe/Ausgabe

 

virtual Type

Virtuelle Identifizierungsmethode

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Methoden geerbt von der Klasse CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create, Save, Load

 

Sehen Sie auch

Objekttypen, Grafische Objekte